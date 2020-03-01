Масленица в «Маяке Минска»: скоморохи, файер-шоу и угощения на любой вкус

Не случайно «Маяк Минска» считается территорией комфортной жизни. Ведь это не только современная архитектура и прекрасно развитая инфраструктура центра столицы, но и площадка для активного и интересного досуга. Яркий праздник прошел здесь 29 февраля: Масленица развернулась на пешеходном бульваре Пикассо. Гулянья начались в полдень и продолжились до 20 часов.

Заворачивая на пешеходную улицу с шумного проспекта, попадаешь как будто в другой мир: по бульвару разъезжает бричка с запряженной лошадью, на которой можно и прокатиться, и сделать необычное фото – совершенно бесплатно!

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Гостей встречают шуты и скоморохи, пахнет блинами и выпечкой. Праздничное настроение поддерживают уютная иллюминация, разноцветные флажки, ярмарка с угощениями, веселая музыка – загрустить во время Масленицы у гостей не было никаких шансов!

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Купите семечек! Купите семечек! – вдруг подлетают к нам взъерошенные дети с перепачканными лицами и в распахнутых пальто.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Мы что, попали на Бродвейский мюзикл? – шутит кто-то из гостей праздника. Талантливые дети из минской академии мюзикла «Ревю» действительно могут дать фору именитым актерам: ребята сразу собрали вокруг себя народ и держали внимание до последней минуты своего выступления, которое состояло из нескольких номеров: «Блошиный рынок», «Купите семечки», «Песенка сапожника».

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

«Праздник действительно впечатляющий и красивый, как в Европе»

Наталья узнала о Масленице в «Маяке Минска» от знакомых и вместе с дочкой Златой приехала на праздник с другого конца города, микрорайона Петровщина. Первым делом решили продегустировать масленичные угощения:

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Злата очень любит блинчики без начинки – решили купить, дочка довольна. А еще сейчас попробуем чешское лакомство – трдельник. Потом пойдем смотреть, какие здесь есть развлечения.

А развлечений и активностей на празднике хватало и для детей, и для взрослых – праздник получился действительно семейным. Больше всего зрителей собирали вокруг себя четыре дружелюбные собаки-хаски. Они с удовольствием фотографировались, разрешали себя гладить и обнимать.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Елена говорит, что внуков Льва и Аделину от голубоглазых собачек было просто не оторвать.

Лев и Аделина с мамой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А Льву еще очень понравилось развлечение с забрасыванием обруча на оленьи рога. Праздник действительно впечатляющий и красивый, как в Европе. Детям здесь весело и интересно – мы точно не пожалели, что пришли. Живем неподалеку – можно сказать, увидели в окно, что происходит что-то интересное.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Всего на бульваре работало пять забавных аттракционов, у каждого из которых был опытный инструктор. Один из аттракционов предлагал померять силу своего молодецкого кулака, другой – ловко забить гвоздь минимумом ударов, третий – поспасть дротиком в воздушный шарик или набросить обруч на оленьи рога. Все эти развлечения были бесплатными.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Главная особенность Масленицы в «Маяке Минска» - в том, что это настоящий уличный, дворовой праздник, в котором участвуют в большинстве своем соседи. В играх участвовали дети, которые живут на одной площадке, вместе ходят в детский сад или школу и прекрасно друг друга знают.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Чуть больше инициативы и вовлеченности – и жизнь в твоем собственном дворе становится ярче и интереснее! Именно этот европейский опыт нам всем дарит комплекс «Маяк Минска».

Чай из самовара, чешские трдельники и белорусские драники

Последний день зимы выдался прохладным – согреться можно было ароматным кофе или чаем из пузатого золотистого самовара.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

А к нему – вафли, блины, шаурма, итальянская пицца, чешские трдельники, драники всех видов – голодными гости точно не остались. Стоять на месте и мерзнуть тоже никому не пришлось. И отсутствие спиртных напитков только подчеркивало семейную атмосферу праздника.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Пора заводить хоровод, такой же большой, как масленичный блин!- пригласил ведущий – вылитый почтальон Печкин. Два раза звать детишек не пришлось – все быстро и дружно выстроились в большой круг.

А к середине праздника на бульваре появилась и главная героиня дня - Масленица! Вместе с ней – пятеро ходулистов из уличного театра Vir со своей масленичной программой, играми и танцами.

Чуть позже они же зажгли потрясающее файер-шоу. Выступили здесь и заводные вокально-танцевальные ансамбли «Пой, пляши от всей души» и «Игрица».

«За праздником теперь не нужно ехать через весь город»

Праздник в «Маяке Минска» собрал не только жителей близлежащих домов – сюда приезжали с разных концов города и даже из-за его пределов. Например, Кристина с дочкой приехали из Колодищей.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Знали, что будет праздник – не могли пропустить, - улыбается девушка. Здесь очень весело, танцуем вот с доченькой. Все, извините, побегу в хоровод!

Екатерина и Паша пришли на праздник с малышом.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Мы живем в «Маяке», увидели в соцсетях объявление, что будет Масленица. Это не первый праздник, который мы здесь посещаем: на Новый год приходили, было очень весело. Накупили вкусностей, пойдем домой пробовать.

Светлану мы застали у фотозоны с хаски.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Мы только что пришли, еще не все успели посмотреть. Здесь очень красиво. А на Новый год здесь елочка стояла – она помогала поддерживать настроение. Большое спасибо, что ее долго не убирали и продлили нам праздник. Сюда со всего города приезжали посмотреть на эту красоту. Организаторы – большие молодцы, что провели праздник прямо здесь - не нужно ехать через весь город.

Алексей привел на праздник сыновей Лешу, Сашу и Степу.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Живем в Маяке, поэтому пройти мимо шансов не было,- смеется мужчина. Дети наперебой рассказывают, что им понравилось: погладить собаку, набросить обруч на оленьи рога.

А внучке Ольги больше всего понравилось забивать гвоздь огромным молотком под руководством инструктора.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Посмотрите, как здесь хорошо,- делится впечатлениями Ольга: весело, музыка прекрасная, и день отличный! Я видела объявление, что сегодня состоится Масленица – но мы бы и без него пришли: конец зимы ведь, Масленица нужна обязательно!

КСТАТИ

«Маяк Минска» и «Дана Молл» снова готовят сюрприз!

Масленица - далеко не первый праздник в «Маяке Минска». Здесь регулярно проходят концерты, фестивали, праздничные акции – каждое из этих событий собирало тысячи благодарных зрителей и участников.

В новогодние и рождественские дни впечатляющие шоу проходят в торгово-развлекательном центре «Дана Молл», в главном атриуме у великолепной елки, которая с каждым годом становится все интереснее.

А в День влюбленных здесь же состоялся невероятный концерт - из-под купола выпустили десять тысяч воздушных шариков-сердечек, а на глазах у всех зрителей у главной фотозоны парень сделал предложение своей девушке!

На бульваре Пикассо и у фонтана «Дана Танец» проходили и концерты звезд, и фестиваль молодоженов, и детские, и спортивные праздники. Теперь этот список пополнило еще одно событие - Масленица!

Совсем скоро нас ждет еще один весенний праздник. На 8 Марта готовится сюрприз для всех покупательниц ТРЦ «Дана Молл». Также с 1 марта стартует прием работ для традиционного детского творческого конкурса «Пасха в Minsk World». Награждение победителей планируется приурочить к празднованию Воскресения Христова.

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