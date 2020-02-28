2020-02-28T22:02:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Жители Дрогичина написали президенту: «Мы не заслужили в старости хороших дорог и 160 метров асфальта?»

Люди просят сделать дорогу в микрорайоне, а им отвечают, что денег нет [фото]
Оксана БРОВАЧ
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Жители Дрогичина мечтают о хороших дорогах.Жители Дрогичина мечтают о хороших дорогах.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Мы 20 лет на свои обращения получаем только отписки. Дороги нет, а нам говорят, что есть. Сколько еще это будет продолжаться? Пусть бы президент приехал и посмотрел, как мы тут живем на болоте. Мы пока шутим, но, наверное, скоро на самом деле будем писать Путину, Дуде, Зеленскому, раз нас наши власти не слышат!

Микрорайон Заречка - считай, окраина Дрогичина, частный сектор. Местность здесь и так болотистая, да еще и дороги оказались ниже уровня огородов.

В сырую погоду под ногами все чавкает. Фото: Оксана БРОВАЧ

В сырую погоду под ногами все чавкает.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Представляете, что творится после дождя или зимой, если, не дай бог, снег растает? В резиновых сапогах ходим по колено в грязи, а проехать вообще невозможно, - проводит экскурсию по своему микрорайону пенсионер Александр Петринчик.

Летом, говорит Александр Яковлевич, ситуация ненамного легче - тут стоит пыль столбом. Тротуаров нет - приходится вжиматься в забор, чтобы уступить дорогу автомобилю. Ямы периодически грейдируют, но гравий проваливается - и дорога снова становится непроездной.

Жители Заречки добиваются благоустройства своего микрорайона. Фото: Оксана БРОВАЧ

Жители Заречки добиваются благоустройства своего микрорайона.Фото: Оксана БРОВАЧ

С просьбой проложить им асфальт жители Заречки не обращались разве что к Деду Морозу. Писали в райисполком и в облисполком, посвящали в свои проблемы депутатов разных рангов, прокуратуру, журналистов, звонили на горячие линии, встречались с помощником президента - инспектором по Брестской области…

Часть улицы заасфальтировали несколько лет назад. А дальше дороги нет. Фото: Оксана БРОВАЧ

Часть улицы заасфальтировали несколько лет назад. А дальше дороги нет.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Нам идут ответы: «меры приняты», «будет сделано» или «нет средств», - сокрушаются местные жители.

Противостояние продолжается так долго, что несколько человек из тех, что оставляли подписи под коллективным обращением в разные инстанции, уже умерли.

- Мой отец умер в 95-м году. Он ветеран войны, инвалид. Еще он сражался за освещение и дорогу. Тогда у нас тут настоящий танкодром был! - вспоминает Александр Петринчик.

Сюжет про убитые дороги показывали на СТВ, но все, что могут сделать власти после очередной жалобы - прислать грейдер. Фото: www.ctv.by

Сюжет про убитые дороги показывали на СТВ, но все, что могут сделать власти после очередной жалобы - прислать грейдер. Фото: www.ctv.by

Хотя каких-никаких результатов местным все же удалось добиться. Мужчина обращает внимание на достопримечательности микрорайона:

- Вот Астрейко (начальник УВД Брестской области. - Ред.) нам помог один фонарь повесить. Второй не работает. Тот фонарь повесил Лис (председатель Брестского облисполкома. - Ред.). А этот фонарь дал команду Маркевич повесить (помощник президента по Брестской области. - Ред.)...

На этой улице две машины не разминутся. Жители просят расширить дорогу. Фото: Оксана БРОВАЧ

На этой улице две машины не разминутся. Жители просят расширить дорогу.Фото: Оксана БРОВАЧ

Благоустройство новых районов в городе и укладка дорог в соседних деревнях вызывают у соседей из Заречки зависть, а равнодушие властей к их проблемам - обиду. Об этом жители микрорайона написали в обращении к президенту. По-простому, без официоза.

- Александр Григорьевич, скажите, мы не заслужили в старости хороших дорог и 160 метров асфальта? Где наши деньги, которые мы платим в налогах, дорожный сбор? - говорится в обращении, подписанном 30 жителями Заречки.

Просьба к президенту у людей простая: сделать, наконец, эту несчастную дорогу. Ну и приструнить чиновников, переписка с которыми за все эти годы превратилась в собрание сочинений.

- Просим вас помочь проложить 160 метров асфальта и подсыпать все улицы, чтобы люди могли пройти пешком и проехать автомобилями. Расширить проезжую часть улиц, навести порядок с канализационными колодцами, которые торчат на дороге. (…) Мы ЖКХ не доверяем, делают все некачественно. Просят вас и молодые мамы с детьми, которые катят каждый день по грязи коляски с будущими вундеркиндами. И научите чиновников уважать людей и выполнять ваши указы, - пишут президенту жители Дрогичина.

Александр Яковлевич возглавляет инициативную группу жителей микрорайона и ведет переписку с властями. А до него этим занимался его отец. Фото: Оксана БРОВАЧ

Александр Яковлевич возглавляет инициативную группу жителей микрорайона и ведет переписку с властями. А до него этим занимался его отец.Фото: Оксана БРОВАЧ

Письмо из президентской Администрации спустили вниз, в облисполком. Круг замкнулся. Год назад переписка закончилась таким ответом:

- В связи с тем, что улицы микрорайона Заречка относятся к второстепенным, а интенсивность транспортного потока по ним незначительна, их асфальтирование не планируется, - подписал документ Вадим Ольшевский.

Прошлогодний ответ из облисполкома на письмо президенту.

Прошлогодний ответ из облисполкома на письмо президенту.

- Выборы на носу! И мы хотим идти на выборы по хорошей дороге, – не сдаются жители микрорайона.

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