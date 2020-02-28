2020-02-28T15:10:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Вице-премьер Беларуси о ситуации с нефтью: хватает и для внутреннего рынка, и для выполнения экспортных обязательств

Игорь Ляшенко рассказал о результатах нефтеперерабатывающей отрасли в этом году и планах на март
Виктор ПАЖИТОК
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В январе и феврале белорусские НПЗ работали с половинной загрузкойВ январе и феврале белорусские НПЗ работали с половинной загрузкойФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко поделился результатами работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов и заверил, что их продукции для внутреннего рынка хватает.

- Когда уладим вопросы с Российской Федерацией, будут восстановлены остальные объемы по экспорту. Но критический объем экспорта мы тоже выполняем, - цитирует БелТА слова вице-премьера.

В общей сложности Мозырский НПЗ и новополоцкий «Нафтан» за два месяца переработали около 1,8 миллиона тонн черного золота. При полной загрузке такой объем за это же время способен переработать один завод. Но на полную загрузку наши НПЗ пока рассчитывать не могут - годовые контракты с поставщиками по-прежнему не подписаны. Отвечая на вопрос об объемах поставок нефти в марте, Игорь Ляшенко сказал, что они сохранятся «в таком же объеме, как было в январе и феврале. То есть соответствующая эффективность загрузки производств».

Кто именно будет обеспечивать эту «эффективность загрузки», вице-премьер, ссылаясь на коммерческую тайну, не уточнил. Ранее пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил, что в первом квартале этого года нефть в нашу страну, помимо принадлежащей Михаилу Гуцериеву группы компаний «Сафмар», будут поставлять еще пять поставщиков.

- Эти пять компаний - новые поставщики, с которыми мы еще не работали. На I квартал у нас шесть компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии, - отметил Тищенко.

В настоящее время известно, что в марте 300 тысяч тонн нефти на белорусские НПЗ поставит группа компаний «Сафмар», еще 50 тысяч тонн - «УДС нефть». Также в первый весенний месяц в клайпедский порт прибудет около 160 тысяч тонн российской нефти, которую Беларусь купила без премии через трейдеров. Такой же объем черного золота Беларусь закупила у государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. Поставка ожидается в марте, организована она будет через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды. Первый танкер с азербайджанской нефтью будет отправлен в Беларусь ориентировочно 20 марта.

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