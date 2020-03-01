Масленица в «Маяке Минска»: скоморохи, файер-шоу и угощения на любой вкус
Не случайно «Маяк Минска» считается территорией комфортной жизни. Ведь это не только современная архитектура и прекрасно развитая инфраструктура центра столицы, но и площадка для активного и интересного досуга. Яркий праздник прошел здесь 29 февраля: Масленица развернулась на пешеходном бульваре Пикассо. Гулянья начались в полдень и продолжились до 20 часов.
Заворачивая на пешеходную улицу с шумного проспекта, попадаешь как будто в другой мир: по бульвару разъезжает бричка с запряженной лошадью, на которой можно и прокатиться, и сделать необычное фото – совершенно бесплатно!
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
Гостей встречают шуты и скоморохи, пахнет блинами и выпечкой. Праздничное настроение поддерживают уютная иллюминация, разноцветные флажки, ярмарка с угощениями, веселая музыка – загрустить во время Масленицы у гостей не было никаких шансов!
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
- Купите семечек! Купите семечек! – вдруг подлетают к нам взъерошенные дети с перепачканными лицами и в распахнутых пальто.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
- Мы что, попали на Бродвейский мюзикл? – шутит кто-то из гостей праздника. Талантливые дети из минской академии мюзикла «Ревю» действительно могут дать фору именитым актерам: ребята сразу собрали вокруг себя народ и держали внимание до последней минуты своего выступления, которое состояло из нескольких номеров: «Блошиный рынок», «Купите семечки», «Песенка сапожника».
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
«Праздник действительно впечатляющий и красивый, как в Европе»
Наталья узнала о Масленице в «Маяке Минска» от знакомых и вместе с дочкой Златой приехала на праздник с другого конца города, микрорайона Петровщина. Первым делом решили продегустировать масленичные угощения:
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
- Злата очень любит блинчики без начинки – решили купить, дочка довольна. А еще сейчас попробуем чешское лакомство – трдельник. Потом пойдем смотреть, какие здесь есть развлечения.
А развлечений и активностей на празднике хватало и для детей, и для взрослых – праздник получился действительно семейным. Больше всего зрителей собирали вокруг себя четыре дружелюбные собаки-хаски. Они с удовольствием фотографировались, разрешали себя гладить и обнимать.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
Елена говорит, что внуков Льва и Аделину от голубоглазых собачек было просто не оторвать.
Лев и Аделина с мамой.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- А Льву еще очень понравилось развлечение с забрасыванием обруча на оленьи рога. Праздник действительно впечатляющий и красивый, как в Европе. Детям здесь весело и интересно – мы точно не пожалели, что пришли. Живем неподалеку – можно сказать, увидели в окно, что происходит что-то интересное.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
Всего на бульваре работало пять забавных аттракционов, у каждого из которых был опытный инструктор. Один из аттракционов предлагал померять силу своего молодецкого кулака, другой – ловко забить гвоздь минимумом ударов, третий – поспасть дротиком в воздушный шарик или набросить обруч на оленьи рога. Все эти развлечения были бесплатными.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
Главная особенность Масленицы в «Маяке Минска» - в том, что это настоящий уличный, дворовой праздник, в котором участвуют в большинстве своем соседи. В играх участвовали дети, которые живут на одной площадке, вместе ходят в детский сад или школу и прекрасно друг друга знают.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
Чуть больше инициативы и вовлеченности – и жизнь в твоем собственном дворе становится ярче и интереснее! Именно этот европейский опыт нам всем дарит комплекс «Маяк Минска».
Чай из самовара, чешские трдельники и белорусские драники
Последний день зимы выдался прохладным – согреться можно было ароматным кофе или чаем из пузатого золотистого самовара.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
А к нему – вафли, блины, шаурма, итальянская пицца, чешские трдельники, драники всех видов – голодными гости точно не остались. Стоять на месте и мерзнуть тоже никому не пришлось. И отсутствие спиртных напитков только подчеркивало семейную атмосферу праздника.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
- Пора заводить хоровод, такой же большой, как масленичный блин!- пригласил ведущий – вылитый почтальон Печкин. Два раза звать детишек не пришлось – все быстро и дружно выстроились в большой круг.
А к середине праздника на бульваре появилась и главная героиня дня - Масленица! Вместе с ней – пятеро ходулистов из уличного театра Vir со своей масленичной программой, играми и танцами.
Чуть позже они же зажгли потрясающее файер-шоу. Выступили здесь и заводные вокально-танцевальные ансамбли «Пой, пляши от всей души» и «Игрица».
«За праздником теперь не нужно ехать через весь город»
Праздник в «Маяке Минска» собрал не только жителей близлежащих домов – сюда приезжали с разных концов города и даже из-за его пределов. Например, Кристина с дочкой приехали из Колодищей.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
- Знали, что будет праздник – не могли пропустить, - улыбается девушка. Здесь очень весело, танцуем вот с доченькой. Все, извините, побегу в хоровод!
Екатерина и Паша пришли на праздник с малышом.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
- Мы живем в «Маяке», увидели в соцсетях объявление, что будет Масленица. Это не первый праздник, который мы здесь посещаем: на Новый год приходили, было очень весело. Накупили вкусностей, пойдем домой пробовать.
Светлану мы застали у фотозоны с хаски.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
- Мы только что пришли, еще не все успели посмотреть. Здесь очень красиво. А на Новый год здесь елочка стояла – она помогала поддерживать настроение. Большое спасибо, что ее долго не убирали и продлили нам праздник. Сюда со всего города приезжали посмотреть на эту красоту. Организаторы – большие молодцы, что провели праздник прямо здесь - не нужно ехать через весь город.
Алексей привел на праздник сыновей Лешу, Сашу и Степу.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
- Живем в Маяке, поэтому пройти мимо шансов не было,- смеется мужчина. Дети наперебой рассказывают, что им понравилось: погладить собаку, набросить обруч на оленьи рога.
А внучке Ольги больше всего понравилось забивать гвоздь огромным молотком под руководством инструктора.
Фото: МАРТИНЧИК Павел.
- Посмотрите, как здесь хорошо,- делится впечатлениями Ольга: весело, музыка прекрасная, и день отличный! Я видела объявление, что сегодня состоится Масленица – но мы бы и без него пришли: конец зимы ведь, Масленица нужна обязательно!
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