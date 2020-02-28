«В клубах покупают шампанское за $10 тысяч, а таксисты плачут из-за лишних 50 метров». Музыканты из Беларуси о том, чем за 5 лет впечатлил Китай

В РАЗГАР ЗАРАЗЫ ОКАЗАЛИСЬ ЗА РЕШЕТКОЙ

В редакцию группа ROSTANY заглянула в полном составе: Виктор Руденко, Андрей Листраденков (они выступают за рубежом под псевдонимами, соответственно, Vic Villian и Neiroll), Вадим Балцевич и Павел Медведский. Буквально пару недель назад они вернулись из Китая. Мы писали, что электронщики после 40 концертов прервали очередной тур из-за коронавируса. Им предлагали пересидеть напасть в отеле, но ребята решили: пора домой.

Дорога в Беларусь из Чжанчжоу через Пекин не обошлась без приключений.

- Из-за вируса многих людей буквально заперли там, где они оказались - в городе или деревне, - говорят ребята. - Представьте: огромный Пекин, а там почти пустые трассы, аэропорт не переполнен, как обычно. Мы старались все фиксировать на видео и один из роликов сделали посреди дороги. Мимо нас даже проехала полиция - нет проблем. А потом нас задержали ребята вроде наших дружинников.

В клип Coronavirus попали сцены, едва не ставшие причиной международного скандала.

Музыканты сообразили, что дело в камере, хотя снимать все подряд без разрешения - норма для Китая. Но - только на смартфон: даже с портативной камерой будут проблемы без документа, что ты журналист.

ROSTANY на одной из огромных сцен китайского клуба. Фото: Личный архив

- До последнего мы держались версии, мол, ничего не понимаем, чтобы не отдавать камеру и карту памяти, пока не перекинем материал на телефон, - признаются музыканты. - Ситуация даже обострилась - пришел какой-то местный босс, даже замахивался на нас, что для обычно сдержанных китайцев - редкость.

В итоге ребят из ROSTANY несколько часов держали на холоде - прямо на улице, пока компетентный в международных вопросах начальник местной полиции не приказал отвезти нас в участок. Обычно с полицией можно договориться, но теперь там все понапряженнее.

ROSTANY - Спартанцы (Spartancy).

- В «бобике» я сел подальше, все подключил, - рассказывает Павел Медведский, - но времени не хватало. Помогла жара в машине: когда вышел Андрей, у него замеряли температуру волшебным бластером, как мы называли портативные термометры (коронавирус же!). И вот он выдает аж 39 градусов! Китайцы сразу отвели Андрюху подальше, но он объяснил: это из-за духоты в авто. Спустя несколько минут его температура была уже в норме - 36,8, а за это время файлы успели скачаться.

Павел Медведский. Фото: Личный архив

В участке ребят все-таки отпустили. Но эти приключения перед вылетом домой заняли часов восемь. Ну а замеры температуры, которые им помогли, уже привычны для Китая - проверяют везде: от магазинов до вокзалов.

- Как-то на вокзале у меня оказалось всего 26 градусов, - рассказывает Вадим Балцевич. - И китайцы испугались, ведь один из симптомов вируса - резко пониженная температура. Но если со мной все решилось быстро, то многие китайцы, у кого показатель недотягивал до нормы, прямо перед комиссией начинали разминаться.

Вадим Балцевич. Фото: Личный архив

САМЫЙ НЕВЗРАЧНЫЙ КЛУБ УПАКОВАН, СЛОВНО СЦЕНА ФЕСТИВАЛЯ

Эти события еще свежи в памяти музыкантов, а начиналась китайская одиссея группы ROSTANY пять лет назад. Виктор Руденко вспоминает: группе стало очевидно - перспектив для их музыки в Беларуси нет. Не хватало стационарных площадок, где готовы были бы принять группу, играющую вживую EDM (electronic dance music). Это касалось и площадей залов, и их оборудования, и частоты концертов - на корпоративах далеко не уедешь. Тем более ROSTANY - это не поп- или рок-состав, который может запросто сыграть в пабе и ресторане. Тогда ребята стали всерьез смотреть на зарубежные рынки.

Виктор Руденко. Фото: Личный архив

- Мы искали тот, где можно предложить свой музыкальный продукт. А Китай возник благодаря знакомому музыканту, который уже попробовал там поработать. «Дерните туда - проверьте!» - посоветовал он. И мы дернули, тем более Поднебесная стала главным потребителем музыки EDM в мировом масштабе. Прежде у них ничего подобного не было, а потом с эпохой интернета электроника там рванула во всю мощь.

