2020-02-28T22:13:49+03:00
Минск
КП Беларусь

«Мы купили самую дешевую квартиру в Минске за $22 000 и сделали ремонт за $8000»

В проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем о том, как белорусы обустраивают свое жилье [фото]
Ирина КАЛИНИНА
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Игорь и Женя живут в квартире площадью 30 квадратных метров.Игорь и Женя живут в квартире площадью 30 квадратных метров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Игорь и Евгения живут в квартире площадью 30 квадратных метров в двухэтажном доме в переулке Минина недалеко от станции метро «Михалово». Про это здание 50-х годов постройки «Комсомолка» уже рассказывала - когда-то оно был общежитием Комбината силикатных изделий без водопровода, канализации и газа. Со временем комнаты общаги переделали в квартиры, и некоторые жильцы обустроили свое жилье как сумели: унитазы и душевые кабины теперь стоят в кухнях.

Квартиры, в которых канализации не было, продавались по рекордно низким ценам: в 2017 году Игорь и Евгения купили здесь свою однушку за $22 000. На стоимость повлияло и то, что дом могут снести.

- Отсутствие санузла меня не испугало - я узнал, что провести канализацию несложно, - говорит Игорь. - А если дом пойдет под снос, то мне в любом случае предоставят другое жилье, так что я ничего бы не потерял. Этой квартирой я очень доволен: мне всегда нравились старые дома с кирпичными стенами. Тут тишина и спокойствие, свое парковочное место возле окна. Соседи не мешают. Когда я жил в панельном доме, постоянно слышал, как сосед моется в час ночи, какой-то шум, крики. А здесь живешь как будто на даче.

Стену в прихожей обшили ламинатом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стену в прихожей обшили ламинатом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Хотелось оставить живой кирпич, который когда-то клали немцы»

Поскольку дом может пойти под снос, ребята решили сделать недорогой ремонт, многими работами занимались сами. В квартире пришлось не только оборудовать санузел с нуля, но и полностью менять старый пол. На потолке и стенах сделали звукоизоляцию.

Две стены на кухне решили не прятать под штукатурку, а оставить как есть, только покрасить.

- Я всегда мечтал о такой стенке, - говорит Игорь. - Хотелось живой кирпич, который когда-то клали немцы, не декоративный. Мы его шлифовали и покрывали белой акриловой краской, а сверху еще акриловым полуглянцевым лаком несколько раз. Все это делали с помощью распылителя, потому что кисточкой не прокрасишь. Частично это делал я сам, частично - специалисты.

Игорь и Женя решили не прятать под штукатурку кирпичную стену, а только покрасить. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь и Женя решили не прятать под штукатурку кирпичную стену, а только покрасить.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дубовую столешницу покрыли яхтным лаком

Главное украшение кухни - столешница из дуба. Ее ребята купили в магазине «Сделай сам» за $150.

- Мы покрыли ее яхтным лаком, чтобы дерево не портилось, и остались очень довольны. Единственный нюанс в том, что столешница постоянно двигается из-за того, что расположена возле батареи - дерево реагирует на влажность воздуха: то немного опускается, то поднимается.

Столешница из дуба обошлась в $150. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Столешница из дуба обошлась в $150.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кухонные шкафчики обошлись примерно в такую же цену, как и столешница - Игорь заказал их из России и сам собрал. В итоге вся кухня с бытовой техникой получилась очень бюджетной - примерно $800.

На стенах - обои с имитацией покрашенных досок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На стенах - обои с имитацией покрашенных досок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поскольку одна из стен в кухне оказалась неровной, ребята задекорировали ее, приклеив доску из дуба. Потолок украшает светильник, который хозяин собрал сам: купил рейку и отдельно заказал к ней небольшие светильники с китайского сайта. Цена вопроса - $50.

Модный трековый светильник Игорь сделал сам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Модный трековый светильник Игорь сделал сам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В комнате стоит раскладной диван и шкаф-купе. Днем это гостиная, а ночью - спальня. Весь ремонт ребята сделали примерно за год и остались им очень довольны.

Днем это гостиная, а ночью спальня. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Днем это гостиная, а ночью спальня.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для хранения вещей сделали шкаф-купе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для хранения вещей сделали шкаф-купе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Санузел делали с нуля - раньше его в квартире вообще не было. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Санузел делали с нуля - раньше его в квартире вообще не было.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После ремонта в квартире затеял ремонт в подъезде

Но ремонтом в квартире Игорь решил не ограничиваться. Вместе с одним из соседей - программистом, который тоже купил квартиру в этом доме, они решили привести в порядок подъезд.

- У меня настроение портилось, когда я заходил в подъезд, который много лет не видел ремонта, - говорит Игорь.

Парни покрасили стены, пол, лестницу, повесили светильник, установили датчики движения для включения света. Ремонт обошелся примерно в 500 рублей.

Игорь не ограничился ремонтом в своей квартире. Вместе с соседом он еще и отремонтировал подъезд. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь не ограничился ремонтом в своей квартире. Вместе с соседом он еще и отремонтировал подъезд.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стены сделали разноцветными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стены сделали разноцветными.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этот светильник в подъезде Игорь тоже сделал сам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этот светильник в подъезде Игорь тоже сделал сам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ

Весь ремонт обошелся примерно в $8000, в том числе:

- Проведение канализации - $800

- Замена пола - $500

- Кухня - $800

- Диван в кухне - 300 руб.

- Диван-кровать - 1400 руб.

- Стол-книга - 300 руб.

- Остальные расходы - примерно $4800

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