2020-02-29T15:03:09+03:00
Досуг
КП Беларусь

Любителей искусства приглашают на вечеринку в честь столетия Лазаря Хидекеля - художника, который придумал хэштег

На празднике будет семья Хидекеля: сын Марк, невестка Регина и внук Роман
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В Національном художественном музее проходіт выставка Хидеке, а 29 февраля пройдет вечеринка в галерее "Ў"В Національном художественном музее проходіт выставка Хидеке, а 29 февраля пройдет вечеринка в галерее "Ў"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Мы уже рассказывали о выставке авангардиста из Витебска Лазаря Хидекеля, которая проходит в Национальном художественном музее. Когда Хидекелю было 14 лет, для него сделали исключение и приняли в Витебскую народную художественную школу (обычно брали молодежь постарше). В 16 лет Лазарь стал учеником и последователем Казимира Малевича, одним из создателей движения УНОВИС, возглавил Архитектурную студию. 29 февраля в рамках проекта #UNOVIS100 состоится супрематическая вечеринка.

На супрематической вечеринке 29 февраля будет присутствовать семья Лазаря Хидекеля, пожелавшая отметить этот день в Беларуси: его сын – известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой – доктором искусствоведения Региной Хидекель, а также внук Роман Хидекель – архитектор-урбанист. 1 марта в 16:00 в Национальном художественном музее состоится встреча-лекция с семьей Хидекелей «Диалог и дискурс: наследие Лазаря Хидекеля» (вход – по билетам на выставку).

На вечеринке в «Ў» будут проходить различные мастер-классы и творческие активности. Летающие города Лазаря Хидекеля, его известные картины, эскизы космических поселений – все это гости супрематической вечеринки не только увидят, но и попробуют воспроизвести сами в коллажах, расписанной посуде, игровых паззлах. Отдельная зона будет посвящена одному из знаменитых реализованных проектов архитектора – Дому радио 1933 года в Ленинграде, где записывались выступления хоров и оркестров, радиоспектакли. Там будет играть ди-джей. А фоном для фотозоны станут сменяющие друг друга работы художника-авангардиста.

Отпраздновать день рождения Лазаря Хидекеля приглашаются все желающие – с 19:00 до 22:00 в галерее современного искусства «Ў» (ул. Октябрьская, 19).

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