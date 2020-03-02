По документам - пустое место: что будет с остатками домов основателей БНР в Купаловском парке в Минске?

Фундаменты домов Антона и Ивана Луцкевичей нашли в декабре прошлого года во время реконструкции Купаловского парка. Братья Луцкевичи стояли у истоков Белорусской Народной Республики и основали первую белорусскую газету «Наша Ніва». Они были настоящими двигателями белорусского Возрождения XX века. И именно стараниями Ивана Луцкевича Янка Купала и Максим Богданович стали столпами нашей литературы.

В Купаловском парке уже есть памятный камень, установленный в честь Луцкевичей и указывающий на место, где находились их дома. Благодаря городскому благоустройству найдены и сами остатки этих домов. К слову, немного дальше от места, где располагается камень. Нашли и фундаменты бани Плавского, той самой, в которую в свое время ходил Янка Купала.

Чтобы сохранить все находки, сотрудник музея Павел Королев написал обращения в несколько инстанций. И в итоге получил ответ, что фундамент бани решено зафиксировать и установить возле него информационный стенд. А вот фундаментам домов Луцкевичей повезло меньше - они пока так и не получили никакого официального статуса. Хотя, казалось бы, если власти посчитали важным увековечить памятным камнем место, где находились дома, то и фундаменты этих домов должны посчитать безусловной ценностью. Но на практике ситуация развивается немного иначе. По документам, это не ценный фрагмент истории страны, а пустое место. Именно поэтому пока их судьба под большим вопросом.

Ранее местоположение остатков домов Луцкевичей подсказывали только старые городские планы, теперь же найдены и сами остатки домовФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

По словам сотрудника Государственного литературного музея Янки Купалы, историческую находку на днях ему пришлось буквально спасать от строителей.

- Будаўнікі зараз цягнуць амаль праз увесь парк траншэю глыбінёй 80 см. Гэтая траншэя для кабеля, ад якога будзе дзейнічаць фантан. Яго плануюць паставіць на рацэ. Траншэя павінна была прайсці праз падмуркі дамоў Луцкевічаў. Фінансуе будаўніцтва БПС-Сбербанк, - рассказывает Павел Королев, сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы. - Я падаў заяўку на ўключэнне гэтых падмуркаў у Спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Згодна з 93-м артыкулам Кодэкса аб культуры, любыя працы, якія шкодзяць гэтаму аб’екту, павінны быць спынены да таго, як савет прыме рашэнне, помнік гэта ці не. Я сказаў аб гэтым будаўнікам, таму пакуль што працы прыпынены.

ДОСЛОВНО

«Мы не вандалы»

В БПС-Сбербанке подчеркнули, что банк решительно настроен на сохранение исторических ценностей Беларуси.

- Когда мы нашли фундаменты, мы связались с «Минскпроектом», они среагировали внесением изменений в маршрут прокладки кабеля и утвердили нам другой маршрут, - говорит Арсений Липский, пресс-секретарь БПС-Сбербанка. - Мы действуем в рамках действующего законодательства. Мы не вандалы. Мы двумя руками за сохранение исторических ценностей.

Через несколько дней после остановки строительства Павел Королев сообщил, что ему удалось договориться со строителями о смене пути траншеи - фундаменты обойдут. Новость, безусловно, радостная, вот только огорчает то, что пока фундаменты не обретут официальный статус, их будущее будет полностью зависеть от активности энтузиазма неравнодушного к истории страны музейного работника.

ДОСЬЕ «КП»

Братья Иван и Антон Луцкевичи фактически являются основателями белорусской государственности. Ведь вопрос независимости во многом был поставлен благодаря им, именно они убедили правительство БНР объявить независимость.

- І па факце ССРБ зразумела, што трэба засноўваць дзяржаву замест БНР. Не было б БНР, магло б не быць БССР, а пасля і Беларусі. Таму гэта заснавальнікі беларускай дзяржаўнасці, - рассказал Павел Королев.

Кроме этого Луцкевичи - известные музейщики. Многие их коллекции сейчас разбросаны по музеям Беларуси и Литвы. Те же Слуцкие пояса, нынешний бренд Беларуси, стали известны потому, что Богданович любовался ими в коллекции Луцкевичей.