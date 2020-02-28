В Минске тротуары от дорог отделит живая изгородь из винограда и шиповника

- На пути следования ребенка из школы или садика есть места, которые, по нашему мнению, могут быть опасными, - пояснил «Комсомолке» зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович. - С другой стороны, не хотелось бы там ставить забор. Мы приняли для себя такое решение: останавливаем строительство заборов. Конечно, одномоментно это остановить нельзя, потому что некоторые проекты уже утверждены. Но такой тренд заявлен на всех уровнях.

Вместе с ГАИ исполком определил первые адреса, где этой весной высадят живые изгороди. Зампред поясняет, что уже существующие заборы в хорошем состоянии менять на живые изгороди не будут, так как это станет нерациональным расходованием бюджетных средств. В первую очередь зеленые изгороди появятся там, где пока нет никаких ограждений.

- Лучше всего для изгороди подходит роза морщинистая - обычный шиповник, - говорит Александр Дорохович. - Именно он стойкий к городской среде, симпатично выглядит и выполняет защитные функции. Но, конечно, одним шиповником мы не собираемся все засаживать. Упор делаем на красиво цветущие кустарники, которые тоже хорошо растут в городе, - спирею и барбарис. Чтобы сэкономить городской бюджет, часть растений закупим в питомнике, а часть будем брать бесплатно в местах, где разрастаются самосевы. Еще у нас есть такое понятие, как компенсационные посадки: когда вы вырубаете одно дерево во время строительства или каких-то других работ, то обязаны в этом же населенном пункте высадить пять деревьев. За счет компенсационных посадок в городе тоже появится часть живых изгородей.

ГДЕ ВЫРАСТУТ ИЗГОРОДИ

В ближайшее время живые изгороди в Минске высадят на следующих улицах:

- ул. Ольшевского (от ул. Жудро до дома №78);

- ул. Волгоградской, 2-2А;

- ул. Кедышко (от дома №37 до дома №45);

- ул. Славинского;

- ул. Нововиленской (от Старовиленского тракта до ул. Орловской);

- пр. Жукова (на участке от пер. Путейного до ул. Харьковской);

- ул. Дроздовича, 52 (в районе средней школы №51);

- ул. Фроликова, 21-29 (средняя школа №133).

КСТАТИ

В прошлом году Минск вышел на рекордные объемы озеленения: в столице высадили 71 тысячу деревьев высотой от 2,5 метра (это почти на треть больше, чем годом раньше), 395 тысяч кустарников и 12 миллионов цветов.