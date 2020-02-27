«Это не мрачные похороны - это возвращение на Родину»: в Беларусь привезли прах Змитрока Бядули

Прах классика привезли в Беларусь вечером 26 февраля из города Уральска, который расположен в Казахстане. Именно неподалеку от этого города в эвакуации 3 ноября 1941-го умер Змитрок Бядуля, там его и похоронили.

- Когда-то почти 80 лет назад наша семья хоронила отца. Теперь я это действо не воспринимаю как похороны или что-то особо мрачное. Нет, можно сказать - это возвращение на Родину. И как будто и не было этих 80 лет, - говорит сын белорусского классика Ефим Плавник. - Я очень хорошо помню похороны в Уральске. Хоронил отца Колосовский театр, который, как ни странно, в то время гастролировал в городе. Я помню все до мелочей, это было буквально театральное действо: высокий постамент, обтянутый красным, к гробу вели ступеньки, тоже обтянутые красной тканью. И когда меня вели прощаться с отцом, я карабкался по этим ступенькам. Потом были похороны на кладбище. Все это было совершенно обыденным делом для окружающих, но не для нашей семьи.

Останки писателя и поэта шесть раз пытались вернуть в Беларусь, но ни одна из попыток так и не увенчалась успехом. Сын писателя и поэта подчеркнул, что он предельно благодарен Александру Сапеге, председателю Фонда Марии Магдалины Радзивилл, усилиями которого и удалось вернуть прах в Беларусь.

Во время эксгумации праха Змитрока Бядули оказалось, что гроб находился практически под тропинкой. Фото с сайта Государственного музея истории белорусской литературы. Автор фото: Юрий Комисаров

Эксгумация Бядули прошла 24 февраля. Во время демонтажа памятника с ним старались обращаться максимально бережно, ведь его фрагменты вскоре станут минскими музейными экспонатами - их вместе с прахом привезли в Беларусь и вскоре передадут Государственному музею истории и белорусской литературы.

- Для нас таксама было дзіўна, што помнік быў полы. А сама надмагільная пліта знаходзілася на падмурку ў відзе крыжа, - рассказал Александр Сапега. - Яшчэ высвятлілася, што труна знаходзіцца не зусім блізка да помніка. Падкапваць прыйшлося там, дзе ходзяць людзі. Чалавек ляжаў амаль пад нагамі.

Перед эксгумацией настоятель местной православной церкви провел панихиду по Бядуле, а после присутствовал на самой эксгумации. Он предложил создать в церкви памятный знак, посвященный классику.

- В первую очередь хочу сказать, что сама поездка, транспортировка, перевозка, решение всех вопросов - все это стоило денег. И большую поддержку реализации этого проекта оказал почетный консул Беларуси в г. Лозанне Андрей Нажескин, который активно участвует в возвращении национальных культурных ценностей Беларуси, находящихся за рубежом, - отметил Александр Сапега.

В Государственном музее истории белорусской литературы на данный момент хранится около 200 экспонатов, косвенно связанных со Змитроком Бядулей, и около 80, напрямую связанных с ним. Теперь фонды пополнятся фрагментами надгробья, документами и другими материалами, привезенными из Уральска.

- Сейчас у нас родилась идея создать тропинку известных лиц, проживавших в «Беларускай хатке». Ведь в ней кроме Змитрока Бядули проживали и Максим Богданович, и другие известные люди. И эту тропинку мы хотим начать со Змитрока Бядули, поскольку именно он, проживая в этом доме, давал возможность остальным выдающимся людям реализовывать свои идеи, участвовать в общественной деятельности и просто проживать там. Тропинка будет проходить по небольшому парку, который находится на территории нашего филиала, - сказал директор Государственного музея истории и белорусской литературы Михаил Рыбаков.

Классика перезахоронят в Минске, где именно - пока не сообщают. По словам Александра Сапеги, работы по перезахоронению ведутся уже сейчас и в этом задействованы разные министерства. Как только план будет тщательно проработан, детали сообщат общественности. По словам Александра Сапеги, это сделают “у вельмі годным, вельмі паважаным месцы”. Это случится в ближайшее время.