Rostany годная беларуская электронiка.

Музыканты говорят, что все китайские клубы (а это сплошь помещения размером с ангар), с шикарно оснащенными сценами и диджейскими столами, идеально упакованы сабвуферами, что важно для электронщиков, играющих вживую: «Иначе наша музыка не звучит - нет кача, нет кайфа. Выходит, у тебя есть продукт, а ты его не можешь толком показать», - говорят музыканты. Кстати, помня белорусский опыт, когда все время чего-то не хватало или оборудование оказывалось нефункциональным, ROSTANY поначалу прописывали в Китае отдельной строкой: «достаточное количество сабвуферов».

- У нас владельцы экономили, чтобы из каждого своего шага выжать максимум - нормальное бизнес-желание, конечно, - замечает Андрей Листраденков. - Но в Китае даже в маленьком городе (около 700 тысяч жителей - например, Диньган) самый невзрачный клуб впечатляет начинкой. Там обязательно стоит дорогой свет, LED-экраны, звук, кое-где - на уровне крутых фестивалей. И, главное, все работает отлично!

Андрей Листраденков. Фото: Личный архив

Ребята добавляют, что клубы там сразу строят как часть индустрии. У нас же, смеются музыканты, это, к примеру, способ удивить друзей владельца. В итоге в декор вложено больше, чем в оборудование.

- В китайских клубах работают крутые аниматоры, там куча постановочных моментов, акробаты прыгают без страховки во время музыкального сета. С таким подходом заведения буквально охотятся за артистами, они заинтересованы, чтобы у них постоянно шло движение. На сцену китайцы приглашают и мировые имена. Например, ROSTANY играли свое шоу прямо перед R3HAB - диджей с 14-го места в мировом топ-100, - говорит Андрей и добавляет: - У нас последние лет 10 - 12 топовых диджеев не бывает на клубных площадках - порой на фестивалях только.

- Еще серьезное движение может идти в отдельных республиках в республике - например, в IT-компаниях, что могут себе многое позволить, - уточняет Виктор.

Rostany - FMH.

Из-за масштабов китайских клубов надо все делать так, чтобы тебя не только слышали, но и видели отовсюду - топтаться на месте не получится.

- Мне ребята говорили, что я не виден за ударной установкой, - рассказывает Павел, - потому подбрасывал палочки, выделывал акробатические трюки. И все это - в режиме реального времени, без подготовки.

Музыкнаты говорят: в огромных китайских клубах весь сет нужно постоянно двигаться, чтобы внимание зрителей не отрывалось от сцены. Фото: Личный архив

- Кардионагрузки были невероятные. Со сцены выходили, а майки - хоть выкручивай, - замечает Вадим. Андрей добавляет:

- Но нередко были такие ситуации, когда публику надо было эмоционально продавливать: людей вроде много, а никто не танцует. Сразу ощущаешь, что разогрева никакого не было - работаем на холодный зал. Но с третьего-четвертого трека уже шел отклик. Без такой энергии не пойдешь дальше - она ни с чем не сравнима. Это то, что вдохновляет и позволяет делать даже лучше, чем от тебя требует менеджер.

- В принципе, китайцам по душе, когда работают с публикой, - рассуждает Вадим: - Помахать руками, включить интерактив, дать микрофон зрителю (а Виктор дает в какой-то момент гитару - провести по струне) - и девчонки в зале в восторге!

Уже 5 лет музыканты регулярно гастролируют в Китае. Фото: Личный архив

КЛУБЫ РАДЫ, ЧТО ПОСЕТИТЕЛИ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЗА СВОЕ ЭГО

ROSTANY замечают, что публика в Поднебесной идет в клубы не столько слушать музыку. И битва эго посетителей - тоже весомая часть такого бизнеса.

- Там есть момент соревнования, когда каждый столик пытается любыми способами выделиться, - говорит Андрей. - Так, люди платят огромные деньги, например, чтобы купить себе этот самый стол. Еще вариант - танцовщицы, которые могут зажигать только для гостей конкретного столика, подносы с дорогими напитками, заказ самых шикарных блюд. Перечень возможных понтов, кажется, бесконечный.

- Или бутылка шампанского за $10 тысяч, которая в магазине будет стоить $5 - 10. Эта услуга прописана в прайсе клуба, и она пользуется спросом: люди берут такую бутылку просто потому, что могут себе это позволить! Плюс из этой покупки делается шоу - идут длинноногие модели с бутылкой. А в клубах поменьше, как я помню из прежних поездок, могут и на весь клуб прокричать: «Чен купил себе шампанское!» - рассказывает Павел.

