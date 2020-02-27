2020-02-27T15:29:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Плохие новости: пластиковые бутылки с прозрачной этикеткой Беларусь перерабатывать не умеет. Что делать?

Если не снять термоэтикетку, то из желтого контейнера она все равно попадет на свалку
Таисия ЧЕРНУХО
Поделиться:
Для того чтобы бутылка получила вторую жизнь, вам придется ее помыть и срезать прозрачную термопленку.Для того чтобы бутылка получила вторую жизнь, вам придется ее помыть и срезать прозрачную термопленку.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Если вы думали, что для выполнения своего экологического долга достаточно выбросить пустую пластиковую бутылку из-под напитка в желтый контейнер во дворе, то у нас плохие новости. Для того чтобы бутылка получила вторую жизнь, вам придется ее помыть и срезать прозрачную термопленку, иначе с сортировочной линии завода она попадет на свалку.

- Люди про это не знают, это действительно так, - пояснила «Комсомолке» первый зампредседателя Госкомитета по стандартизации Ирина Осмола. - Этикетку вместе с бутылкой нельзя переработать - это разные материалы и разные технологии переработки. Да и представляете, сколько человек нужно поставить, чтобы со всех бутылок в мусоре еще и эту пленку снимать? Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы хоть на первых этапах сделать ее снятие простым.

Целую партию бутылок может испортить одна этикетку, которую на сортировочной линии проморгали.

- Даже если в общем производственном потоке попадается одна ПВХ-этикетка, к сожалению, весь объем упаковки не подлежит дальнейшей переработке, - говорит замначальника управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Алексей Пискун. - Кроме ПВХ-этикетки альтернативы достаточно, но у нас технически не урегулирован этот вопрос, нет ограничения производителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Седина не хуже окрашенных волос, а стрелки – чистых глаз»: что советует антистилист, дающий онлайн-консультации за 100 евро
Наталья Качура объяснила, почему ее клиентки могут позволить себе не делать макияж, не одеваться так, как диктует мода, и чувствовать себя красивыми
Весне навстречу! Столичный комплекс «Маяк Минска» в последний день зимы приглашает на Масленицу
Пусть зимы мы в этом году толком и не видели, а весну ждем с нетерпением! В многофункциональном комплексе «Маяк Минска» 29 февраля состоится большой и яркий праздник - Масленица. Это будут настоящие народные гулянья!
Новости 24
Белорус уехал на заработки в Польшу и погиб
Связали, избивали, украли деньги и вещи. Четверо уголовников представились милиционерами и ограбили троих человек
Белорус заработал уголовное дело, прочитав переписку жены в соцсети
Съели улики: на остановке у жителя Гродно украли пакет с едой
«Толкотня и возня». Лукашенко рассказал об интеграции и ЕАЭС
На месте бывшего Червенского рынка в Минске построят торговый комплекс
Коронавирус все ближе к Беларуси: первый случай заболевания зафиксировали в Эстонии
«Бил, душил, сбросил с 3-го этажа». Житель Барановичей обвиняется в жестоком обращении с животным и угрозе убийством
Трамп повторил совет Лукашенко о том, как не заразиться коронавирусом
Отменить или провести в пустом зале: «Евровидение» под угрозой срыва из-за коронавируса
В Минске ночью сгорело авто
Посыпав головы пеплом, католики начали Великий пост
В Минске на МКАД Opel наехал на оторвавшееся колесо грузовика и врезался в Toyota, а та от удара сделала кульбит
В Пинске 61-летнего крановщика, случайно убившего на стройке прораба, приговорили к 2 годам