«Наилучшим образом отвечать интересам современных абитуриентов»: В Лицее БГУ открываются новые профили

Родители, бабушки и дедушки учащихся восьмых и девятых классов и сами ребята в рамках прямой линии «Комсомолки» спросили Игоря Николаевича о поступлении в Лицей и особенностях этой вступительной кампании. Больше всего вопросов было…

…ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОФИЛЯХ

- На данный момент в Лицее БГУ есть два математических, два физических и один информатико-математический класс. А вместо какого класса планируют создать информатико-физический?

- Мы оставляем один физический класс в том виде, как он есть. А во втором меняем один вступительный экзамен с математики на информатику. Но учащиеся информатико-физического класса будут изучать математику тоже на профильном уровне. Точно так же в информатико-математическом классе физика - третий профильный предмет.

- А куда поступают после физического и информатико-физического профиля?

- По статистике прошлых лет, выпускники физического, математического, информатико-математического профилей поступали на факультет прикладной математики БГУ - из примерно сотни человек туда шло 60 - 65 учащихся. Думаю, схожий расклад будет и для нового информатико-физического профиля. В процессе обучения физический класс больше ориентирован на олимпиадную физику, а информатико-физический - на программирование с инженерным уклоном: создание проектов, робототехнику. У ребят будут занятия в новой лаборатории, оснащенной 3D-принтерами и комплектами Arduino для программирования.

- Какие изменения коснутся гуманитарных профилей?

- Раньше у нас было два гуманитарных класса, но абитуриенты не всегда понимали, куда именно им поступать в контексте будущей профессии. Потому теперь останется один гуманитарный класс, для поступления в который сдают обществоведение и английский язык. А вместо второго появится лингвистический класс. Туда проходят по итогам вступительных испытаний по истории Беларуси и английскому языку. Особенностью лингвистического класса будет возможность изучать два иностранных языка на повышенном уровне. В дальнейшем это позволит успешно поступить в лингвистические вузы или на факультет социокультурных коммуникаций БГУ.

…О ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ

- Как вы считаете, нужно ли нанимать репетитора для подготовки к поступлению в Лицей БГУ? Или ребенку, который хорошо учится в школе, хватит знаний на экзаменах?

- Мне кажется, важно знать, что именно будет на экзамене. Рекомендую зайти в раздел «Абитуриенту» на нашем сайте и посмотреть спецификации экзаменов, а также все задания прошлого года и ответы к ним. Скачайте их и усадите ребенка за их решение на три часа без гаджетов - пусть почувствует себя абитуриентом. Сравните свой результат с результатами абитуриентов 2019 года, которые размещены на сайте. Полученная информация поможет спланировать дальнейшие действия.

- Есть ли подготовительные курсы для абитуриентов Лицея БГУ?

- С 4 мая мы откроем запись на следующий учебный год. Занятия проходят два раза в неделю по четыре академических часа с 16.30 до 19.20. На профилях, где много групп, например в физмат-группах, можно подобрать время занятий под свое расписание. Запись идет онлайн на сайте Лицея в разделе «Платные услуги». После онлайн-регистрации на электронную почту придет письмо с указанием даты заключения договора.

Отмечу, что на подготовительные курсы по физике и математике в прошлом году мы набрали 22 группы по 15 человек - 330 слушателей. А в четырех классах Лицея по этим профилям - всего 88 мест. То есть конкурс только среди слушателей курсов - около 4 человек на место. На подготовку по химии-биологии набираем 12 групп, на математику с английским, информатику-математику, химию-математику, обществоведение-английский - по 4 группы.

- А есть пособия для поступающих в Лицей?

- Да, они продаются в киоске Лицея и в книжных магазинах страны. Также можно готовиться посредством дистанционного обучения. Вдобавок в течение учебного года проводим репетиционные испытания - три теста в формате вступительного экзамена; эти тесты размещены на сервере дистанционного обучения e-lyceum.by и стоят 9 рублей за один предмет. Их и другие электронные курсы можно приобрести в нашем интернет-магазине shop.lyceum.by.

…О ПОСТУПЛЕНИИ И УЧЕБЕ

- В каждом из 12 классов Лицея - по 22 учащихся, - объясняет Игорь Варакса. - На все профили за исключением биологического набирается по одному классу, на биологический профиль - два.

