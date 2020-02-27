В феврале доллар вырос больше, чем на 10 копеек. Почему у обменников нет ажиотажа, и чего ждать дальше?

На этой неделе курс доллара установил на бирже очередной рекорд, достигнув в среду, 26 февраля, отметки в 2,2378 рубля. Напомним, так дорого американская валюта у нас еще не стоила. И даже несмотря на то, что в четверг, 27 февраля, «зеленый» слега упал в цене - до 2,234 рубля, тенденция мало радует - вырос-то он за февраль больше чем на 10 копеек. В обменниках валюта стоит еще дороже - в четверг доллар можно было купить как минимум за 2,236 рубля.

В былые времена падение рубля вызывало ажиотаж. Почему сегодня народ не спешит скупать валюту?

- Основная причина того, что нет паники, ажиотажа и очередей около обменников банальна: у населения просто нет денег на покупку валюты. Речь не о том, что белорусы сейчас беднее, чем накануне предыдущих девальваций. Причина несколько иная: у людей нет тех рублей, с которыми они могли бы взять и прямо сейчас побежать в обменный пункт, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Вряд ли большое количество белорусов хранит под подушкой существенную сумму белорусских рублей. Те, у кого есть возможность делать сбережения, делают это либо в валюте, либо в белорусских рублях на депозитах. При ставке около 12% и текущем уровне инфляции имеет смысл держать рубли в банке, а вот смысла держать рубли под подушкой нет никакого. В былые времена, которые мы вспоминаем, когда паника при падении курса рубля была, практически все депозиты де-факто были с возможностью их досрочного отзыва. По сути, это были «деньги до востребования». Даже если это назывался срочный депозит (на год, на два, на три), его всегда можно было досрочно прервать и очень часто даже с совсем небольшой потерей процентов.

Сейчас система изменилась. Банковские депозиты делятся на отзывные и безотзывные, и по последним ставка существенно (почти в два раза) выше, чем по первым. Те, у кого серьезные сбережения в белорусских рублях в банках, хранят деньги на безотзывных депозитах, досрочно снять деньги с которых можно только в исключительных форс-мажорных случаях и только в индивидуальном порядке по решению банка. Получается, что «горячих» рублей у людей на руках не очень много, поэтому и в обменник бежать особо не с чем. Кстати говоря, это значимая заслуга Нацбанка, который во второй половине 2016 года реформировал систему депозитов, введя две их категории и стимулируя граждан к длительному сбережению.

- Что будет с курсом доллара дальше?

- Какое-то время курс доллара будет подниматься, но рано или поздно он пойдет вниз. Из причин, по которым доллар в этом году дорожал, кардинально может измениться ситуация с российской нефтью. Несмотря на то, что в этой сфере не все однозначно, уже просматривается некая определенность: есть информация о том, что из России пойдет нефть от независимых компаний, поступит какой-то объем нефти из Азербайджана. Возможно, начиная с марта ситуация с поставками нефти начнет постепенно улучшаться, значит, увеличится экспорт нефтепродуктов, как следствие, начнет восстанавливаться поток валютной выручки. Все это может привести к тому, что ситуация с курсом доллара не будет такой печальной, как в феврале. Кроме того, доллар на мировых рынках большую часть февраля очень сильно рос, но в последнюю неделю рост курса доллара в мире затормозился, идет коррекция, курс американской валюты даже снижается. Это тоже один из факторов, который будет задерживать рост курса доллара в Беларуси.