2020-02-27T17:51:03+03:00
Политика
КП Беларусь

«Был договор встречаться на нейтральной территории»: почему евродепутаты отказались от встречи с белорусскими коллегами

Делегация Европарламента не захотела заходить в то здание, где заседают белорусские депутаты, и отменила встречу за 15 минут до ее начала
Геннадий МОЖЕЙКО
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Делегация Европарламента не захотела заходить в то здание, где заседают белорусские депутаты, и отменила встречу за 15 минут до ее начала. Фото: minsk.nemiga.info.Делегация Европарламента не захотела заходить в то здание, где заседают белорусские депутаты, и отменила встречу за 15 минут до ее начала. Фото: minsk.nemiga.info.
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С 24 по 28 февраля в Беларуси гостили несколько евродепутатов - это два зампреда делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски и Карин Карлсбро, а также постоянный докладчик по Беларуси комитета Европарламента по иностранным делам Пятрас Ауштрявичюс. Визит носил неофициальный характер. Заявлялось, что цель поездки - «изучить ситуацию в Беларуси».

Во вторник евродепутаты побывали в Министерстве экономики, где встретились с замминистра Дмитрием Ярошевичем. Также в программе у евродепутатов были запланированы встречи с представителями белорусской оппозиции, аналитических центров и гражданского общества. А еще - со своими белорусскими коллегами, то есть с депутатами Палаты представителей. Однако эта встреча в самый последний момент сорвалась. Разбираемся, что случилось.

Как рассказал «РИА Новости» источник в белорусском парламенте, делегация Европарламента сообщила об отмене запланированной встречи «буквально за 15 минут до ее начала». Мол, при подготовке визита в Беларусь европарламентарии запросили о встрече с белорусскими депутатами, которые предложили встретиться в здании, где работает нижняя палата парламента. Не исключено, что евродепутаты могли отменить встречу в здании парламента, вспомнив о своей прошлой позиции не признавать парламент Беларуси и не поддерживать с ним официальные контакты.

- Мы серьезные люди. Мы не занимаемся провокациями. Если был договор встречаться на нейтральной территории, его надо было соблюдать, - цитирует одного из побывших в Минске евродепутатов Пятраса Ауштрявичюса портал Naviny.by.

КСТАТИ

Что сказали в Палате представителей?

- Данная встреча не будет проведена по вине европейской стороны, - рассказал «КП» председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. - Белорусские депутаты были готовы к диалогу в контексте наших традиционных ценностей белорусской внешней политики. Мы всегда выступаем за взаимовыгодный и открытый диалог. К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой. Ну что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику. Будем надеяться, что когда-либо наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода.

Что сказали в Европарламенте?

- Сейчас Европарламент не имеет официальных отношений с Беларусью, - цитирует «Радыё Свабода» представителя пресс-службы комитета иностранных дел Европарламента. - Но чтобы поддержать диалог, в программе визита делегации были встречи с представителями Национального собрания Беларуси. Но белорусская сторона не предложила формат встречи, на который бы согласились депутаты Европарламента.

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