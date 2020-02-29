"Давiдна, давiдна, засталася не адна". От нашей страны на «Евровидение» едет песня на белорусском языке!

Ситуация на самом деле не такая уж и редкая: исполнитель идет на втором месте в голосовании зрителей и жюри. Но когда результаты суммируют, оказывается самый высокий балл. Так получилось с дуэтом VAL: 10+10 баллов в сумме дали 20 и первое место!

На втором месте Ян Ярош (жюри 12 баллов, а зрители всего 6). Третье - Chakras (тут получилось наоборот - жюри дало 6 баллов, а зрители 12).

В этом году впервые наш национальный отбор судило отчасти международное жюри. Это Джоанна Левиева-Сойер, которая отвечает за «Евровидение» в Болгарии, Стиг Карлсен - исполнительный продюсер Норвежской вещательной корпорации, основатель портала Wiwibloggs Уильям Ли Адамс, продюсер израильского KAN Тали Эшколи и певец Александрос Панайи, дважды представлявший Кипр на "Евровидении". Не обошлось и без белорусов – в жюри оказались Юрий Селезнев, Дмитрий Колдун, Ольга Воробева из «Камераты» и Зена.

Финалисты на сцене во время объявления победителя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Разброс мнений жюри был очень приличным. Так что интрига конкурса - то, за что мы и любим "Евровидение", сохранялась до самого последнего момента.

Итоговая таблица голосования

Надо отметить, что у VAL песня Da Vidna на белорусском языке, с элементами фолка. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что за них голосовала белорусскоязычная аудитория, которая хоть и не очень многочисленна – зато сплоченная.

VAL — молодой электронный проект, созданный всего в 2016 году вокалисткой Валерией Грибусовой и музыкантом Владиславом Пашкевичем. Интересно, что у группы не было больших сольных выступлений.

Лера Грибусова работала в Национальном академическом оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением маэстро Михаила Финберга. В июне 2016 года Грибусовой Валерии присудили Гранд-премию и звание лауреата специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

Песня без слов, зато с шаманкой и бубном от ChakrasФото: Павел МАРТИНЧИК

Саша ЗахарикФото: Павел МАРТИНЧИК

КейСи с зажигательной Chili PepperФото: Павел МАРТИНЧИК

Фаны "Евровидения" в интернете ставили на КейСи и ее Chili PepperФото: Павел МАРТИНЧИК

Анжелика Пушнова представила очень красочное и позитивное шоу с песней True LoveФото: Павел МАРТИНЧИК

Выступление Chakras с их песней без слов оказалось одним из самых эффектных.Фото: Павел МАРТИНЧИК