2020-02-28T10:23:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лучше успеть: у предпринимателей осталось три дня на уплату страховых взносов

За нарушение сроков - 277 рублей штрафа плюс пеня
Наталия КРИВЕЦ
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За нарушение сроков уплаты взносов предприниматель заплатит штраф в размере 20% от суммы взносов и пеню за время просрочки.За нарушение сроков уплаты взносов предприниматель заплатит штраф в размере 20% от суммы взносов и пеню за время просрочки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Делать отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, нотариусы и самозанятые лица могут ежемесячно, но многие платят раз в год. Это законно, главное не опоздать: последний день уплаты взносов за 2019 год - 1 марта текущего года. В этом году это воскресенье, а по общему правилу, если сроки уплаты взносов совпадают с выходным днем, то они уплачиваются в рабочий день, предшествующий этому дню. Однако у физических лиц (ИП) есть возможность уплатить взносы в нерабочий день через АИС ЕРИП. Получается, есть еще три дня, чтобы избежать штрафных санкций.

Мингоруправление ФСЗН напоминает, что есть нижняя планка, меньше которой заплатить нельзя - так называемые обязательные страховые взносы. У ИП, адвокатов и нотариусов они составляют 35% от размера минимальной заработной платы (за 2019 год - 1386 рублей), у самозанятых лиц - 29% МЗП (1148,4 рубля). Разность сумм объясняется тем, что на первых распространяется пенсионное и социальное страхование, а на вторых - только пенсионное страхование. Соответственно, ИП, адвокаты и нотариусы при уплате взносов получают право и на трудовую пенсию, и на оплату больничных, а самозанятые лица - только на трудовую пенсию. При желании взносы можно уплатить исходя не из минимальной зарплаты, а из большего дохода (при исчислении пенсии учитывается только тот доход, с которого уплачены взносы).

- За периоды, когда деятельность не велась, индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы вправе не уплачивать страховые взносы, - объясняет Людмила Ушкурова, главный специалист консультационно-аналитического отдела Мингоруправления ФСЗН. - Периоды осуществления или неосуществления своей деятельности они подтверждают, предоставляя в районный отдел ФСЗН документы индивидуального (персонифицированного) учета по форме ПУ-3. Сделать это надо не позднее 31 марта.

Напомним, обязательные страховые взносы платят все ИП, кроме тех, кто одновременно с предпринимательством работает по трудовому контракту или учится в вузе или ссузе на дневной форме обучения. Также необязательно уплачивать взносы тем, кто получает пенсию или пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

За нарушение сроков уплаты взносов предприниматель заплатит штраф в размере 20% от суммы взносов (277,2 рубля при условии неуплаты взноса в сумме 1386 рублей) и пеню за время просрочки. Взыскивать недоимку вместе с начисленными суммами пеней ФСЗН может самостоятельно или в судебном порядке.

- В 2019 году только в Минске за несвоевременную уплату обязательных страховых взносов штрафы заплатили более 2800 человек, - сообщили «Комсомолке» в консультационно-аналитическом отделе Мингоруправления ФСЗН.

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