Иранский студент из Минска, у которого нашли коронавирус: «Два дня ходил на учебу, чувствую себя хорошо»

Студент БНТУ из Ирана по имени Парса учится на механико-технологическом факультете на втором курсе. У молодого человека нашли коронавирус. Сейчас он находится в инфекционной больнице.

- У меня хорошее состояние, я себя хорошо чувствую, - рассказал «Комсомолке» Парса. - Температура 37,5, кашля нет, горло не болит. Я ездил к родителям - домой в Иран. Они прошли тесты и здоровы, отлично себя чувствуют. В Иране я точно не заразился. У нас город маленький, и там не нашли коронавирус. Может, в Азербайджане подхватил.

Парса рассказал, что ему написали из университета, что он должен пройти медосмотр.

- Когда мне написали, я сразу ушел с пары и пошел в поликлинику.

Врачи интересовались у молодого человека, с кем он контактировал.

- Моих одногруппниц привезли на проверку. Моя девушка тоже тут - в инфекционной больнице. Она была простывшая, но это был не коронавирус. Просто она в понедельник замерзла, когда выпал снег.

Вся семья девушки тоже в больнице, находятся в боксе. Их еще проверяют.

О врачах и больнице Парса отзывается хорошо.

- Тут хорошие врачи, обслуживание. Хорошо работают, нас поддерживают.

По словам Парсы, он ходил на учебу два дня - в минувшие понедельник и вторник.

- Занимался в главном здании БНТУ и в 7-м корпусе. После поездки я один раз я был в торговом центре. Ездил на такси. Временно ночевал у своей невесты. Два раза заезжал в свое общежитие №13, но был там по полчаса. Ни с кем не встречался, только в комнату к себе зашел. Тех, кто живет со мной в комнате, проверяют.

Молодой человек рассказал о своем состоянии и кого из его знакомых проверяют медики 00:00 00:00

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