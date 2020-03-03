«Мисс Менск-1591», призрак с Красноармейской и Максимова гора на Востоке: читаем легенды в летописный день рождения столицы

3 марта 1067 года в «Повести минувших лет» впервые упоминается древний Менск. Повод не самый радужный: во время битвы на Немиге с дружинами полоцкого князя Всеслава Чародея город сожгли войска князей Ярославичей. Само собой, раз селение сожгли, оно уже существовало. Как минимум, в 980 году земли нынешнего Минска и окрестностей уже вошли в состав Полоцкого княжества. Однако сегодня принято отсчитывать дни рождения Минска именно от даты названного события, раз других источников не сохранилось.

Битва на Немиге на страницах Радзивилловской летописи. Фото: wikipedia.org

К 953-му дню рождения столица получила отличный подарок - книгу «Минск в мифах, легендах и преданиях». Тут собраны сотни городских апокрифов, живущих в устной истории отдельных семей, описанных в книге и прессе. Столица в книге - город, овеянный аурой таинственности. Казалось бы, бери да води экскурсии от улице к улице, от дома к дома - не хуже, чем в создавших для туристов свой мистический бренд Праге, Санкт-Петербурге или Эдинбурге.

Собрал воедино и прокомментировал уникальный материал авторитетный знаток города, создатель сайта (а по сути - веб-энциклопедии) «Минск старый и новый» Владимир Воложинский. Книга - это уже второе издание, которое выросло в сравнении с первым, 2012 года, почти вдвое - до 600 с лишним страниц.

К летописному дню рождения города «Комсомолка» попросила Владимира Воложинского выбрать из сотен историй пятерку не самых известных широкой публике.

Герб Минска появился благодаря красавице

Из архивных документов известно: в привилее 1591 года, подтверждавшем Менску Магдебургское право (право на самоуправление), король Речи Посполитой Жигимонт III указывал: «Жалуем им герб на городскую печать с изображением девы Марии на небесном фоне». Символ этот был и на городских знаменах, здании магистрата, стоял на экспортных товарах, наносился на рукояти мечей менскими оружейниками рядом с королевским гербом.

Минский герб с городской печати и его официальное изображение сегодня. Фото: minsk-old-new.com Фото: minsk.gov.by

Есть и легенды. Некоторые, описанные Ириной Масленицыной, попали в новую книгу. Вот одна из них: «Когда городским властям потребовалось выбрать себе герб, они созвали на площадь перед ратушей самых красивых девушек Менска... Каждая подходила к щиту и нежно прикасалась к нему рукой. И впитывало в себя дерево красоту их». Судьба герба решилась после прикосновения застенчивой красавицы - на щите проявился образ Богородицы.

По другой легенде, Дева Мария проявилась на щите над воротами в город, когда во время битвы раненый воин в окружении врагов запел древний гимн «Богородица».

Владимир Воложинский добавляет, что герб у Минска сохранился даже в Российской империи после трех разделов Речи Посполитой. Правда, его поместили тогда на грудь двуглавого орла. Только к концу XIX века городской герб почти повсеместно вытеснил герб Минской губернии, утвержденный в 1878 году - на золотом щите три волнистые лазурные полосы. После Октябрьской революции герба у Минска не было. Изображение Богородицы вернулось в обиход к концу ХХ века, а официально его утвердили символом столицы в 2001-м.

Пожалуй, самая высокая точка города, где расположен герб Минска, - высотка педуниверситета на площади Независимости.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Призрак на Военном кладбище

У района современной улицы Красноармейской и Военного кладбища, оказывается, есть свой призрак. Легенда о нем, записаная Владиславом Хилькевичем, попала в книгу.

Одним из выдающихся военачальников Русско-турецкой войны был генерал Михаил Скобелев. После сражений он оказался в Минске - тут разместился корпус, которым он командовал. В Минске он поселился в одноэтажке на Батальонной улице. В лучших домах считали его дорогим гостем. А за год до смерти Скобелева даже избрали почетным гражданином. Говорят, тут у него были и нежные чувства к преподавательнице местной гимназии…

Михаил Скобелев на картине Дмитриева-Оренбургского и в жизни - в том самом белом мундире.

В 1882-м он ненадолго уехал повидаться с друзьями в Москву. Но там спустя несколько дней 39-летнего полного сил генерала нашли мертвым в гостиничном номере. Конечно, неожиданная кончина породила десятки слухов о том, что военачальника отравили. С тех пор, говорят, призрак Белого генерала (так его называли за привычку прибывать на сражение в белом мундире и на белом коне) не раз видели в Минске в конце ХIХ - начале ХХ века. В том числе и на Военном кладбище, где были похоронены и его солдаты.