Китайские клубы - это не только формат концерт+бар+танцы, а элемент полноценной развлекательной индустрии. Фото: Личный архив

- Приехав, мы стали прикидывать, какие идеи можно применить. Но быстро поняли: из-за дороговизны таких понтов у нас они не прокатят, - смеется Виктор.

Основная публика китайских клубов - довольно обеспеченная молодежь, вроде тех, кого у нас называют мажорами. Виктор вспоминает знакомство с такой компанией: «Чем ты занимаешься?» - «Учусь, живу для себя». А по статистике, китайцев-миллионеров больше, чем всего населения Беларуси. Так что подход «делай деньги, а остальное потом» в Поднебесной распространен.

- И за счет этого с понедельника по воскресенье в клубах многолюдно. Мы-то привыкли, что ночная жизнь - это с четверга по субботу, - говорит Андрей. - А благодаря хорошей работе некоторых музыкальных веб-сервисов в Китае можно определить популярность в той или иной провинции определенных треков. Соответственно, так ты точнее построишь и свой плей-лист, который поможет быть понятым и воспринятым.

Реклама белорусов в Китае. Фото: Личный архив

Кстати, ребята из ROSTANY говорят: в Китае и музыка пишется пожестче. Дело в том, что публика тут клубится под максимально жесткое и тяжелое.

- Я люблю такую музыку, а в Китае она буквально прет из тебя. Хотя бывают моменты, когда бросаешься в полную противоположность и вдруг пишешь мелодии, - признается Андрей.

The Rostany - Studio Mash-Up Session.

А порой ребята используют местную этнику, правда, сами китайцы такие ссылки не считывают, как и отсылки к очень известным произведениям. ROSTANY говорят, что в Китае сейчас попса, хип-хоп строятся на американской базе. А этника там не в почете, почти не встретишь народные инструменты.

Уезжали музыканты, когда в Китае все ходили в масках. Фото: Личный архив

- Возможно, это итог культурной революции времен Мао Цзэдуна, - рассуждает Виктор. - Если в Беларуси любой вспомнит мелодию той же «Купалiнки», то молодым китайцам такое несвойственно. Зато однажды встретили на улицу женщину, которая шла и красиво пела. Мы записали несколько ее песен на диктофон.

КИТАЙЦЫ СЧИТАЮТ ЕВРОПЕЙЦЕВ ЛЕНИВЫМИ

Первый контракт в Китае ROSTANY заключили с импресарио-итальянцем Иваном.

- Мы прикинули: да он почти земляк! - смеется Виктор. - Но с этим Иваном у группы произошли все возможные сложности. Например, у него остались наши документы и деньги, а нам надо было переехать из провинции в провинцию. В Китае без паспорта купить билеты нельзя. А Иван по классике жанра куда-то пропал. В итоге доходило до разборок в духе 1990-х: «Иван, где деньги?» Так что, расставшись с итальянцем (по сути, ипэшником, судя по нашим меркам), мы заключили контракт уже с нормальным агентством.

Музыканты из ROSTANY говорят: хоть ментальность китайцев во многом нам не понятна, города и развитие страны впечатляют. Фото: Личный архив

Но китайские города, если удалиться от центра, могут быть и такими. Фото: Личный архив

Правда, признаются музыканты, в Китае они впервые столкнулись с тем, что не соблюдать условия контракта - это в принципе норма.

- Белорусам, которые стремятся все по многу раз проверить, понять это непросто. Хотя в своей узкой зоне ответственности китайцы на удивление педантичны. Если ты должен начать играть в четыре минуты второго, то иначе и быть не может! Отступление на 5 минут - это паника, сбой системы! - рассказывает Андрей.

- У нас каждый философ, каждый прикинет, а зачем ему это надо. В Китае система построена так, что есть те, кто принимает решения, мозг, mastermind, и те, кто их выполняет, - руки, - продолжает Виктор.

Отельный номер - тоже место для репетиций. Фото: Личный архив

- Иногда доходит до смешного: попроси человека выполнить слегка другую операцию, он тебя не поймет. Однажды нашему битбоксеру Паше Red Dog не только пришлось нарисовать схему стола, состоящего из трех частей, - делится Павел, - но и собрать половину самому - только тогда стало ясно, как дальше надо действовать.

Андрей считает, что проблема в слишком дробном распределении обязанностей. Получается, вне этого узкого круга работник теряется. И попытки помочь больше похожи на иллюзию, которая увенчается тем, что для тебя сделали все, но увы...

