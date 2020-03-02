2020-03-02T14:13:57+03:00
Досуг
КП Беларусь

Первого марта начал вещание российско-белорусский радиоканал Союзного государства

Партнером проекта выступает радио «Комсомольская правда»
Поделиться:
Новое «Первое Союзное радио» будет вещать круглосуточноНовое «Первое Союзное радио» будет вещать круглосуточноФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Новое «Первое Союзное радио» будет вещать круглосуточно, все семь дней в неделю. Главная фишка - компактность. Теперь, чтобы узнать в прямом эфире новости из России и Беларуси, услышать и подпеть, пританцовывая, современные хиты и наши «золотые» музыкальные шлягеры, которые любит уже не одно поколение россиян и белорусов, а также узнать еще много всего интересного о жизни и людях братской страны, не надо колесить по разным частотам.

- Новостные программы, которые будут выходить каждый час, мы делаем совместно с нашими давними партнерами. С российской стороны - это «Радио «Комсомольская Правда», с белорусской - «Альфа-Радио», - рассказала замдиректора Телерадиовещательной организации Союзного государства по радиовещанию Екатерина Елисеева, - Планы у нас амбициозные. Пока работать начнем в интернете. В следующем году, чтобы расширить аудиторию, попробуем замахнуться на FM-частоты - в Беларуси или в России, где получится. Возможно, и там, и там сразу. И люди смогут нас слушать, допустим, сидя в машине по дороге на дачу.

Пока «Первое Союзное» будет вещать в интернете по этому адресу mytuner-radio.com.

Программы на союзную тематику, созданные по заказу ТРО, будут выходить в эфирной сетке ВГТРК: радио «Культура», радио России, «Маяк», а также - радио «Комсомольская правда» и Белтелерадиокомпании. «Первое Союзное» соберет их вместе под общей эфирной крышей, сообщает сайт газеты «Союзное вече».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Любить свое дело, развиваться, ставить четкие цели: успешные бизнес-леди делятся своим опытом
Накануне Глобального женского форума, который пройдет в Минске 7 марта, пять белорусских предпринимательниц поделились историями своего успеха на бизнес-завтраке 22 февраля
Белорусская писательница Людмила Щерба презентует стихотворение-стриптиз
Автор нашумевшего романа-фильмослова «Уладар рыбаў» и скандального наноромана-провокАРТции «Урб@н.М», который еще называют белорусскими «50 оттенками серого», представит книгу поэзии
Новости 24
В Бресте под наблюдением врачей находятся 6 человек, которые недавно приехали из Италии
В Солигорске в ночном клубе подрались посетительницы - одной из них порезали бокалом лицо
Азербайджанская нефть отправится в Беларусь 5 - 6 марта
Решили перестраховаться: речицких школьников изолировали после возвращения из Италии
В Минске грузчик службы доставки воровал выручку и тратил ее на игорные клубы
В Минске в реке нашли тело женщины
В Бресте машина такси сбила 10-летнего мальчика
Раскаяние и поручительство: министр Караев рассказал, за что могут помиловать осужденных за наркотики
Беллегпром предлагает убрать магазины секонд-хенда из крупных городов
Минтранс: дорожный сбор отвяжут от техосмотра
2 марта у православных начинается Великий пост
2 марта в Беларуси ожидается до 10 градусов тепла
У белоруски из Витебска обнаружили коронавирус
Белорусы заняли первое место в медальном зачете на ЧЕ по биатлону
Уилл Смит поделился видео, на котором танк сносит столб в Минске
С 1 марта подорожали сигареты и топливо
Коронавирус зафиксировали в Ирландии, Армении и Люксембурге
1 марта православные христиане празднуют Прощеное воскресенье
Минздрав об отце девушки студента с коронавирусом: "Один из тестов дал сомнительный результат"