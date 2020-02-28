Голосуй за самый лучший автомобиль! Стартовал «МАСКОТ-2019»

Люди увлеченные автомобилями наверняка помнят про «МАСКОТ» - автомобильную премию, в рамках которой автолюбители и эксперты определяют лучшие модели автомобилей, представленные официальными дилерами на белорусском рынке. В прошлом году av.by анонсировал данное мероприятие, и оно получилось действительно круто!

Первый блин не вышел комом, а это значит, что «МАСКОТ-2019» быть! Голосование уже стартовало на официальном сайте премии - mascot.by. До 9 марта каждый желающий может отдать свой голос за лучший автомобиль, исходя из своих субъективных вкусов и предпочтений.

В этом году за всенародную любовь и признание автоэкспертов будут бороться более 180 моделей мировых брендов в Беларуси в 22 номинациях. Безусловно, за свою долю рынка бьются все автопроизводители, а вот возможность и право сражаться за лидерство выпадает только сильнейшим, которых выберут потребители и эксперты. Мы уверены, что только с народным голосованием автопремия «Маскот» получится объективной и отразит ситуацию на авторынке. Тем более, что организаторы премии подготовили для вас достойную мотивацию: шанс выиграть шесть модных и высокотехнологичных призов бренда Huawei.

А сейчас чуть подробнее о том, кто и как будет выбирать самые крутые машины. По традиции прошлого года голосование пройдет в 3 этапа. На первом этапе потребители и эксперты голосуют в онлайн-анкете, выбирая те автомобили, которым они отдали бы предпочтение. Таким образом будет сформирован список из топ-5 финалистов в каждой номинации для дальнейшего отбора.

Принимая участие в голосовании, вы не только помогаете выбрать лидеров рынка в каждом сегменте, но и автоматически становитесь участником розыгрыша ценных призов бренда Huawei:

- Смартфон Huawei nova 5T

- Смартфон Huawei Y9s

- Смартфон Huawei P30 light

- Умные часы Huawei watch GT2 Sport

- Умные часы Huawei watch GT2 Classic

- Беспроводные наушники Huawei Free Buds black

Кроме того, каждый участник голосования получит особые условия финансирования покупки автомобилей от наших партнеров Активлизинг и Мого лизинг.

Во втором и третьем этапах примут участие только финалисты из пяти автомобилей в каждой номинации, которые были выбраны ранее на 1 этапе. Независимая исследовательская компания SATIO проведет отдельно онлайн-опрос потребителей в рамках автопремии. Отобранные по полу/возрасту/региону белорусы проголосуют и выберут из 5 финалистов первого этапа модели авто, которые они предпочитают. Таким образом определятся победители премии по мнению потребителей.

И, наконец, завершит голосование выбор жюри, которое будет представлено 6 экспертами автомобильного рынка. Представители жюри будут оценивать автомобили по 5-балльной шкале (1 - минимальное, 5 - максимальное) по параметрам: дизайн (экстерьер, интерьер, компоновка), цена-качество (ТТХ, практичность, соответствие заявленным задачам) и «рекомендовал бы к покупке/купил бы себе». Сумма набранных баллов по каждому автомобилю определит победителя в каждой номинации. Если одна и та же модель автомобиля выиграет по итогам голосования у экспертов и потребителей, она станет абсолютным победителем премии в соответствующей номинации.

Онлайн-опрос и экспертное голосование пройдут одновременно в марте. Итоги голосования мы подведем в начале апреля.

Какие модели выйдут в финал премии «Маскот» - решать вам и только вам! Еще раз: проголосовать за любимый автомобиль 2019 года можно на сайте mascot.by. За ходом голосования и розыгрышем призов следите в соцсетях и на официальном сайте автопремии и av.by.

БУДЬ В КУРСЕ

Маскот (Radiator mascot) - автомобильный термин: эмблема на радиаторе или передней части капота автомобиля.