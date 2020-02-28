2020-02-28T10:46:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси зарегистрирован первый пациент с коронавирусом

У студента из Ирана выявили 2019-nCoV [видео]
Поделиться:
Молодой человек и те, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице.Молодой человек и те, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, - сообщает Минздрав Беларуси.

Всех, кто прибывает из Южной Кореи, Ирана и Италии в Беларусь с 20 февраля, обследуют. И в минувший четверг, 27 февраля, при лабораторном типировании вирус выявили у студента из Ирана. Он прилетел в Беларусь из Баку накануне - 22 февраля. Молодой человек и те, кто с ним контактировал, сейчас находятся в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице. У студента состояние удовлетворительное.

- В Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV, - говорится на сайте ведомства.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Напомним, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы во многих странах Европы: Италии, Германии, Швейцарии, Австрии, Эстонии... Коронавирус обнаружен и в России. Наша страна-соседка Литва объявила чрезвычайный режим.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Коронавирус обнаружен в Беларуси. Комментарий Минздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В супермаркетах будто апокалипсис начался - народ сгребает все»: белорусы в Италии рассказывают о ситуации с коронавирусом

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Седина не хуже окрашенных волос, а стрелки – чистых глаз»: что советует антистилист, дающий онлайн-консультации за 100 евро
Наталья Качура объяснила, почему ее клиентки могут позволить себе не делать макияж, не одеваться так, как диктует мода, и чувствовать себя красивыми
Соседи Беларуси готовятся к коронавирусу: в Литве чрезвычайный режим, в Польше действуют две спецлаборатории, в Украине меряют температуру
Из ближайших стран коронавирус обнаружен в России и Эстонии. Всего в мире на 27 февраля было 82 149 случаев заболевания, умер 2801 человек
«Седина не хуже окрашенных волос, а стрелки – чистых глаз»: что советует антистилист, дающий онлайн-консультации за 100 евро
Наталья Качура объяснила, почему ее клиентки могут позволить себе не делать макияж, не одеваться так, как диктует мода, и чувствовать себя красивыми
Весне навстречу! Столичный комплекс «Маяк Минска» в последний день зимы приглашает на Масленицу
Пусть зимы мы в этом году толком и не видели, а весну ждем с нетерпением! В многофункциональном комплексе «Маяк Минска» 29 февраля состоится большой и яркий праздник - Масленица. Это будут настоящие народные гулянья!
Новости 24
Лукашенко: пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила
Лукашенко считает, что не надо закрывать границы Беларуси из-за коронавируса
Стало известно, когда в Беларуси состоится первое централизованное тестирование
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Закрытие границы не рекомендуется по ряду причин»
Лукашенко пообещал рост зарплат учителей и врачей
В пунктах пропуска на границе Беларуси выявляют возможных больных коронавирусом
Тепловизоры и диспенсеры: как ищут коронавирус в аэропорту «Минск»
Караник про заразившегося коронавирусом студента из Ирана: «Внушает оптимизм, что у него не было кашля»
Владимир Караник : «В Бресте под наблюдением находится семья студентки, которая ехала из Милана»
Серый риелтор присвоил три квартиры в Минске
«Студенты, с которыми учился заболевший, под медицинским наблюдением». Министр здравоохранения - о первом случае коронавируса в Беларуси
Мясникович: Вопрос о переходе стран ЕАЭС во взаиморасчетах на российский рубль обсуждается
Общее количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2788
Зима - почти всё! Мы разузнали у синоптиков, чего ждать от погоды 28 и 29 февраля
В Беларуси зарегистрирован первый пациент с коронавирусом
В 2019 году в агроусадьбах Беларуси отдохнули полмиллиона человек, но только девятая часть из них - иностранцы
В Минске мужчина на каршеринговом Volkswagen не пропустил троллейбус - пострадал 6-летний мальчик
Кто, когда и сколько? В «Белнефтехиме» детально рассказали о поставках нефти на март
В Лиозно предприятие купило улья для производства, а их за зиму украли
Старики-разбойники: в Бресте пенсионеры накупили алкоголя по чужой карточке