Александр Лукашенко о январской зарплате бюджетников: «Я же публично сказал: никто не должен пострадать!»

На форум съехались 500 делегатов из всех регионов страны, высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций. На открытии съезда выступил Александр Лукашенко. Президент рассказал о…

…коронавирусе

- Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае. Нормально люди к этому относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все. Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям. Работайте тихо, как вы сейчас боретесь с этим несчастным вирусом. Начнете вопить, шуметь - как минимум маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим. Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям.

…инфляции

- Есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами. Вместе с тем есть направления, где мы, мягко говоря, недоработали. Это эффективность сельскохозяйственного комплекса, отдельные проекты по модернизации промышленности, развитие образования и науки, - цитирует президента БелТА.

... не выплате зарплат

- Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей. То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно. Наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты. Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо.

В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача - сохранить эти показатели. Недавно мне докладывал министр финансов - у нас не просто есть надежда, мы обязательно этот уровень сохраним. Для этого есть соответствующие средства. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача - 150%. Думаю, если мы выведем учителя на 100%, а врача на 150%, это будет колоссальной победой. И при тех льготах, которые у нас существуют в обществе, начиная от коммуналки, мы не самые худшие.

… январской зарплате бюджетников

- Задача нововведения - сделать систему более прозрачной и понятной. При этом главным моим требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения зарплаты ни на копейку. Лучше добавить 10 копеек, чтобы не было разговоров. Вот сейчас люди получили заработную плату за январь. И появились вопросы, с которыми предстоит серьезно разобраться. Я и сам слежу, и поручил этим заняться. У меня итогового документа нет еще, но… Кому-то мало не покажется. Я же публично сказал: никто не должен пострадать! - приводит слова белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

…семье и матерях

- Семья, мать - это святое. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены! Не в каждой стране женщины, родив троих-четверых детей, могут спокойно вернуться на работу. В Беларуси у них есть такая возможность. Наши многодетные родители не теряют свое место за время декретного отпуска. Более того, все годы, посвященные воспитанию детей, зачисляются в трудовой стаж.

…росте цен

- Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом. Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам.

…пенсиях

- Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Нам после президентских выборов - я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой - все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе, в этом же году начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно! Решить этот вопрос Беларуси будет несложно, страна изучает опыт других стран, в том числе и России. Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую - это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система.