У дизайнера из Витебска выявили коронавирус: «Чувствую себя хорошо. Нахожусь в отдельном боксе, в соседних - четверо детей и муж»

2 марта Минздрав сообщил о том, что у жительницы Витебска, прилетевшей из Италии с двумя коллегами, выявили коронавирус 2019-nCoV.

- Эта женщина я, - рассказывает «Комсомолке» известный дизайнер Татьяна Ефремова, которая работает на меховом витебском комбинате. - Я нахожусь в отдельном боксе Витебской инфекционной больницы. В соседних боксах моя семья - четверо детей и муж. Мне сначала не поставили конкретный диагноз, а сказали, что есть подозрение на коронавирус. Один из тестов выявил положительный результат. А в этот понедельник, 2 марта, мне вроде как подтвердили коронавирус. У моих детей и мужа результаты тестов на коронавирус отрицательные. Сейчас выявляют тех, с кем я общалась. Их пригласили сдать тесты на коронавирус.

Татьяна рассказала «Комсомолке», что вылетела в Милан 20-го февраля, а домой вернулась 23 февраля.

- Это была рабочая поездка. Я была с двумя коллегами, - говорит Татьяна. – Уже когда я была в Витебске, мне позвонили из санэпидемической службы и пригласили пройти тест в инфекционной больнице. Там я была в минувшую субботу, 29 февраля. Меня госпитализировали еще до результатов теста. Врачу, который меня осматривал, не понравилось мое горло. А утром в воскресенье, 1 марта, мне сказали, что результат отрицательный. Но потом возникли вопросы. Меня стали спрашивать, где я была и с кем общалась... В итоге мою семью тоже госпитализировали. Я расстроилась и даже испугалась. Это неожиданно и непонятно. Ничто не предвещало плохого. Я была уверена, что у меня все в порядке!

- Как вы себя чувствовали до прохождения теста?

- Чуть-чуть простывшей. Но ничего особенного не было. Температура была 36,8. Сейчас у меня максимальная температура - 37,1. Кашля у меня нет. Мы все - я, дети и муж, чувствуем себя хорошо. Общаемся по телефону.

Татьяна рассказывает, что после прилета из Милана ходила на работу каждый день.

- Та рабочая неделя у меня была фактически такая: «Работа-дом». Я сообщила в санстанцию контакты людей, с которыми я общалась после прилета из Италии.

- Что вам говорят врачи?

- Говорят: «Будьте спокойны, мы держим ситуацию под контролем». Надеюсь, что наша медицина сделает все возможное, чтобы нормализовать ситуацию, и я выйду из больницы здоровой.

- А чем вас кормят в больнице?

- Обычной больничной едой. Деликатесов нет (Смеется – Ред.). Но нам можно передавать еду.

Татьяна говорит, что ее друзья знают о случившемся, и она чувствует с их стороны большую поддержку.

- Они очень озабочены, но говорят, что все будет хорошо!

«Комсомолка» желает Татьяне скорейшего выздоровления.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

Еще до болезни Татьяна представила на Неделе моды защитные маски

В октябре прошлого года Татьяна Ефремова поразила «Белорусскую неделю моды» коллекцией весна-лето 2020 – модели вышли в защитных масках. Как в воду глядела. Маски этой весной актуальный аксессуар. Хорошо бы к лету они вышли из моды.

Одна из коллекции одежды дизайнера Татьяны Ефремовой.