- Так однажды было с нашими чемоданами, которые минут десять всеми способами водитель такси пытался разместить в багажнике. Пришлось помочь. При этом ведерко или газовый баллон оттуда он никуда не сдвинет. А однажды таксист начал плакать, когда мы попросили отъехать всего на 50 метров, - делится Виктор. - У него с картой что-то не сходилось, а такое передвижение выходило за пределы его компетенции. Пришлось выйти из машины и показать, куда ехать. Или обратный случай: таксист приехал по высланным координатам, но на другую сторону здания. Постоял, прочел наши сообщения, что надо немного отъехать, и решил проблему - уехал.

Найти маску в Китае с началом эпидемии было проблемой. Фото: Личный архив

- Можно сколько угодно шутить над межкультурными различиями, но небоскребы строятся, города растут. А китайцы, пожалуй, считают нас такими же удивительными и в первую очередь ленивыми. Это касается, с их точки зрения, не только славян, но и европейцев в целом, - считает Виктор. - Вообще, только в острых конфликтах китайцы могут высказать какие-то претензии в лицо. А сложные ситуации они порой решают так, словно готовят свое блюдо хот пот, «горячий горшок»: вбрасывают несколько продуктов, а на выходе смотрят, что получится. Как-то нам китайские организаторы сказали за 5 часов до концерта, что играть мы должны совершенно другое шоу. Сначала это казалось невозможным - волосы дыбом становились: мы ведь работаем вживую, нам нужно расписать партии, настроить аппарат. В хороших условиях - это пару недель интенсивной подготовки. Но справились: вбросили ингредиенты - и вот, что-то вышло.

- Такие ситуации только закаляют, хотя поначалу вызывали откровенный мандраж, - говорит Андрей. - И с каждым разом ты ощущаешь, что у тебя произошел рост, level up. Особенно в последнем туре, совпавшим с коронавирусом.

Перед отъездом из Китая ROSTANY ждали, когда из разных городов вернется из багаж. Фото: Личный архив

КСТАТИ

- О Беларуси большинство китайцев не знает - страна известна бизнесменам или тем, кто тут учился, - рассказывает Виктор. - А поскольку название «Беларусь» переводится, как «Белая Россия», то первую часть просто отбрасывают - мол, это так, для красоты, от любви к своей стране. Одни устают доказывать, а я, например, даже выучил фразу, что «Беларусь - не Россия!». Если ничего не помогает, показываю в интернете карту или флаг.

Rostany. New bass music show.

КИТАЙСКИЕ ЗАМЕТКИ ОТ ROSTANY

- Китайцы могут работать без выходных и едва ли не круглосуточно: «Прямо в лавке может быть оборудовано спальное место, и, когда зазвенит звоночек на двери, продавец подскочит и будет готов тебя обслужить».

- Бедная молодежь по клубам не ходит: «Они часто работают в лавках своих родителей и на вопрос, где тусуешься, отвечают: «Тут, ко мне заходят друзья».

- Не стоит ничего планировать на китайский Новый год: «Как-то сдали одежду в чистку, а дата выдачи (вдобавок нам надо было уезжать в другой город) попала на праздник. Как правило, это каникулы, и из городов все разъезжаются в свои деревни повидаться с родственниками. Нам тогда повезло: китайский администратор оказалась англоговорящей и помогла найти концы и забрать нашу одежду. К счастью, хозяин химчистки не успел уехать. Но без местных сделать это нереально».

Почти каждый день музыкантов ждали переезды-перелеты. Фото: Личный архив

- Возрастные китайцы очень участливы: «Если ты стоишь в поезде и хочешь забросить чемодан на полку, тут же тебе на подмогу придет хрупкая старушка. А на улице дорогу не просто покажут, а еще и проведут до какой-то точки. Правда, есть и загвоздка: китайцы будут до последнего тебе помогать, даже если отправляют тебя совсем не туда. Просто в восточных культурах не принято отказывать, говорить нет.

- Молодые китайцы, по сути, живут в Америке, насмотревшись фильмов. «Они хотят быть бизнесменами, адвокатами - как в американском кино».

- Для нас не очень привычно, что у китайцев нет понятия разделения полов. «Помню, что, если подавал руку спускающейся женщине, это для них выглядело странно - даже после объяснений».

- Некоторые китайцы говорят, как узнать культуру их страны до культурной революции времен Мао Цзэдуна: «Смотри на Японию!»

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