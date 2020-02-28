Тренер пришел на пресс-конференцию с распечаткой правил и обвинил судью

Ожидалось, что «Арсенал» после победы в гостях над «Олимпиакосом» (1:0) легко выйдет в следующий раунд. Но в Лондоне основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу клуба из Греции. В овертайме «канониры» устроили осаду чужих ворот, на 113-й минуте Обамеянг забил шикарный гол в падении через себя. Но затем редкая атака гостей завершилась угловым ударом, на который пришел даже вратарь. Гол выглядел как чудо. За минуту до финального свистка Обамеянг мог стать героем матча, но умудрился не попасть в ворота с вратарской линии. Дальше идет «Олимпиакос».

Микель Артета, при котором «Арсенал» проиграл лишь два раза в 13 матчах, негодовал:

- Команде и всему клубу трудно будет это переварить. Это футбол, и порой он бывает жесток.

Еще больше негодовал тренер румынского ЧФР Дан Петреску. Его команда дважды сыграли вничью с «Севильей» (1:1, 0:0), но дальше идут испанцы. На последних минутах матча Александру Пэун забил, но гол отменили после ВАР: мяч перед этим попал в руку форварду Ласина Траоре.

Петреску пришел на пресс-конференцию с распечатанными правилами:

- Мы забили чистый гол. У меня здесь есть регламент, где указано, что это не нарушение. Судья должен был лично просмотреть момент. Это чистый гол.

Донецкий «Шахтер» подарил своим болельщикам головокружительный сюжет: к 47-й минуте матча уступал «Бенфике» со счетом 1:3, но вырвал ничью 3:3 и общую победу - 5:4. А вот фанатов «Аякса», наверное, бросает то в жар, то в холод: в прошлом году их команда выбила из Лиги чемпионов «Реал» и «Ювентус», была в шаге от финала. В этом сезоне вылетает из 1/16 финала Лиги Европы от скромного «Хетафе», победа по сумме двух матчей у испанцев - 3:2.

Cостоялась жеребьевка 1/8 финала.

«Истанбул» - «Копенгаген», «Олимпиакос» - «Вулверхэмптон», «Рейнджерс» - «Байер», «Вольфсбург» - «Шахтер», «Интер» - «Хетафе», «Севилья» - «Рома», «Айнтрахт» / «Зальцбург» (их матч состоится в пятницу вечером) - «Базель», ЛАСК - «Манчестер Юнайтед».