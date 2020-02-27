Соседи Беларуси готовятся к коронавирусу: в Литве чрезвычайный режим, в Польше действуют две спецлаборатории, в Украине меряют температуру

Китайский коронавирус проник в Европу: случаи заражения есть в Италии, Германии, Швейцарии, Хорватии, Австрии, Румынии, Эстонии и многих других странах. СМИ то и дело сообщают о мерах безопасности, которые предпринимают государства, чтобы обезопаситься от инфекции. Отмена рейсов, карантин, проверки на границах и другие способы не пустить заразу в страну...

Нас в первую очередь интересует, какие из них используют страны - соседки Беларуси?

Литва не стала ждать и пошла на экстренные меры. В среду, 26 февраля, правительство страны объявило чрезвычайный режим и постановило создать специальный Госцентр по оперативному реагированию на экстремальные ситуации. Такие меры позволяют использовать государственный резерв для контроля над ситуацией и покупать необходимые средства без конкурсных закупок. Еще одно из полномочий - принимать распоряжения, касающиеся миграции из некоторых государств или регионов в Литву и из нее.

Фото: delfi.lt

Чтобы оперативно дать отпор коронавирусу, в Польше действуют две диагностические лаборатории, которые в кратчайшие сроки смогут идентифицировать недуг. Еще шесть вводятся в действие, хотя потребности в них пока нет. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что заканчиваются зимние каникулы, и поляки будут возвращаться домой из разных стран. Поэтому людям рассылают смс с памяткой, что нужно делать в случае, если появились тревожные симптомы, и с указанием посетить сайт Минздрава.

Угрозой распространения коронавируса обеспокоен и президент Польши Анджей Дуда. Он обратился к депутатам Сейма с предложением собрать экстренное заседание, попросил информацию, какие действия предприняты для защиты от возможной инфекции.

В аэропортах Европы пассажиры проходят через температурный скринингФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Латвия тоже намерена дать отпор коронавирусу. В среду латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что все ответственные службы находятся в состоянии готовности. Пока вирус не проник на территорию страны, но даже если это произойдет, то больницы смогут принять сто пациентов. Если заболевших окажется больше, то начнут реорганизацию работы больниц.

Главный аэропорт Латвии действует согласно указаниям SPKC - Центра профилактики и контроля заболеваний. Также в аэропорту имеется отдельная стоянка для самолетов, в которых может быть зараженный пассажир. Если появится необходимость измерить температуру, это будут делать не работники аэровокзала, а приглашенные медики.

Меры безопасности усилила и Украина. Ранее всем пассажирам, прилетавшим из Азии, нужно было пройти температурный скрининг в аэропорту. Теперь меры ужесточаются. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что все люди, которые прибывают в страну, будут проверяться. Температурный скрининг коснется не только тех, кто прилетает, но и пассажиров, въезжающих через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Если выяснится, что у человека признаки ОРВИ или повышенная температура, его передадут медикам для обследования.

Несколькими днями ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук успокаивал: даже если инфекцию диагностируют, в стране хватает инфекционных боксов, докторов, респираторов и костюмов.

А КАК У НАС?

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