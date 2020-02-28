Школьников зазывают на масленичные гулянья, а врачи советуют держаться подальше от скопления людей. Что говорит Минобр?

В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у 20-летнего учащегося БНТУ из Ирана. Студентов университета, где учился заболевший студент, до 15 марта отправили на индивидуальное обучение. Сам парень и люди, которые контактировали с ним в последнее время, находятся под наблюдением врачей. Иранец рассказал «Комсомолке» о своем состоянии и где он мог подхватить опасную инфекцию.

В свете последних событий медики рекомендуют избегать многолюдных мест и соблюдать меры профилактики. В то же время жители Минска возмущаются тем, что детей отправляют на массовые мероприятия. В пятницу, 28 февраля, в редакцию «Комсомолки» стали обращаться встревоженные родители.

- В субботу во дворе школы дети и родители будут праздновать Масленицу. С блинами, которые надо принести с собой, с чучелом, концертом и конкурсами - все как полагается. И это несмотря на советы врачей избегать массовых мероприятий! Это вообще нормально? - спрашивает мама пятиклассника.

Скрин беседы в Viber-чате. Фото предоставлено читательницей

Екатерина - еще одна мама столичной школьницы - тоже негодует из-за того, что все мероприятия проводятся в штатном режиме:

- Узнала, что сегодня детей возили на общественном транспорте на мероприятие в МЧС. Хотя изначально планировалось, что оно пройдет в школе! Я считаю, что нужно заранее спрашивать у родителей, согласны ли они, чтобы их дети лишний раз ездили в общественном транспорте. Я, конечно, не паникер, но врачей лучше слушаться.

ОФИЦИАЛЬНО

- Министерство образования не давало распоряжения отменить уроки и внешкольные занятия в школах. Принимаются все необходимые профилактические мероприятия по рекомендациям Минздрава. На классных часах детям расскажут о правилах гигиены и мерах профилактики коронавируса. Но в первую очередь это должны объяснить родители, - пояснила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.