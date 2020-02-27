Александр Лукашенко: Мы остаемся привержены реальной интеграции - без понуждения к интеграции

Михаил Мясникович с февраля вступил в должность Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, офис которой располагается в Москве. Поэтому в Минск глава комиссии прибыл одновременно и в командировку, и домой. Перед встречей с белорусским президентом он побывал с визитами и в других странах ЕАЭС.

«Мы все больше отходим от равных условий»

- Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь, - обратился Александр Лукашенко к Михаилу Мясниковичу.

Он еще раз подчеркнул, что при любой интеграции независимость страны незыблема и это было решено еще в начале союзного пути:

- Мы тогда (при президенте Борисе Ельцине. - Ред.) вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции.

19 мая в Минске пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС и состоится I Евразийский экономический форум, сообщает БелТА. К президентам присоединится и Нурсултан Назарбаев. Планируется подписать стратегию интеграции до 2025 года.

Анализируя происходящее на пространстве ЕАЭС, президент отметил, что тех свобод, которые когда-то декларировали, сегодня практически нет.

- Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему - пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться, - сказал Александр Лукашенко.

Он недоволен тем, что отсутствуют равные условия, как для предприятий, так и для людей.

- С тех пор, как начали строительство союза, мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Более того, начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм.

Александр Лукашенко предлагает строить союз на фундаментальных принципах:

- Если нет, не надо пудрить друг другу мозги - каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть.

«Министры по-своему трактуют наши договоренности с Путиным»

Александр Лукашенко заявил, что министры по-своему трактуют его договоренности с Путиным:

- Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы 1 млрд долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 млн долларов, то 300 млн долларов Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности - двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой.

Александр Лукашенко напомнил, что российские компании настаивали на уплате им премии при поставках нефти в Беларусь.

- Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему - потому что нет нормальных правил. Право силы - наклонить, заставить. Это не нормально. И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились.

Затронул президент и тему цен на газ.

- Нам говорят: 127 долларов (за 1 тыс. куб. м - это благо). Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? 90 долларов.

Предложение белорусской стороны такое:

- Мы россиянам говорим (как они предложили): давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было 110 - 111 долларов. "Нет, давайте 127 долларов". На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции? - возмутился президент.