Одно из самых известных зданий нынешней Красноармейской – здание Совета Республики (раньше – Национальная библиотека).Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ну а власти через неделю после смерти генерала Батальонную переименовали в Скобелевскую. В 1899-м на доме, где он жил, установили мемориальную доску. А в советские годы улицу переименовали в Красноармейскую.

Говорят, призрак Белого генерала показывался на Военном кладбище Минска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На месте горы - мамонты

- Максимовой горой называется естественное возвышение в микрорайоне Восток в границах домов 40 - 52 по улице Калиновского, - уточняет Владимир Воложинский. – Легенду, связанную с этим местом, за своей бабушкой Анной Кучмель из деревни Большая Слепня (теперь это тоже Минск) записал ее внук Дмитрий Горбачев.

После отмены крепостного права помещики нередко сдавали в аренду крестьянам неосвоенные земли. На той самой горе у реки Слепни взял надел Максим - хороший хозяин, хоть и скуповатый. Парня отговаривали, мол, там много родников, пугали духами воды, но он стоял на своем. А уже первой весной мутные воды Слепни подошли прямо под его окна, уничтожив весь его скарб.

Подножье Максимовой горы теперь облюбовали дети – играют на скульптурах мамонтов.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

«Но не сдался Максим, не отступил, не передумал... Начал настоящую войну с ключами: какой землей закидает, другой - по канаве отведет, в одном месте вал набросает, в другом - запруду поставит. Но и вода не сдается: то новый ключ забьет, то вновь речка из берегов выскользнет…»

Максим всю жизнь боролся с водой, а из насыпанной-пересыпанной им земли и появилась гора, которую после его смерти (кстати, тоже тайной - не речка ли виной?) и назвали Максимовой. Сегодня это примерно то место, где во дворах многоэтажек Востока стоят скульптуры мамонтов. Ну а примерно 10-километровая речка вошла в Слепянскую водную систему столицы. Правда, строили гидросооружение осторожно. Говорят, что и сегодня на Максимовой горе даже в жару земля остается влажной.

На Октябрьской площади выращивали груши из Франции

На улице Юрьевской (она находилась примерно на месте Октябрьской площади и не пережила Вторую мировую войну) жили зажиточные горожане. Один из домов принадлежал Сапегам. Он был знаменит тем, что в феврале - апреле 1706 года там жил Петр I, а еще возле двухэтажной мурованки был большой фруктовый сад. По одной из легенд, дочери минского каштеляна Казимира Яна Сапеги выращивали там редкие сорта деревьев. В XVIII - XIX веках, например, в Бельгии и во Франции увлеклись селекцией груш. Поветрие не обошло и имения Великого княжества Литовского.

На Юрьевской, по легенде, привили доставленные из Европы саженцы груш с черными сладкими плодами. Когда груши стали популярны, их назвали сапежанками - в честь хозяек минского сада.

Владимир Воложинский на презентации книги "Минск в мифах, легендах и преданиях" - вместе с актерами, воплотившими образы героев книги. Фото: Фейсбук Владимира Воложинского

В Минске была колонна святому Викентию

Еще одна минская легенда, попавшая в книгу из материалов Ирины Масленицыной, - о том, как губернский советник Викентий Фрибес сорока с лишним лет без памяти влюбился в юную дочь минского губернатора. Фрибеса не остановило и то, что девушка ославилась своим поведением на весь город. После помолвки губернатор определил до свадьбы дочь в загородную усадьбу.

Однажды, приехав к невесте, Фрибес застал девушку с другим. Тогда он сообщил ей, что не может жениться на ней «без потери собственного достоинства». Советник вернулся в Минск, а наутро рассказал, что во сне к нему явился святой Викентий: «Святой молча подвел его к зеркалу, которое отразило лицо пожилого человека - седое, изрезанное мелкими морщинами, с погасшим взором. И он понял, что хотел обмануть природу, когда решился жениться на той, которая годилась ему в дочери».

Мать Фрибеса после этого на свои деньги поставила у дороги к Новогрудку колонну с деревянной фигурой католического святого Викентия. Позже на его месте была установлена каплица в честь Богородицы и образ Девы Марии. Но люди долго помнили тот викентьевский столб.

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