- Какие есть льготы при поступлении в Лицей БГУ?

- В Положении о школе указана только одна льгота: поступить без экзаменов можно, имея диплом заключительного этапа республиканской предметной олимпиады.

Добавлю, что на заключительном этапе республиканских олимпиад по обществоведению, английскому, информатике и истории девятиклассники выступают за 10-й класс. Полученные дипломы также дают право на поступление в Лицей на соответствующие профили без вступительных испытаний.

- А учитывается ли при поступлении средний балл свидетельства о базовом образовании?

- Свидетельств о базовом образовании, которые выдают после 9-го класса, на момент сдачи экзаменов в Лицее БГУ у абитуриентов еще нет. Только при зачислении, в ситуации полупроходного балла, мы смотрим, есть ли у абитуриента диплом III этапа республиканской олимпиады. А если такового нет, сравниваем средний балл свидетельств о базовом образовании.

- Какими были проходной балл и конкурс в прошлом году?

- На экзаменах в Лицее можно набрать до 200 баллов. Как правило, проходной балл в зависимости от профиля лежит в диапазоне от 80 до 120 баллов. Более информативным параметром является конкурс: например, конкурс на информатико-математический профиль в прошлом году составил 8,25 человека на место, на химический - 6,71, на филологический - 4,11.

- Когда озвучиваются результаты экзаменов?

- Ознакомление с работами проводят через 2 - 3 дня, которые требуются для их проверки: написали экзамен в воскресенье - во вторник-среду уже знаете свой результат. А после резервного дня мы публикуем списки рекомендованных к зачислению ребят.

- Какое расписание занятий в Лицее БГУ?

- Начало уроков в 8.30 утра. Уроки в Лицее проводятся парами (два урока подряд по одному и тому же предмету). Три пары заканчиваются в 14.00, четыре - в 15.50. Предусмотрены два удлиненных перерыва для питания - лицеист выбирает, какая перемена ему удобнее. Расписание пятидневное, но суббота насыщена факультативами, дополнительными занятиями, спортивными мероприятиями. Отмечу, что места в общежитии получают все лицеисты, живущие за пределами Минска и Минского района. Кстати, проживающие в общежитии питаются бесплатно.

- Как связано обучение в Лицее с поступлением в БГУ?

- Выпускники Лицея поступают в БГУ на общих основаниях - по результатам ЦТ и итогам республиканской олимпиады. Отличие в том, что часть занятий, например подготовка к олимпиадам, проходит в стенах университета, а еще в Лицее работают преподаватели БГУ. Если смотреть по статистике, то из 260 выпускников 2019 года 160 поступили в БГУ.

- Какой средний балл аттестата у выпускников Лицея?

- В прошлом году в зависимости от профиля - в диапазоне от 8,9 до 9,3 балла. При этом хотел бы отметить, что ежегодно среди выпускников Лицея около 100 медалистов.

СОХРАНИ!

Документы на поступление в Лицей БГУ подаются уже теперь - с 1 марта по 1 мая 2020 года. Никуда ехать не надо - все делается в режиме онлайн-заявки и занимает несколько минут.

1. Создается учетная запись на сайте lyceum.by, а на введенную электронную почту приходит подтверждение регистрации.

2. Вводятся данные абитуриента - ФИО, выбранный профиль обучения, который можно менять до 1 мая, номер мобильного телефона.

3. После получения sms-сообщения с кодом подтверждения необходимо прикрепить в личном кабинете картинку в формате PNG или JPEG справки из школы с фото (та, которую ребенок использует для проезда в общественном транспорте) и, при наличии, диплома республиканской олимпиады.

Важно! Карта учащегося не подходит, так как на ней не указан класс обучения.

4. Затем вы подтверждаете заявку, ознакомившись с правилами приема.

Как зарегистрироваться на вступительные испытания в Лицей БГУ

Как зарегистрироваться на вступительные испытания в Лицеи БГУ.

Вступительные испытания в Лицей БГУ будут проходить с 10 по 31 мая по воскресеньям.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Во время весенних школьных каникул, 31 марта, состоится день открытых дверей в Лицее БГУ. Мероприятия начнутся в 10.00 в актовом зале. Затем состоится экскурсия по кафедрам Лицея и в общежитие.

Государственное учреждение образования «Лицей Белорусского государственного университета». УНП 100557342.

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