2020-02-28T12:43:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Как защитить себя от коронавируса. Рекомендации ВОЗ и Минздрава

27 февраля в Беларуси зарегистрировали первый случай заболевания 2019-nCoV [правила профилактики]
Эвика ОТТО
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27 февраля в Беларуси зарегистрировали первый случай заболевания 2019-nCoV. Фото: Алексей БУЛАТОВ27 февраля в Беларуси зарегистрировали первый случай заболевания 2019-nCoV. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще недавно коронавирус бушевал только в Китае, а на этой неделе уже был обнаружен во многих европейских странах: Италии, Австрии, Германии, Швейцарии и Литве, Эстонии, а также в России. 27 февраля новый вирус добрался до Беларуси.

Медики отмечают, что передача коронавируса от человека к человеку ограниченна, но риски исключать нельзя. «Комсомолка» собрала рекомендации ВОЗ и Минздрава и напоминает о простых правилах профилактики:

1. Мойте руки регулярно с мылом либо обрабатывайте их антисептическими средствами, содержащими спирт.

2. Если чихаете или кашляете, закрывайте рот салфеткой, а после сразу выбрасывайте ее. Если под рукой не оказалось салфетки, можно воспользоваться сгибом локтя - но тут же обработать руки.

3. Держитесь на расстоянии от людей с кашлем и повышенной температурой.

4. При появлении симптомов (высокая температура, кашель, тяжесть в грудной клетке) сразу же обратитесь к врачу и расскажите обо всех местах, которые вы посещали.

5. Воздержитесь от посещения массовых мероприятий, по возможности носите маски.

6. Откажитесь от недоваренного и недожаренного мяса, так как предполагается, что заражение могло произойти от мяса морских или сухопутных млекопитающих.

Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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