2020-02-29T19:48:04+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир в Дохе и заработала 600 тысяч долларов

В финале белоруска одолела Петру Квитову и сравняла счёт по личным встречам
Владимир КРИУЛИН
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Арина Соболенко на турнире в Дохе. Фото: Jimmie48/WTAАрина Соболенко на турнире в Дохе. Фото: Jimmie48/WTA
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На пути в финал турнира категории WTA Premier 5 в Дохе (Катар) Арина Соболенко обыгра эстонку Анетт Контавей, гречанку Марию Саккари, китаянку Чжэн Сайсай и россиянку Светлану Кузнецову.

В решающей игре ей противостояла чешка Петра Квитова. Ранее они играли между собой три раза, и дважды побеждала Квитова.

Первый сет белоруска оставила за собой - 6:3.

Вторую партию Соболенко выиграла с таким же счетом - 6:3. В итоге она выиграла свой шестой титул на турнирах WTA и заработала 600 тысяч долларов.

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