Плохие новости: пластиковые бутылки с прозрачной этикеткой Беларусь перерабатывать не умеет. Что делать?

Если вы думали, что для выполнения своего экологического долга достаточно выбросить пустую пластиковую бутылку из-под напитка в желтый контейнер во дворе, то у нас плохие новости. Для того чтобы бутылка получила вторую жизнь, вам придется ее помыть и срезать прозрачную термопленку, иначе с сортировочной линии завода она попадет на свалку.

- Люди про это не знают, это действительно так, - пояснила «Комсомолке» первый зампредседателя Госкомитета по стандартизации Ирина Осмола. - Этикетку вместе с бутылкой нельзя переработать - это разные материалы и разные технологии переработки. Да и представляете, сколько человек нужно поставить, чтобы со всех бутылок в мусоре еще и эту пленку снимать? Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы хоть на первых этапах сделать ее снятие простым.

Целую партию бутылок может испортить одна этикетку, которую на сортировочной линии проморгали.

- Даже если в общем производственном потоке попадается одна ПВХ-этикетка, к сожалению, весь объем упаковки не подлежит дальнейшей переработке, - говорит замначальника управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Алексей Пискун. - Кроме ПВХ-этикетки альтернативы достаточно, но у нас технически не урегулирован этот вопрос, нет ограничения производителей.