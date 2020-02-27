2020-02-27T23:28:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

Из-за теплой зимы энергетиков уволили в два раза больше, чем взяли на работу

А в сфере сбора и переработки мусора все наоборот
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Посмотрели, где в январе увольняли, а где принимали на работу больше всегоПосмотрели, где в январе увольняли, а где принимали на работу больше всегоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Белстат и Минтруда опубликовали первую в 2020 году статистику рынка труда. В январе количество занятых в экономике страны составило 4 329 400 человек, и это на 4100 человек меньше, чем было в декабре прошлого года. Цифры по уволенным и принятым на работу тоже не радуют: в январе работы лишились без малого 46,3 тысячи человек, а нашли ее только 43,1 тысячи. В процентном соотношении разница - 6,8%.

В этом году зима в Беларуси так и не наступила, что интересным образом отразилось на рынке труда: в январе в энергетике уволили 2003 человека, а приняли на работу только 1061. Вероятно, теплая погода и отсутствие снега сделали ненужным большое количество сезонных работников. Больше увольняли (11 293 человека), чем принимали на работу (9277) и в сфере промышленности, но там разрыв не такой внушительный.

Есть и позитивные рекорды. Так, в сфере водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов уволены 422 человека, а приняты на работу - в два с половиной раза больше - 1051 человек. В образовании также позитивный тренд: уволили 4310 человек, а приняли на работу на 766 человек больше.

КСТАТИ

Безработных стало меньше

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2020 года - 0,2% от численности работающих. Год назад этот показатель был выше - 0,3%. Как сообщили в Минтруда, всего в 2019 году в органы по труду, занятости и социальной защите за помощью в трудоустройстве обратились 178 500 человек (это 88,4% к уровню 2018 года), из них в качестве безработных были зарегистрированы 92 200 человек.

Средняя продолжительность безработицы на начало года составила 2,8 месяца - именно столько у среднего безработного уходит на поиск работы.

В ТЕМУ

В городе и на селе нужны водители и медики

Рейтинг рабочих профессий в общереспубликанском банке вакансий в январе возглавляли водители (только в городах 3038 вакансий), продавцы (1734) и швеи (1466). Также востребованы повара, уборщики, каменщики. Среди специалистов больше всего наниматели ищут врачей (2672 вакантных места), медсестер (2548) и инженеров (1465). Таковы запросы городских нанимателей. На селе больше всего нужны трактористы (1474 вакансии), водители (1201), доярки (858), ветеринары (497) и медсестры (408).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Россия выплатит Беларуси компенсацию за грязную нефть. Но бензин в стране дорожать не перестанет
Беларусь хотела получить 155 миллионов долларов, а получит в два с лишним раза меньше. Тем временем белорусы собрались у «Белнефтехима» из-за подорожаний бензина
Новости 24
В 2019 году в агроусадьбах Беларуси отдохнули полмиллиона человек, но только девятая часть из них – иностранцы
В Минске мужчина на каршеринговом Volkswagen не пропустил троллейбус: пострадал 6-летний мальчик
Кто, когда и сколько? В «Белнефтехиме» детально рассказали о поставках нефти на март
В Лиозно предприятие купило улья для производства, а их за зиму украли
Старики-разбойники: в Бресте пенсионеры накупили алкоголя по чужой карточке
В Борисове во время застолья 58-летний мужчина ударил ножом гостя, до больницы тот не доехал
В Минске муж отчитал жену за плохую успеваемость сына, а когда она в истерике стала бить посуду, вызвал милицию. Угадайте, чем закончилось?
«Бро, не бей, пожалуйста!»: В Минске три лоботряса повредили лифт, авто на парковке и автомат с водой
ДТП по Островцом: водитель на Ford врезался во встречный легковой «ВАЗ»
В Беларуси - 40 больничных клоунов, но скоро их станет больше
На «Нафтане» рабочий получил травму и умер в больнице
Белорус уехал на заработки в Польшу и погиб
Связали, избивали, украли деньги и вещи. Четверо уголовников представились милиционерами и ограбили троих человек
Белорус заработал уголовное дело, прочитав переписку жены в соцсети
Съели улики: на остановке у жителя Гродно украли пакет с едой
«Толкотня и возня». Лукашенко рассказал об интеграции и ЕАЭС
На месте бывшего Червенского рынка в Минске построят торговый комплекс
Коронавирус все ближе к Беларуси: первый случай заболевания зафиксировали в Эстонии
«Бил, душил, сбросил с 3-го этажа». Житель Барановичей обвиняется в жестоком обращении с животным и угрозе убийством
Трамп повторил совет Лукашенко о том, как не заразиться коронавирусом
Отменить или провести в пустом зале: «Евровидение» под угрозой срыва из-за коронавируса
В Минске ночью сгорело авто
Посыпав головы пеплом, католики начали Великий пост
В Минске на МКАД Opel наехал на оторвавшееся колесо грузовика и врезался в Toyota, а та от удара сделала кульбит
В Пинске 61-летнего крановщика, случайно убившего на стройке прораба, приговорили к 2 годам