Дизайнер, у которой выявили коронавирус, о своей коллекции с защитными масками: «Ирония судьбы»

В октябре прошлого года дизайнер Татьяна Ефремова, у которой выявили коронавирус, поразила Белорусскую неделю моды коллекцией весна/лето - 2020 - модели вышли в защитных масках. Как в воду глядела. Маски этой весной наверняка станет актуальным аксессуаром.

Осенью на Неделе моды Татьяна представила свою новую коллекцию Весна/лето - 2020.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Действительно ирония судьбы. В последние дни я их тоже вспоминаю, - с улыбкой говорит Татьяна. - В той коллекции маски были в таком контексте - поиск себя и внутренняя защита от внешнего мира. Мы прячемся за маски, защищаемся.

Напомним, Татьяна недавно вернулась из Милана. У нее выявили коронавирус. Новость об этом стала неожиданностью для женщины.