«В Беларуси есть таланты. Почему они не хотят участвовать в «Евровидении»?: украинский медиаэксперт Виталий Дроздов посмотрел с нами Нацотбор

В Украине его знают как генерального продюсера крупнейшего радиохолдинга страны. А у нас до сих пор помнят как прекрасного радийщика и музыканта, участвовавшего в создании «Ляписа Трубецкого». Мы попросили Виталия посмотреть белорусский нацотбор на «Евровидение» и оценить его свежим взглядом. А также поговорили о том, что нужно сделать, чтобы белорусские артисты чувствовали себя такими же же успешными и популярными, как их украинские коллеги.

- Виталий, как тебе участники белорусского нацотбора?

- Надо признать, что уровень нацотбора от Беларуси год от года медленно, но верно растет. Это уже можно видеть, даже несмотря на некоторые явные огрехи (особенно удивил режиссер монтажа, который в самые напряженные моменты голосования предпочитал крупным планам напряженных лиц участников общие пресные планы).

Больше всего меня поразило в Нацотборе Беларуси отсутствие шоу. Никаких подробностей про участников, никаких разговоров исполнителей с ведущим, никаких диалогов с жюри, никакой драмы в сюжетах об участниках или их непростом пути к этому конкурсу или хоть чего-то такого, что приковывает телезрителя к экранам, заставляет сопереживать участникам, а в некоторых из них – влюбляться и впоследствии идти на концерт.

Виталий Дроздов считается в Украине одним из самых известных медиа экспертов в области музыки. Фото: личный архив

Главный вопрос, который у меня возникал при просмотре – для кого этот конкурс? Для зрителя в таком виде - это не совсем интересно. Для артистов? Тоже вряд ли: это сомнительное, почти отсутствующее промо, которое вряд ли что дает артисту (чем больше об артисте будут рассказывать, помогут составить легенду и образ, тем больше он будет вкладываться в номер и PR).

Победитель белорусского отбора "Евровидения" определился поздно вечером 28 февраля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Получается, единственный возможный ответ на этот вопрос пока не очень приятный – «для галочки». Торжество карго-культа, внешней поверхностной имитации процесса. Почему так происходит, в чем проблема – я не знаю. В несмелости продюсеров шоу, режиссеров программы, руководства телекомпании или чиновников от культуры? В низких бюджетах, выделяемых на продакшен? В отсутствии проактивной работы музыкальных продюсеров шоу? Я не могу сказать, слишком мало информации. Но точно знаю, в Беларуси есть таланты – сильные исполнители, постановщики, продюсеры и хореографы, которые по какой-то причине не хотят участвовать в Нацотборе. Они не видят в этом смысла. Или же организаторы не хотят видеть более смелых и креативных, современных артистов и продюсеров. А именно на таких сейчас спрос, и наивысший балл от зрителей очень оригинальному номеру Chakras – тому подтверждение, пусть они и сильно перемудрили со своим номером. Но, повторюсь, сдвиги к лучшему есть. И они радуют.

- А как тебе победители – группа VAL?

- Ну, мне другие больше понравились. Но не самая плохая. Опять же - лгбт-общественность поддержит с такими танцорами. Песня так себе, но, может, ее в продакшене сделают мощнее. Там даже в сторону Maruv можно попробовать…

Валерия Грибусова (группа VAL)Фото: Павел МАРТИНЧИК

Будет национальное самосознание, будет и музыка

- 15 лет назад ты уехал в Украину, когда ситуация в шоу-бизнесе наших двух стран была примерно одинакова. Сейчас мы видим, как Украина делает огромные шаги вперед в музыке, в то время как мы топчемся на месте. Почему?

- В Украине произошло несколько важных вещей, которые повлияли на развитие как поп-музыки, так и инди-музыки, нишевой культуры в целом.

Во-первых, рост национального самосознания. Он случился благодаря двум Майданам, двум победам в «Евровидении», успехам братьев Кличко, украинской сборной по футболу, а также благодаря проведению в Украине футбольных элитных соревнований – «Евро 2012» и финала Лиги чемпионов. А рост национального самосознания впоследствии легко конвертировался в качество культурного продукта.

