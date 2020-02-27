В стране теперь будет единое ковровое производство: витебское предприятие купило банкрот «Ковры Бреста»

Судьба многострадального брестского коврового предприятия, которое с 2014 пытается выйти из состояния банкротства, наконец решилась.

На 27 февраля был запланирован очередной электронный аукцион по продаже имущества «Ковров Бреста». На торги заявился только один заявитель - ОАО «Витебские ковры».

Аукцион признали несостоявшимся, но по закону на лот может претендовать единственный заявитель, если согласится купить его по цене на 5% выше начальной. Таким образом, витебское предприятие купило брестское за 7 млн 151 тысячу рублей. В ближайшие 10 дней стороны должны подписать договор купли-продажи недвижимости и оборудования.

Как говорится в сообщении концерна «Беллегпром», эта сделка - шаг на пути создания в стране единого коврового производства.

– Это позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, что, безусловно, сделает продукцию более конкурентноспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны, - комментируют в «Беллегпроме».

В Бресте продолжат выпускать ковры, но самостоятельного предприятия уже не будет. Фото: brestcarpets.by

«Ковры Бреста» - на 99% государственное ОАО. Срок санации, то есть оздоровления предприятия, когда оно должно было рассчитаться с кредиторами и выйти на устойчивую прибыльную работу, уже закончился. Если бы сделка не состоялась, брестский ковровый ждала бы ликвидация.

– Не могу сказать, что на этом предприятии за весь период нахождения в санации не произошло существенных изменений. Там сделано очень много. Запущено производство ковров и освоены те деньги, которые были выделены Минфином. Предприятие работает, и платит текущие платежи. Но срок расчета с кредиторами заканчивается. Если продажа не произойдет в течение года, тогда – только ликвидационное производство, - так незадолго до аукциона комментировал дело о банкротстве предприятия председатель экономического суда Сергей Кулак.

«Витебские ковры» концерн характеризуют как финансово устойчивую и прибыльную компанию. У этого предприятия 51,1% акций в уставном фонде принадлежит государству. Покупка брестского коврового комбината - это возможность нарастить мощности. Ежегодно «Витебские ковры отправляют» на экспорт 70-90% своей продукции.

КСТАТИ

Была ткачихой, стала гендиректором

Буквально на днях у «Витебских ковров» появился новый гендиректор. Им стала Елена Чеботарева. Как сообщают «Витебские вести», она работает на предприятии 27 лет, и ее карьерный рост начался с позиции ткачихи. До того, как занять кресло гендиректора, Чеботарева работала заместителем гендиректора по экономике.