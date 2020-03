Куда пойти в марте в Минске: Metallica в исполнении григорианского хора, Бутусов и Sunsay

Gregorian, 1 марта

Григорианский хор празднует 20-тилетний юбилей! В более чем двухчасовой программе будут представлены самые важные вехи беспрецедентной карьеры группы: от классической музыки средневековья до рок-хитов Metallica и U2. На концерте прозвучат «Moments Of Peace», «Nothing Else Matters», «With Or Without You», а также произведения последних лет.

2,6 миллиона зрителей, 1200 концертов в 31 стране, 5 выступлений в неделю: за последние 20 лет GREGORIAN установили новые шоу-стандарты и стали одним из самых знаменитых немецких музыкальных коллективов.

Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает", 3-9 марта

Традиционно раз в два года идейный вдохновитель и создатель фестиваля Владимир Спиваков приглашает всех стать ближе к классическому искусству.

VI фестиваль станет юбилейным. Юбилея личного для маэстро (12 сентября Владимир Спиваков отметил 75-летие) и творческого – 40 лет исполнилось оркестру «Виртуозы Москвы», который создал и возглавляет Владимир Спиваков. За эти годы в фестивале приняли участие десятки звезд мировой оперы и балета – Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, солисты Мариинского театра, балет Бориса Эйфмана и многие другие.

Garou, 6 марта

В конце 90-ых Гару попал в мир музыки, оказавшись в нужном месте в нужное время. Встреча начинающего музыканта с Люком Пламондоном (автором мюзикла «Нотр Дам де Пари», известным поэтом и продюсером) в одном из баров Монреаля определила дальнейшую судьбу молодого парня с гитарой. На кастинге «Нотр Дам де Пари» композитор Риккардо Коччанте и Люк Пламондон утвердили его на роль Квазимодо. Эта роль принесла ему всемирную известность.

Emin, 7 марта

Артист представит программу GOOD LOVE. В трек-лист программы войдут синглы, представленные музыкантом за последнее время: “Нежная”, “Невероятная”, в том числе и из последнего русскоязычного альбома «Неба не боялись». Конечно, программа не обойдется без хитов: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», «Начистоту», «Сбежим в Баку», «Сердце пополам», Boomerang, Amor и многих других.

Ирина Аллегрова, 7 марта

Аллегрова не первый раз приезжает с концертом в Минск накануне любимого женского дня. На ее выступлениях всегда много юмора, откровенных бесед и любимых песен.

Вячеслав Бутусов, 12 марта

На концерте Бутусова прозвучат десятки известных песен из разных периодов творчества.

Наряду с хитами Nautilus Pompilius, Кино , Вячеслав Бутусов исполнит несколько композиций своей из своего нового альбома «Аллилуйя», который вышел осенью 2019 года.

Семен Альтов, 18 марта

Семен Альтов - лауреат международного фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», получил позолоченную статуэтку вслед за Сергеем Довлатовым и Михаилом Жванецким. Альтов с каменным лицом читает по бумажке неподдельно низким голосом уже более двадцати лет и вызывает хохот в зрительном зале.

Танцы на ТНТ, 20 марта

«Танцы» возвращаются в Минск. Большой концерт 6 сезона самого масштабного танцевального шоу. Участники проекта представят в Минске не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые постановки.Благодаря шоу «ТАНЦЫ» многие узнали, что такое вог, контемп и дэнсхолл, и теперь ни за что не перепутают стрит-джаз и хип-хоп.

Sunsay, 21 марта

Группа SunSay основана в 2007 году одним из участников харьковского дуэта 5'nizza, Андреем Запорожцем. За это время у SunSay вышло 6 полноценных альбомов, звучание каждого из которых принципиально отличается друг от друга. SunSay берёт лучшее из самых разнообразных музыкальных жанров: от альтернативного рока, хип-хопа, регги до джаза, фанка, фолка и электронных ритмов — и создаёт собственный музыкальный мир.

Песни SunSay звучат в саундтреках к кинофильмам и театральных постановках. Среди артистов, в коллаборации с которыми работал SunSay: Иван Дорн, John Forte, Алина Орлова, The Maneken, NoiZe MC, Pianoбой, Каста.

Квартал 95, 22-25 марта

Студия «Квартал 95» отправляется в мировой тур с юмористическим шоу «Вечернего Квартала».

- Наша амбициозная задача, - говорят актеры студии «Квартал 95», - сделать мир лучше, добрее и веселее с помощью тех инструментов, которыми владеем: юмор и креатив. В этом направлении мы и развиваемся, стремясь, конечно, к мировому господству.

Грузинский ансамбль «Арсиани», 29 марта

«Арсиани» - государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии. Ансамбль состоит из профессиональных танцоров, певцов и музыкантов, среди которых знаменитые грузинские исполнители: Давид Джавришвили, Артем Еркомаишвили, Меладзе, Тамаз Бежанидзе, Зураб Багдадишвили и другие. Весной грузинский ансамбль «Арсиани» отметит свое 100-летие в Минске и представит все лучшие номера.