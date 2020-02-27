«Ювентусу» снесли голову в Лионе, Гвардиола обошел Фергюсона, МОуринью и Анчелотти

В прошлом году Англия правила бал: в финале еврокубков были исключительно представители Премьер-лиги. В этом году что-то пошло не так. «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» проиграли первые матчи 1/8 финала с общим счетом 0:5. Правда, львиная доля пришлась на «синих» (0:3). «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» имеют неплохие шансы отыграться и пройти дальше.

Из-за того что на «Манчестер Сити» в плей-офф словно находит забвение, все могло превратиться в четвертое поражение представителей АПЛ. Пеп Гвардиола удивил тем, что в запасе оставил в матче с «Реалом» Агуэро, Фернандиньо, Давида Силву. «Сити» играл без номинальных нападающих и даже уступил во владении мячом. Это как будто вписывалось в план Гвардиолы, но все едва не обернуться поражением. На 60-й минуте «Реал» повел в счете.

- Мы пропустили тогда, когда были лучше на поле. Когда лучше был «Реал», мы забили. Это футбол, - скажет после матча тренер «Сити».

Все перевернулось с выходом на 70-й минуте Стерлинга, недавно залечившего травму. «Горожане» стали давить на левый фланг и вскоре дважды забили с интервалом в пять минут - победа 2:1.

Один из мячей на счету Де Брюйне с пенальти. Интересно, что в этом сезоне «Сити» 11 раз били с точки и 6 раз поразили ворота. Причем не забивали четыре игрока.

Гвардиола в десятый раз обыграл «Реал» - больше, чем любой другой тренер в XXI веке (по 9 побед у Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде). В плей-офф Лиги чемпионов у Пепа теперь 28 побед (у Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона по 27).

«Ювентус» постигла неудача в игре с «Лионом» (0:1). Но в гостевом матче игрой это подкрепить не получилось. По первому тайму сложилось впечатление, что туринцы рассчитывали сделать результат вполсилы и в уме держали воскресный матч с «Интером» в чемпионате Италии. Когда «Лион» повел в счете, «ювентини» активизировались, много владели мячом, но вскрыть оборону не получилось - 0:1. За весь матч Роналду и компания лишь один раз попали в створ ворот. И то это был не удар, а отскок от плеча Криштиану.

Игру в актив может занести разве что де Лигт - в начале матча ему рассекли голову, но он мужественно доиграл матч и часто был на высоте во всех смыслах. Так что не надо по-обывательски всех футболистов поголовно упрекать в мягкотелости и симуляции.

Фото: UEFA

Маттейс де Лигт сыграть весь матч, несмотря на то, что ему разбили голову.