Первого марта начал вещание российско-белорусский радиоканал Союзного государства

Новое «Первое Союзное радио» будет вещать круглосуточно, все семь дней в неделю. Главная фишка - компактность. Теперь, чтобы узнать в прямом эфире новости из России и Беларуси, услышать и подпеть, пританцовывая, современные хиты и наши «золотые» музыкальные шлягеры, которые любит уже не одно поколение россиян и белорусов, а также узнать еще много всего интересного о жизни и людях братской страны, не надо колесить по разным частотам.

- Новостные программы, которые будут выходить каждый час, мы делаем совместно с нашими давними партнерами. С российской стороны - это «Радио «Комсомольская Правда», с белорусской - «Альфа-Радио», - рассказала замдиректора Телерадиовещательной организации Союзного государства по радиовещанию Екатерина Елисеева, - Планы у нас амбициозные. Пока работать начнем в интернете. В следующем году, чтобы расширить аудиторию, попробуем замахнуться на FM-частоты - в Беларуси или в России, где получится. Возможно, и там, и там сразу. И люди смогут нас слушать, допустим, сидя в машине по дороге на дачу.

Пока «Первое Союзное» будет вещать в интернете по этому адресу mytuner-radio.com.

Программы на союзную тематику, созданные по заказу ТРО, будут выходить в эфирной сетке ВГТРК: радио «Культура», радио России, «Маяк», а также - радио «Комсомольская правда» и Белтелерадиокомпании. «Первое Союзное» соберет их вместе под общей эфирной крышей, сообщает сайт газеты «Союзное вече».