Во-вторых, еще в первой половине 2000-х украинские телеканалы стали отказываться от кооперации с российскими телеканалами в пользу своего продукта. Если до этого была распространена практика совмещения российского и украинского продукта на местных телеканалах (немного украинского продукта, остальное – московский. Например, название телеканала «1+1» изначально об этом и говорило: первый украинский канал плюс первый российский), то постепенно телевизионный продукт стал полностью местным. А это значит, что в телепередачах и шоу стали приглашать больше местных артистов и постепенно их стало в эфире куда больше российских. Оказывается, зрителям важно следить за жизнью селебрити в принципе – это не обязательно должны быть россияне. Таким образом, украинские звезды получили больше медийности, внимания прессы и публики.

Примерно те же процессы происходили и в FM-радио. Уже к 2008 году украинские станции программировались полностью из Киева и не использовали московский программный продукт. И речь не только о передачах, утренних и вечерних шоу, гостевых эфирах - но и о музыке. К 2015 году из всех новых песен, зашедших на Русское радио Украина, к которому я имею отношение, около 90% были украинскими.

В-третьих, после 2014 года концертный рынок Украины был закрыт для многих российских артистов (кому-то был официально запрещен въезд, кто-то сам не решался ехать). И тут случился бум концертов украинских исполнителей, который был подкреплен тем, о чем я уже говорил – ростом национального самосознания.

За последние 15 лет произошел качественный скачок в работе украинских продакшен-студий и саундпродюсеров. Продукт, который стал выходить из-под их «пера», звучал более современно и актуально в сравнении с московским.

Очевидно, что в это же время в Беларуси происходили другие процессы, в том числе на ТВ и радио (до сих пор главные рейтинговые программы на белорусских телеканалах – это российские шоу), что не позволило развиваться нашему рынку столь же эффективно в сравнении с украинским.

- Что нужно сделать Беларуси, чтобы изменить ситуацию?

- Стоит начать с теле- и радио каналов и прессы, постараться наращивать объем собственного продукта, уделять меньше эфиров российскому контенту.

- Следишь за развитием радиорынка в Беларуси?

- Да, и не просто слежу, но некоторым станциям в Беларуси даже помогаю в программировании. Лучше растут станции, которые более смело меняются, хуже – те, кто продолжает вещать как в 90-е и в начале 2000-х. Многим просто не хватает смелости, и они работают по старым лекалам.

- Тебе нравится новое поколение белорусских артистов – Molchat Doma, Макс Корж, Тима Белорусских, Лера Яскевич?

- Да. И те, кого ты перечислил, и другие наши молодые артисты. Я по-прежнему считаю, что потенциал у белорусской музыки очень высокий. Но, обратите внимание, большинство из артистов добивается известности не на местном рынке, а на зарубежных (европейских или российских). Думаю, состояние медиа – главная причина, почему так происходит.

Go_A поедут на «Евровидение», потому что лучше всех справилась с нервами

- Результат украинского отбора совпал с твоими собственным выбором как члена жюри? Ты доволен, что от Украины едет Go_A?

- Оценки, которые выставили зрители по итогам как финального концерта, так и полуфиналов, совпали с оценками жюри и моей собственной. Для меня, как человека, работающего на радио, важно и приятно, что я чувствую вкусы и запросы аудитории.

Участники "Евровидения-2020" от Украины Go-A. Фото: личный архив

- Кто, на твой взгляд, имел все шансы победить, но не использовал эту возможность?

- Больше половины участников полуфиналов и все участники финала могли победить! Прелесть нацотбора Украины этого года в том, что не было явного фаворита. В итоге все решили эмоции и опыт: «темная лошадка» группа Go_A лучше всех справилась с нервами на длинной дистанции, не совершила ошибок, поэтому и победила, удивив зрителей и жюри.

