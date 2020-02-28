2020-02-28T17:22:17+03:00
Минск
КП Беларусь

Репортаж из минского вуза, где учится заболевший коронавирусом студент: пол моют с хлоркой, а в аптеке возле общежития раскупили маски и антисептики

До 15 марта в БНТУ отменили занятия в аудиториях [фото]
Владимир КРИУЛИН
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У иранского студента БНТУ подтвердился коронавирус.У иранского студента БНТУ подтвердился коронавирус.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Новость о том, что у иранского студента БНТУ подтвердился коронавирус, беспокоит далеко не всех учащихся.

Студентов коронавирус не пугает. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студентов коронавирус не пугает.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возле главного корпуса университета встречаем двух девушек.

- В учебном корпусе дезинфицирующим средством протирают разные поверхности. Собираются сделать дистанционное обучение. Нам пока официально еще не сообщили. Говорят, скоро придут мерить температуру, - говорит первая.

- А что в общежитии?

- Мы с архитектурного факультета, в нашей общаге хлоркой протирают перила и пол.

- Пугает все это?

- Меня нет. Но люди по-разному это воспринимают. Кто-то уже собирает вещи и уезжает.

- Я немножечко. Недавно болела пневмонией, легкие под ударом, - добавляет подруга.

Студенты БНТУ обсуждают случившееся. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты БНТУ обсуждают случившееся.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возле общежития БНТУ №3 небольшая компания курит. О последних новостях говорят с улыбкой.

- Ребят, которые с ним контактировали, тоже забрали. По сути, больше панических слухов. В аптеке масок уже нет, - говорит Николай. - Я лично не боюсь. Что переживать, если с ним не контактировал.

Подходит парень:

- У нас пару отменили. Преподавателя, который вел у иранца, забрали, чтобы проверить.

Пока общаемся, видим, как из общежития выходят с сумками студенты - уезжают домой. Но никто из них общаться не захотел.

Занятия отменили - можно поехать домой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Занятия отменили - можно поехать домой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заходим в здание общаги. На входе вахтерша в медицинской маске, бросается в глаза средство для дезинфекции.

Некоторые решают перестраховаться и носят маску. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые решают перестраховаться и носят маску.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иностранцы улыбаются в камеру.

- Мы слышали, что у двух студентов нашли коронавирус: у иранца и китайца, - говорит студент БНТУ из Палестины. - Не знаю, что делать. Нам посоветовали в аптеке купить это (показывает фотографию упаковки оксолиновой мази).

- Поможет?

- Не знаю. Надо, чтобы студентов из стран, где неблагоприятная ситуация с коронавирусом (как в Китае, Иране), отправили на карантин. Если один заболел, то он наверняка общался с другими. Это опасно. Возможно, в понедельник не пойду на пары.

Его друг из Алжира говорит то же самое, мол, недавно вернувшихся студентов из Китая надо изолировать на несколько недель. Этим и занимались Минобр и Минздрав, выделив для зоны карантина базу «Бригантина».

Студентов в маске встретишь редко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студентов в маске встретишь редко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В аптеке, что возле общежития, провизор говорит, что за сегодня (мы говорили примерно в 12.00) раскупили все маски, оксолиновую мазь (восемь упаковок) и кожные антисептики для быстрой дезинфекции. Чтобы обработать руки, предлагает купить хлоргексидин.

Идем к зданию механико-технологический факультета (МТФ), где учится тот самый иранец. По пути слышим обсуждения. Говорят, что кому-то мерили температуру, кому-то - нет.

Студент из Ирана учится в МТФ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студент из Ирана учится в МТФ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возле МТФ все спокойно.

- Да, заразился один студент из Ирана. Никто не знает, заразился ли кто-то еще. Но его одногруппников забрали, чтобы проверить. Говорят, всех переведут на индивидуальное обучение. Пар не будет, это радует, - улыбается Иван.

В здании усиленно моют пол.

Полы в БНТУ моют хлоркой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Полы в БНТУ моют хлоркой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сказали каждые два часа делать влажную уборку с хлоркой и дезинфицирующим веществом. Вот уже второй раз за день мою. Но я не уборщица, просто помогаю, - сказала нам женщина.

В здании механико-технологического факультета проводят влажную уборку с хлоркой и дезинфицирующим веществом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В здании механико-технологического факультета проводят влажную уборку с хлоркой и дезинфицирующим веществом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирусу не оставят ни одного шанса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирусу не оставят ни одного шанса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В деканате спокойно, но одна девушка работает в маске. Декан говорит, что «кого надо, изолировали и отправили на карантин, все меры приняты», остальные новости ждать от ректората после 14.00. А там сообщили, что работники и студенты, контактировавшие с заболевшим студентом, находятся под наблюдением медиков. В местах, где бывал заболевший, проведена санитарная обработка до прихода студентов на обучение. В университете организован ежедневный контроль за состоянием здоровья обучающихся и персонала.

С 28 февраля по 15 марта учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану - аудиторных занятий не будет. Работа профессорско-преподавательского состав организуется с учетом необходимости по возможности ограничить посещение университета. Также будет ограничено посещение общежитий посторонними лицами. Университет отменяет массовые мероприятия.

Простые правила профилактики.

Простые правила профилактики.

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