2020-03-02T16:14:54+03:00
Общество
КП Беларусь

«Следим, чтобы мыло было». Как на Витебском меховом комбинате, где работает женщина с подозрением на коронавирус, живут с этой новостью

Сотрудница комбината была в Италии в командировке
Наталья ПАРТОЛИНА
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С подозрением на вирус в карантин попала сотрудница Витебского мехового комбината. Фото: сайт предприятия.С подозрением на вирус в карантин попала сотрудница Витебского мехового комбината. Фото: сайт предприятия.
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Женщина, у которой выявили фрагмент РНК, предположительно, принадлежащий тому самому коронавирусу, - сотрудница Витебского мехового комбината. Она была в командировке в Италии. Сейчас женщина на карантине в областной инфекционной больнице, а в режиме работы предприятия ничего не изменилось.

- Из командировки сотрудница вернулась неделю назад, проверили ее сразу же по приезде, - рассказал «Комcомолке» директор предприятия Сергей Бетеня. - Насколько мне известно, на работу она не выходила, у нее ненормированный рабочий день. Чувствует себя хорошо, я говорил с ней по телефону. Настроение у других сотрудников нормальное, паники на предприятии нет, работу никто не бросает. Собрали людей, объяснили, что нужно регулярно мыть руки. Следим, чтобы мыло было везде. У нас умывальники с дозаторами стоят не только в санузлах, но и в цехах. Взяли это под особый контроль.

На карантин закрывать предприятие не предполагается, ведь пока наличие вируса у сотрудницы не подтверждено, она проходит углубленное обследование. Как сообщала ранее пресс-служба Минздрава, у жительницы Витебска тест выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. У двух ее коллег, также бывших в этой поездке, вируса не нашли.

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