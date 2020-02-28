29 февраля: чего ожидать от самого загадочного дня, который бывает раз в 4 года?

2020 год високосный: в нем не 365 дней, как обычно, а 366. Виной всему 29 февраля - дата, способная дать фору пятнице 13-го по количеству суеверий. При этом никакой мистики в ней нет: «лишний» день зимы появился из-за несоответствия движения планет в Солнечной системе и григорианского календаря. Виток Земли вокруг Солнца занимает ровно 365.2422 дня, но в григорианском календаре только 365 дней. За 4 года високосные часы накапливаются в целые сутки и добавляются к февралю, чтобы синхронизировать наши часы и календари с Землей и временами года.

Тем не менее одни люди считают, что 29 февраля - виновник многих бед. Другие же убеждены, что это просто дополнительные сутки в году. Мол, обычная математика - и ничего больше.

- У нас люди заранее бронировали эту дату, - рассказывает Илона Дементьева, главный специалист Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома. - 29 февраля у нас полностью расписано свадебными церемониями. Запланированы две выездные регистрации брака и даже золотая свадьба. Супруги поженились в 1970 году и вот уже полвека вместе - будем поздравлять.

Будьте готовы к желанию скандалить и тратить деньги

- Каждая дата несет в себе определенную вибрацию, которая определяет характер дня, его событийность и вектор движения, - говорит нумеролог Наталья Фомина. - Вибрация 29 февраля - это число 8, которым управляет планета Сатурн. Восьмерка в нумерологии - это деньги, общественное признание, статус, справедливость, правосудие, долг и ответственность.

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Финансы

В этот день будьте предельно внимательными и последовательными, продумывайте и рассчитывайте все заранее. Особенно дела, связанные с финансами. Направьте все действия на увеличение дохода, проводите деловые встречи. Не берите деньги в долг или в кредит, избегайте импульсных покупок - а соблазн 29 февраля может быть велик.

Завершите накопившиеся за последнее время дела. Составьте план на последующие дни и обязательно пропишите финансовые цели. Составление бизнес-плана и сметы предстоящих затрат в этот день наиболее удачны.

Здоровье

Восьмерка в нумерологии - это эмоциональное число, поэтому будьте готовы к депрессивному состоянию и всплескам эмоций. Есть большая вероятность конфликта в личных отношениях: может захотеться поскандалить и поссориться, но не стоит этого делать. Помните - это лишь временная провокация дня.

29 февраля многие почувствуют не только психологическое, но и физическое напряжение. Наиболее уязвим позвоночник, поэтому я советую сходить на массаж, танцы, йогу и телесно-ориентированную терапию. Сохраняйте в этот день легкость и подвижность.

Чтобы наполнить себя энергией, старайтесь использовать в образе элементы одежды черного, серого, темно-синего или пурпурного цвета. Не забывайте и о духовном развитии: обязательно сходите в театр, кино или музей.

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До 10 марта нежелательно начинать новые дела - высок риск того, что придется переделывать

О том, что 29 февраля - отнюдь не самый страшный день в году, говорят не только цифры, но и звезды.

- Многие люди боятся високосного года: считается, что он будет сложным, наряженным и принесет неприятности, - объясняет астролог и автор блога по астрологии Генриетта Венчик. - Но это не так. Сам по себе дополнительный день в году не сулит никаких проблем.

Но 2020-й действительно будет неспокойным. Правда, не потому, что он високосный, а в силу необычного положения планет на небе. Ведь эти планеты - ретроградные, что означает возврат назад, в прошлые дела. Поэтому нужно быть готовым к «американским горкам» в жизни: местами будет захватывать дух. Какие-то знаки зодиака потрясет больше, какие-то - меньше, но рассказать, какие времена наступают, может только личный гороскоп человека.

Сейчас много говорят про ретроградный Меркурий - символ всего самого ужасного, что могут принести нам звезды. Но это лишнее. Меркурий - это планета обучения, мышления, коммуникации, получения и передачи информации, передвижения, договоренностей, способностей к языкам, оформления документов. Она способна повлиять на многие сферы нашей жизни: от общения с семьей и оформления документов до управления машиной.

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В ретро-фазе Меркурий бывает три раза в год, ближайшая фаза продлится до 10 марта. До этого времени нежелательно планировать новые дела, менять работу, начинать проекты и заводить новые знакомства - высок риск того, что начатые дела придется переделывать. Лучше воздержаться от обещания и подписания серьезных документов. Стоит сосредоточиться на том, чтобы завершить уже начатые дела - как говорят, подчистить хвосты. Это нужно, чтобы понять, куда двигаться дальше, что взять с собой, а что оставить в прошлом.

К ретроградному Меркурию нужно относиться как к генеральной уборке дома - сложной, но необходимой. И тогда он принесет только положительные эмоции.