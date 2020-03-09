В Беларуси вынесли уже третий с начала 2020 года смертный приговор. ЕС снова призывает Беларусь ввести мораторий на казнь

6 марта Минский областной суд вынес приговор трем обвиняемым из Слуцкого района. 79-летнего и 94-летнего мужчин они сожгли заживо в своих домах, 85-летней женщине угрожали расправой. В суде обвиняемые говорили, что об убийстве заранее не договаривались - к пенсионерам шли за деньгами.

Суд приговорил 29-летнего Виктора Скрундика к смертной казни и принудительному лечению от алкоголизма. 22-летнего Виталия Мятежа - к 22 годам колонии усиленного режима, 33-летнего Валентина Бушнина - к 18 годам колонии. Процесс по этому делу длился больше месяца.

33-летнего Валентина Бушнина приговорили к 18 годам колонии. Фото: slutsk-gorod.by

В своем последнем слове Виктор Скрундик просил не наказывать его строго.

- Приношу большое извинение у всех потерпевших, родственников погибших и прошу вас обратить внимание на то, что никто не обратил на это внимания - на мое чистосердечное признание, - цитировало слова приговоренного к расстрелу издание SlutskGorod. - Как мы уже знаем, всех погибших похоронили и списали все на несчастный случай. Может быть, никто не знал бы до сегодняшнего дня, что это на самом деле произошло. Содействовал следствию, показал и рассказал, что на самом деле произошло. Прошу вас во всем разобраться и жестоко меня не наказывать.

«Я ударил деда в грудину, два раза дал по голове»

Напомним, вечером 31 января в дом 84-летней пенсионерки в деревне Суховчицы Копыльского района пришел Виктор Скрундик - он раньше помогал женщине по хозяйству. Мужчина ей угрожал, требовал деньги и спиртное. Все, что ему удалось заполучить, - 30 рублей и самодельное вино. После этого мужчина убежал из дома.

Виталий Мятеж приговорен к 22 годам колонии. Фото: slutsk-gorod.by

Женщина позвонила в милицию. Как выяснилось позже, Скрундик имел отношение к еще нескольким преступлениям, которые были замаскированы под пожары.

14 января он вместе с 33-летним Валентином Бушниным пришел в дом к 79-летнему мужчине из Копыльского района. Требуя денег, они избили хозяина, душили его веревкой - потерпевший отдал им 50 рублей. Когда пенсионер потерял сознание и перестал сопротивляться, дом подожгли.

- Спросили у деда денег, дед говорит - денег нету. Я ударил его в грудину. По голове ему дал два раза (бутылкой из-под пива. - Ред.). Дед упал, - рассказывал, как все происходило, обвиняемый.

А через неделю, по версии обвинения, Скрундик вместе с Виталием Мятежем пришли к 94-летнему мужчине из Слуцкого района: избили его, украли 300 рублей и подожгли дом, чтобы уничтожить следы. Все действительно выглядело как обычный пожар. Экспертиза показала, что потерпевшие умерли от острого отравления угарным газом. Это значит, что на момент пожаров избитые старики еще были живы.

Суд по делу шел около месяца. Фото: slutsk-gorod.by

Европейский союз в ответ на смертный приговор в очередной раз призвал белорусские власти ввести мораторий на казнь.

- Европейский союз вновь заявляет о своем решительном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей Декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, необратимы, - сказано в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

КСТАТИ

Исполнения приговора в камере смертников ждут два человека

В 2019 году в Беларуси вынесли три смертных приговора, столько же привели в исполнение. Приговор Виктору Скрундику стал третьим решением о казни в этом году. Напомним, в начале января в Черикове к высшей мере приговорили двух братьев 19 и 21 года. В апреле 2019-го они жестоко убили 47-летнюю учительницу и подожгли ее дом, чтобы скрыть следы. Приговор не вступил в законную силу, его обжаловали.

Будет ли обжалован приговор Виктору Скрундику, пока неизвестно.

- Всего сейчас к смертной казни приговорены 5 человек. Два приговора вступили в силу - в отношении Виктора Павлова за убийство двух женщин в Витебском районе и Виктора Сергеля - его обвинили в убийстве ребенка в Лунинце, - говорит Андрей Полуда, координатор кампании «Против смертной казни в Беларуси».

- Как можно объяснить, что суд вынес решение лечить от алкоголизма Виктора Скрундика, которого приговорили к расстрелу?

- Есть много случаев, которые вызывают вопросы. Можно вспомнить мозырское дело: в январе 2016 года мужчина убил двоих детей и сам выбросился с 4-го этажа. Он выжил, его долго лечили от травм, и только после этого расстреляли. Или могилевское дело так называемых черных риелторов: осужденного Семена Бережного расстреляли, а его ребенку за потерю кормильца назначили пособие. Осужденным за убийство в Черикове братьям Костевым назначили выплатить потерпевшим компенсацию - больше 350 тысяч рублей. При этом если их расстреляют, никто эту компенсацию платить не будет.

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