Максим Алейников на 200 долларов заказал масок от коронавируса для фанатов CHAKRAS и белорусского финала «Евровидения»

Утром 28 февраля стало известно про первый завозной случай коронавируса в Беларуси.

Общественность встревожена. Не меньше переживают и финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020».

С Ольгой Дроздовой. Фото: личный архив.

Финал через несколько часов, и, чтобы не дать и шанса злосчастному вирусу, продюсер Максим Алейников, который написал песню без слов для трио CHAKRAS, заказал для группы поддержки коллектива, который выступает в финале под №4, 100 медицинских масок.

Максим Алейников на 200 долларов заказал масок от коронавируса для фанатов CHAKRAS. Фото: личный архив.

- Не только фанаты переживают и поддерживают CHAKRAS, но и мы заботимся о наших поклонниках, - рассказал «Комсомолке» Максим Алейников. - Поэтому мы заказали 100 медицинских масок, на каждой из которых написано «Слова не нужны». Безопасно, красиво и про нашу песню La-ley-la. 100 масок обошлись примерно в 425 рублей. Мизер по сравнению с возможными последствиями коронавируса для нас и для страны в целом.

Продюсер Максим Алейников написал песню без слов для трио CHAKRAS. Фото: личный архив.

Напомним, продюсер Максим Алейников ради «Евровидения-2020» продал квартиру и отправляет на конкурс беременную певицу.

В 22.00 по белорусскому времени начнется финал белорусского отбора на «Евровидение-2020», где за путевку на конкурс сразятся 12 финалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продюсер Максим Алейников ради «Евровидения-2020» продал квартиру и отправляет на конкурс беременную певицу

Известный продюсер и композитор борется за путевку на «Евровидение» с новой женской группой CHAKRAS и песней без слов [продолжение здесь]