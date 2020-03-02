2020-03-02T19:18:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Дизайнер, у которой выявили коронавирус, о своей коллекции с защитными масками: «Ирония судьбы»

В октябре прошлого года Татьяна Ефремова поразила Белорусскую неделю моды необычной коллекцией
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Фото: bfw.byФото: bfw.by
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В октябре прошлого года дизайнер Татьяна Ефремова, у которой выявили коронавирус, поразила Белорусскую неделю моды коллекцией весна/лето - 2020 - модели вышли в защитных масках. Как в воду глядела. Маски этой весной наверняка станет актуальным аксессуаром.

Осенью на Неделе моды Татьяна представила свою новую коллекцию Весна/лето - 2020. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Осенью на Неделе моды Татьяна представила свою новую коллекцию Весна/лето - 2020.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Действительно ирония судьбы. В последние дни я их тоже вспоминаю, - с улыбкой говорит Татьяна. - В той коллекции маски были в таком контексте - поиск себя и внутренняя защита от внешнего мира. Мы прячемся за маски, защищаемся.

Напомним, Татьяна недавно вернулась из Милана. У нее выявили коронавирус. Новость об этом стала неожиданностью для женщины.

Такие защитные маски были представлены в коллекции Татьяны Ефремовой в прошлом году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такие защитные маски были представлены в коллекции Татьяны Ефремовой в прошлом году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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