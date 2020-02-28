Белорусы в Южной Корее: «В офисе все работают в масках, в автобусах - дезинфекторы»

Южная Корея - вторая страна в мире, после Китая, по количеству выявленных заражений коронавирусом - более 2,3 тысячи случаев. «Комсомолка» связалась с белорусами, которые живут в южнокорейском городе Сувон, и узнала, что предпринимают власти и как сейчас живут простые корейцы.

- Жители Кореи пытаются локализовать заражение. Все ходят в масках и постоянно протирают руки. На входе и выходе из автобуса висят дезинфекторы для рук, в составе которого есть спирт. Они же стоят при входе в супермаркеты, кафе. В магазинах паники нет, но люди закупаются больше обычного, - рассказывает белоруска Ольга Чернышева, которая сейчас живет в корейском городе Сувон. - На входе в детские кафе проверяют температуру и только потом впускают. Посещаемость людных мест упала. Закрыты бани и тренажерные залы. Все детские секции тоже закрыты, причем на неопределенный срок. А начало учебного года - в Корее он начинается с 1 марта - перенесли на 9 марта. Русскую школу, где занимается наш старший сын, закрыли на дезинфекцию.

На прошлой неделе работники бассейна и детского сада присылали Ольге видео, как обрабатываются помещения. Сейчас бассейн не работает, а младший сын детский сад пока не посещает.

Такие антисептики для рук появились в лифтах в Южной Корее.

Супруг Ольги работает в крупной компании, и там все строго: при входе в здание стоят тепловизоры, а в офисе все работники ходят в масках.

- Маску можно снять только в туалете и при приеме пищи.

Ольга говорит, что паники у них с мужем нет.

- Но есть ощущение некой раздутой опасности. Ведь от того же гриппа могут быть серьезные осложнения.

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