Змитер Войтюшкевич: 8 марта споем «Шалi» с Аней Шаркуновой

Мы решили расспросить Змитера Войтюшкевич и Анну Шаркунову, когда мы увидим их вдвоем не только на видео, но и на сцене

- Расскажите, как «звезды сошлись», как вы познакомились?

- А я знаю Аню лет десять, - сказал Змитер. - Она мне всегда нравилась как певица и как девушка. Вряд ли у нас в поп-музыке есть кто-то ярче Шаркуновой. Правда, лично знакомы не были, потому что туда, где выступает Аня, меня не звали. Я же больше по митингам пою (смеется).

- Я слышала о Диме, но до решения исполнить песню мы ни разу не общались, - соглашается Аня. - Песню записали еще прошлым летом, причем с первого же дубля. Премьера состоялась осенью прошлого года в одном из столичных заведений в рамках популярной в Минске интеллектуальной игры-квиза «Сам Шазам». Но это была такая неофициальная премьера. Мы так долго ждали видео режиссера Светы Ефимик, как-то с ним все сложно получалось. Если бы не мой продюсер Володя Кубышкин, который постоянно подталкивал меня, возможно, песня и не вышла бы. Очень хотелось, чтобы получилось красиво.

- Как к вашей версии песни Shallow из фильма «Звезда родилась» отнеслись правообладатели?

А.: - Как только мы выложили песню «Шалi» в интернет, ее тут же заметили правообладатели и сами нашли нас. Не думаю, что у них к нам будут какие-то вопросы. Все же у нас другая аранжировка и оригинальный текст на белорусском языке, который написал Никита Найденов.

Зм.: - Я спел ее на октаву ниже, чем Брэдли Купер.

- Исполнение Shallow на «Оскаре» сопровождалось такими искрами между Леди Гагой и Брэдли Купером, что все поверили в их искренние чувства. А вы как думаете, все было по-настоящему или для пиара?

А.: - Я не верю. Закончилась рекламная кампания фильма - и закончилась любовь.

Зм.: - А вот мне показалось, что все было по-настоящему. Ушел же он от Ирины Шейк жить к Леди Гаге.

- А у вас искрит? Ваши вторые половинки не ревнуют?

Зм.: - Я чувствую к Ане глубокое уважение. Первыми отреагировали мои дети, когда увидели клип. Ну понятно, я там с другой тетей. А жена восприняла нормально - яна ж бачыла, што брала (смеется).

А.: - Я даже не уверена, что мой муж видел клип - во всяком случае, ничего мне не говорил. Но обязательно же какая-нибудь добрая душа ему покажет!

Аню Шаркунову и Змитера Войтюшкевича связывают теплые творческие отношения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Будет ли продолжение вашего сотрудничества?

Зм.: - Никто не знает. С одной песни может начаться даже движение в сторону альбома.

А. (интригующе): - У меня есть одна классная дуэтная песня, но я пока не решила, с кем ее записать.

- Вы оба - молодые родители. Обмениваетесь советами по воспитанию детей?

Зм.: - Мы хоть и молодые родители, но дети-то у нас разного возраста. Аня сегодня рассказывала о том, что она не высыпается, потому что сын приболел, на что я ответил: ничего, дети быстро растут. Трудно поверить, но у моих одноклассников уже давно есть внуки.

- У Димы очень активные поклонницы. Они еще не писали тебе письма, Аня?

- К счастью, нет (смеется).

Зм.: - Насчет поклонниц - все сильно преувеличено. Они довольно милые и приятные, назойливых приставаний никто себе не позволяет. У нас артистов не рвут на сувениры, как это может произойти в России, Украине и даже в Польше.

- Самые безумные вещи, которые ради вас делали поклонники?

А.: - Не хочу об этом говорить, это скорее негативные воспоминания. Мне дважды приходилось менять свой номер телефона. А из приятных - я уже как-то рассказывала - это то, как мы познакомились с моим тогда еще будущим мужем. Он специально приехал во Францию, где я снималась в телепроекте, и организовал все так, чтобы я была уверена, будто мы встретились случайно.

- Аня, совсем недавно ты вернулась из Америки. Расскажи, что там делала?

- Праздновала победы в «Песне года» с продюсером Владимиром Кубышкиным, который сейчас живет там. Записала несколько песен на английском и сыграла небольшой концерт. Но вообще, конечно, просто хотела увидеть Вову, по которому очень скучаю.

- У Змитера 8 марта концерт. Будете исполнять «Шалi»?

Зм.: - Да. И обязательно что-нибудь еще авторства Рыгора Бородулина - «Панi трошкi ў гадах», например. Просто концерт «Паравоз кахання» посвящен 85-летию со дня рождения народного поэта Беларуси. А вторую часть посвятим весне и любви - и, может быть, споем что-то этой тематики.

- Аня говорила как-то, что не уверена в своем белорусском языке…

А.: - Я пою на белорусском, но разговаривать побаиваюсь, потому что миксую русские и белорусские слова. Хотя очень хотела бы говорить на мове свободно.

Зм.: - Ничего страшного. Как говорил председатель «Таварыства беларускай мовы» Олег Трусов - лупи на трасянке, а я поправлю.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Зміцер Вайцюшкевіч и WZ-Orkiestra с концертом «Паравоз кахання» - 8 марта, 19.00, сцена ДК им. Шарко (Минск, Уральская, 3а). Билеты: 27 - 35 руб. Т.(033) 661-14-32.