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Жюри украинского нацотбора - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Фото: личный архив

- Многие из тех, кто смотрел украинский отбор в интернете, заметили, что практически каждый из украинских участников в Беларуси смотрелся бы фаворитом – настолько у нас разный уровень.

- Думаю, что конкуренцию бы составил очень серьезную, это правда.

- Многие белорусы участвуют в украинских телепроектах. А в отборе украинского «Евровидения» им ничего не светит?

- Правилами участие в украинском отборе не запрещено. Я верю, что яркая песня и номер белорусского артиста могли бы побороться за победу. Но для этого нужно быть на несколько голов выше всех остальных конкурентов. Думаю, украинский зритель хотел бы видеть в европейских финалах все-таки украинского исполнителя.

- В чем, на твой взгляд, фиаско Алексеева, когда он выступал на «Евровидении-2018» за Беларусь?

- Неуверенное пение и не очень большая ответственность за результат. Все-таки это важный фактор, когда ты представляешь именно свою страну и чувствуешь ее за своими плечами.

Думал, что уеду всего на год – и остался

- Расскажи немного о своей семье? Дети считают себя украинцами? Бываете в Минске всей семьей?

- Мы – белорусы, которые чувствуют себя полноценной частью украинского общества. Мои дети Миша и Антон ходят в украинскую школу и знают украинский язык гораздо лучше меня. Жена Катя работает продюсером видео- и фото-рекламы в одном из ведущих агентств. В Беларуси бываем достаточно часто – тут же наши бабушки-дедушки!

Виталий Дроздов с семьей. Фото: личный архив

- Ты начинал музыкальную карьеру как скрипач в «Ляписе Трубецком». Какие впечатление у тебя остались о том времени?

- Теплые, как у любого человека, который вспоминает юность. «Ляпис Трубецкой» начинался как прикол и застольный угар, а превратился в один из столпов современного культурного и музыкального кода Беларуси и СНГ. Я рад, что был частью этого движения и остаюсь в какой-то степени до сих пор (смотреть видео).

Один из первых больших концертов "Ляписа Трубецкого". Виталий в желтой рубашке.

- С кем из белорусов в Киеве ты поддерживаешь добрые отношения?

- Я не выбираю друзей по национальному признаку, в работе диаспоры не участвую. Но с земляками дружу, в первую очередь, конечно же, с коллегами по радио – Сергеем Кузиным, Валерой Сасковцом, а также с Сергеем Михалком и всей Brutto-Ляпис-бригадой, еще с ребятами, когда-то входившими в команду КВН ЧП и сейчас занимающихся ТВ-продакшеном. Еще с несколькими юмористами и стендаперами.

С Сергеем Михалком они не просто коллеги, но и давние друзья. Фото: личный архив

- Почему ты уехал из Беларуси?

- Потому что в 2005 году получил интересное предложение в Киеве по перезапуску радиостанции ХiтFM, которая тогда занимала 24-е место по Киеву. Поскольку я тогда работал в творческом объединении «Дети Солнца» и отвечал в числе прочего за продвижение на украинский рынок «Ляписов», Саши и Сирожы и «Крамбамбули», мне показалось интересным погрузиться в украинский медиа-рынок в том числе и для продвижения этих коллективов. Уезжал временно, на один год. Но постепенно ХiтFM вышел на первое место, и мне предложили стать директором этой станции. После стал заниматься «Радио Рокс» в качестве генерального продюсера, а после «Рокса» прибавилось «Русское Радио Украина» и так далее. Сейчас работаю генпродюсером ТАВР-медиа - радио-холдинга №1 в Украине, в который входит 8 станций.

- А думал когда-нибудь о возвращении в Минск?

- Еще в 2005-м году я сам себе ответил на вопрос, осел ли я в Киеве окончательно: жизнь - такая штука, что нужно быть готовым что-то менять. Одним словом, никогда не говори «никогда». Вполне возможно, когда-нибудь мы вернемся в любимую Беларусь. Но мне важно, чтобы была интересная работа и задачи. Сейчас и работа, и задачи у меня в Киеве. Мое сердце где-то между Нёманом и Немигой.

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