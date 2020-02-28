2020-02-28T17:33:27+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске тротуары от дорог отделит живая изгородь из винограда и шиповника

В первую очередь ее высадят неподалеку от школ и детских садов, чтобы дети не смогли случайно выбежать на проезжую часть
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Живые изгороди не только украсят город, но и сделают его безопаснее для детейЖивые изгороди не только украсят город, но и сделают его безопаснее для детейФото: Аца КОШТЭ
Изменить размер текста:

- На пути следования ребенка из школы или садика есть места, которые, по нашему мнению, могут быть опасными, - пояснил «Комсомолке» зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович. - С другой стороны, не хотелось бы там ставить забор. Мы приняли для себя такое решение: останавливаем строительство заборов. Конечно, одномоментно это остановить нельзя, потому что некоторые проекты уже утверждены. Но такой тренд заявлен на всех уровнях.

Вместе с ГАИ исполком определил первые адреса, где этой весной высадят живые изгороди. Зампред поясняет, что уже существующие заборы в хорошем состоянии менять на живые изгороди не будут, так как это станет нерациональным расходованием бюджетных средств. В первую очередь зеленые изгороди появятся там, где пока нет никаких ограждений.

- Лучше всего для изгороди подходит роза морщинистая - обычный шиповник, - говорит Александр Дорохович. - Именно он стойкий к городской среде, симпатично выглядит и выполняет защитные функции. Но, конечно, одним шиповником мы не собираемся все засаживать. Упор делаем на красиво цветущие кустарники, которые тоже хорошо растут в городе, - спирею и барбарис. Чтобы сэкономить городской бюджет, часть растений закупим в питомнике, а часть будем брать бесплатно в местах, где разрастаются самосевы. Еще у нас есть такое понятие, как компенсационные посадки: когда вы вырубаете одно дерево во время строительства или каких-то других работ, то обязаны в этом же населенном пункте высадить пять деревьев. За счет компенсационных посадок в городе тоже появится часть живых изгородей.

ГДЕ ВЫРАСТУТ ИЗГОРОДИ

В ближайшее время живые изгороди в Минске высадят на следующих улицах:

- ул. Ольшевского (от ул. Жудро до дома №78);

- ул. Волгоградской, 2-2А;

- ул. Кедышко (от дома №37 до дома №45);

- ул. Славинского;

- ул. Нововиленской (от Старовиленского тракта до ул. Орловской);

- пр. Жукова (на участке от пер. Путейного до ул. Харьковской);

- ул. Дроздовича, 52 (в районе средней школы №51);

- ул. Фроликова, 21-29 (средняя школа №133).

КСТАТИ

В прошлом году Минск вышел на рекордные объемы озеленения: в столице высадили 71 тысячу деревьев высотой от 2,5 метра (это почти на треть больше, чем годом раньше), 395 тысяч кустарников и 12 миллионов цветов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Масленица-2020 в Минске и в Минской области: разноцветные блины, огромная Марена, метание валенка и призы на столбах
20 мест, где можно повеселиться, отдохнуть и поесть блинов с пылу с жару. На выбор - королевская, шляхетская, аутентичная или детская Масленица. Можно прийти бесплатно, а можно и за 20 рублей
Спешите купить квартиру выгодно! До завершения акции в столичном комплексе «Минск Мир» осталось два дня!
Уникальные возможности нужно использовать сполна! Два дня осталось до завершения акции на покупку квартир в престижном столичном комплексе «Минск Мир» - она продлится до 29 февраля включительно
Новости 24
В Гродно водитель с двухмесячным стажем на BMW врезался в стену Фарного костела
Минздрав о контроле коронавируса:«Сейчас делаем акцент на тех, кто возвращается из Италии, Южной Кореи и Ирана»
«Запрета на посещение пациентов в больницах нет»
Представитель ВОЗ в Беларуси: 52 страны подтвердили у себя наличие коронавируса
Еще одна дверь в мир альтернативных источников нефти: «Белнефтехим» подготавливается к реверсным поставкам «черного золота».
«Нас удивила и расстроила реакция населения». Министр здравоохранения - о коронавирусе в Беларуси
Не дешевле 1,5 рубля за кило. Март продлил госрегулирование цен на сахар
Президент о росте цен на молочку и продукты питания: "Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут!"
Доллар - с пятым рекордом за месяц, евро резко взметнулся вверх, российский рубль просел
Лукашенко жестко высказался о фактах несвоевременной выплаты зарплаты: Выжигать каленым железом!
В БНТУ, где учится больной коронавирусом иранец, отменили занятия
Лукашенко о случаях снижения зарплат бюджетникам: Кому-то мало не покажется!
Дозаторы с антисептиками размещают в многолюдных местах Минска из-за коронавируса