2020-03-02T15:48:48+03:00
Общество
КП Беларусь

«Один местный мужик взял резиновые шлепки за 5 рублей и уже два года не отдает»: как на рынке в белорусском райцентре продают товары в долг

Корреспондент "КП" съездил в Лоев и посмотрел, на что местным жителям хватает денег [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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На рынке в Лоеве можно купить дешевые товарыНа рынке в Лоеве можно купить дешевые товарыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Даже в самые базарные дни - в выходные - на рынке в райцентре Лоев немноголюдно. Не все роллеты открыты, а те продавцы, что работают, - скучают. Подходим к семейной паре в возрасте, которая торгует привычным ширпотребом. У прилавка крутится их маленькая внучка, которой тоже скучно - она просится домой. Но супруги еще не сворачиваются - вдруг покупатели придут.

«5 РУБЛЕЙ ЗА ШЛЕПАНЦЫ, ПРОДАННЫЕ В ДОЛГ, НЕ ОТДАЕТ ДВА ГОДА»

- У наших людей нет денег. Откуда они будут - работы в городе нет, только низкооплачиваемая. Поэтому очень мало покупают. Бывает, за день 5 рублей заработаешь, а бывает, вообще ничего, - признается мужчина.

Нередко предприниматели продают товары в долг - до зарплаты или пенсии. Конечно, только тем, кого знают:

- Тенисочку можем дать в долг, трусы. Все такое, дешевое. Иногда и по два месяца долг не отдают. А есть один местный мужик, который взял резиновые шлепки за 5 рублей и уже два года не отдает. Еще женщина есть: первый раз попросила детские вещи - мол, дети в санаторий едут. Отдала. А в следующий раз пришла и набрала на большую сумму детской одежды: трусики, носки. И уже лет семь с тех пор прошло. Но у нее ж дети - что ж ты скажешь! Простили.

Даже в разгар базарного дня на рынке не многолюдно Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Даже в разгар базарного дня на рынке не многолюдноФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Проблему местным предпринимателям создают и конкуренты: торговцы приезжают на рынок из соседних городов. А еще и гости из Центральной Азии открыли свой магазин - там товары дешевле, чем на рынке. Открылся и «Евроопт» со своими скидками, акциями и дешевыми товарами. Если за хорошие носки, например, на рынке нужно заплатить 2,5 рубля, то в магазине почти такие же, только худшего качества, можно купить за 80 копеек.

Супруги говорят, что вынуждены продолжать работать, чтобы собрать деньги на ремонт дома:

- У нас фронтон сгнил, надо ж деньги собрать на новый. Вот взяли в Гомеле на фирме в долг семена на 800 рублей. Надеемся, что за март продадим - как раз сезон начинается.

К ЖЕНСКОМУ ДНЮ - НОЧНУШКИ И ХАЛАТЫ

За соседним прилавком - тоже пенсионерка. Анна Ивановна говорит, что давно бы продала это место и ушла на покой, если б не маленькая пенсия:

- Вот у меня - 300 рублей всего. У соседа 260 рублей. А ведь платили немалые суммы в пенсионный фонд, как положено…

Анна Ивановна вынуждена торговать из-за маленькой пенсии Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Анна Ивановна вынуждена торговать из-за маленькой пенсииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

К 23 февраля мужчинам у Анны Ивановны покупали носки, трусы, футболки - что подешевле. Она перечисляет цены: мужские трусы - 3,5 - 4 руб., футболки - от 7 до 10 руб.

А к Женскому дню мужчины пока не отовариваются. Предприниматели надеются, что наплыв покупателей будет в предпраздничную субботу. У Анны Ивановны, к примеру, можно выбрать колготки по цене от 4 рублей.

- Мужчины покупают меньше, чем женщины. Есть такие, кто может жене нижнее белье или колготки подарить. А так - цветы, конфеты, духи. Хорошо расходятся шарфики, косынки, платки - такие товары привезем к празднику.

Кстати, часто к 8 Марта подарки покупают… женщины. Нет, не сами себе, а невесткам, мамам, подругам.

Еще одна пенсионерка-продавец тоже жалуется на низкую покупательскую способность:

- Все деньги у людей уходят на продукты и коммуналку, а на одежду не остается. Если раньше по рынку ходили и покупали то, что понравилось, то теперь приходят, только когда порвалась вещь и нужна новая.

Эта продавец в долг товары принципиально не дает. Зато цены приятные. К Женскому дню у предпринимательницы обычно покупают ночнушки по 6 рублей, халаты - самый дорогой стоит 20 рублей. Можно купить бюстгальтеры от 7 до 14 рублей, легинсы - по 6 - 8 рублей.

В одном роллете замечаем парфюмерию - туалетная вода по цене 4 - 6 рублей ждет покупателей к 8 Марта.

ХОРОШИЙ СПРОС НА КАРАМЕЛЬКИ

Видим на рынке и местного ремесленника. Сергей Виничек предлагает изделия из дерева собственной работы - от кухонных лопаток и фоторамок до цветников, полок, табуреток. Маленькую табуретку можно купить за 20 рублей, кухонную лопатку - за 2 рубля березовую и за 3 рубля - дубовую. Дешевле, чем в магазине.

Местный ремесленник из дерева может изготовить все - от ложки до бани Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Местный ремесленник из дерева может изготовить все - от ложки до баниФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Но заработать этим нельзя - чисто для поддержки штанов. Ведь сейчас больший спрос на колбасу и хлеб. Поэтому мастерю для людей и для души, а вообще работаю в коммунхозе, - признается ремесленник.

Ремеслом не заработаешь - покупателей мало Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ремеслом не заработаешь - покупателей малоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Торгуют на рынке и конфетами. Самый большой спрос - на дешевые карамельки, их тут хороший выбор. Иногда и шоколадные покупают - просят легковесные и по жменьке.

Хороший торг у сельчан, которые привозят на рынок собственные молоко, масло, творог, сыр, яйца. Например, у одной хозяйки в деревне аж пять коров. Трудится она день и ночь, зато товары не залеживаются - на все есть постоянные покупатели, и большинство продуктов сразу забирают сами предприниматели с рынка.

Хороший торг на рынке, разве что, фермерскими товарами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Хороший торг на рынке, разве что, фермерскими товарамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ВАКАНСИИ В ЛОЕВЕ - С ЗАРПЛАТОЙ, В СРЕДНЕМ 400-500 РУБЛЕЙ

Лоевский район - один из самых бедных в Гомельской области и во всей Беларуси. Здесь живет чуть больше 6,5 тыс. человек, местные предприятия - кирпичный завод, хлебозавод, агротехсервис, райжилкомхоз.

Средняя зарплата в районе - 708 рублей. Но вот читаем официальный список свежих вакансий. Юрисконсульт сельхозпредприятия - 390 руб., фармацевт - 375 руб., водитель - 396 руб., слесарь на кирпичном заводе - 500 руб.

Однако есть и предложения с более высокой зарплатой. Например, пожарному готовы платить 700 рублей, вальщику леса - 900 руб. В списке также три предложения с зарплатой в 1000 рублей - это директор детсада, врач скорой помощи и врач общей практики. Терапевту обещают платить 750 рублей, лор-врачу - 650 руб., а неврологу - 600 руб.

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