Арина Соболенко о победе в Катаре: «Отец был моей мотивацией. Делаю это для него»

28 февраля Арина Соболенко выиграла свой шестой титул WTA. В финале турнира WTA Premier 5 в Дохе она обыграла Петру Квитову (6:3, 6:3). Благодаря победе белоруска заработала 605 тысяч долларов призовых, 900 рейтинговых очков. На следующей неделе в рейтинге WTA Соболенко поднимется с 13-й на 11-й строчку.

Когда началась церемония награждения, Арина как обычно много смеялась. Рассказала про взаимоотношения с тренером Дмитрием Турсуновым, с которым они недавно воссоединились во второй раз.

- Он сумасшедший – как и я. Почему-то у нас вместе хорошо получается, и я очень рада. Мы еще во многом можем прибавить.

Но можно тебя попросить, раз столько людей смотрят: ты можешь иногда быть чуть более спокойным? Не так сходить с ума, - сказала Арина после победы в интервью на корте.

Победу Арина посвятила отцу, который ушел из жизни в прошлом году.

- Я уважаю Петру, она сильный боец, я знала, что в этом финале она покажет все, что умеет. Я была сфокусирована, сосредоточена на каждом розыгрыше, играла так, будто это последнее очко, и я проигрываю. Думаю, секрет в этом.

Я потеряла отца во время предсезонной подготовки, он был моей главной мотивацией. Я делаю все это для него, - цитирует Соболенко WTA Insider.

Я проделала длинный путь и полностью сосредоточилась на теннисе. Я только играла, думала только о теннисе, больше ни о чем. И я отдала теннису все. В межсезонье я потеряла отца, а он был для меня главным источником мотивации, так что я делаю это для него.

Я была сосредоточена на каждом розыгрыше, проводила каждый розыгрыш как последний, будто я проигрываю. Я очень уважаю Квитову и знаю, что она боец, что она полностью выложится в финале. Я старалась сосредотачиваться на каждом розыгрыше, потому что знала, что она постарается отыграться и победить, - сказала Арина на пресс-конференции.

В Инстаграме Арина показала, что ее в отеле ждал торт.

Сладкий трофей. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

Позже вместе с тренером Дмитрием Турсуновым и спарринг-парнером Антоном Дубровым они отправились в аэропорт Дохи. И на всякий случай надели медицинские маски - коронавирус никому не нужен.