«Готовили цветы для Иглесиаса и Меладзе»: директор флористической компании Марина Равинчик - об идеальном букете к 8 Марта

Беларусь задышала весной. А значит, вот-вот наступит самый нежный праздник этого сезона - Международный женский день. И поскольку один из главных символов весны - это цветы, именно о них «Комсомолка» решила поговорить с Мариной Равинчик - владелицей флористической студии «Розмарин».

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Послужной список компании внушает доверие: два года фирма занималась поставками цветов для президентских нужд - украшала резиденции и оформляла торжественные мероприятия. Удовлетворяла требования к флористике в райдерах звезд. Например, букеты из «Розмарина» стояли в гримерках у Энрике Иглесиаса, Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Ани Лорак, Валерии и других артистов. А сама Марина уже более 20 лет занимается цветами и знает о них все.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Какие самые желанные цветы к 8 Марта? Можете выделить топ-5 наиболее популярных букетов?

- Лучше всего раскупают традиционные «цветы весны» - тюльпаны, нарциссы, ирисы, анемоны, сирень. Интересный факт: красные розы - это вечная классика, но их бум 14 февраля, а на 8 Марта лучше взять розы пастельных оттенков.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Какой сейчас тренд сезона?

- Сухоцветы: над ними время не властно, а смотрятся они очень стильно. Особенно в композициях с хлопком, лавандой, протеей. А также стабилизированные цветы, которые сохраняют свежий вид в течение многих лет. Фишка в том, что они «законсервированы» - то есть природный сок заменен составом на основе глицерина.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Что подарить, чтобы достичь «вау-эффекта»?

- Живых бабочек и игрушки из цветов. Живые филиппинские бабочки - это вообще хит для Беларуси. Представьте: открывает девушка коробку, а там, над цветами, порхает одна или несколько ярких бабочек! Они живут около двух недель и питаются апельсинами с медом. Кстати, бабочки селекционные: их выращивают на ферме специально для продажи. Мы эксклюзивный салон, который их предлагает. И еще один хит - игрушки из живых цветов: мишки, машины и другие. Однажды мы делали Porsche из хризантем для руководителя салона Porsche в Беларуси. Получилось очень эффектно.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Какие цветы подарить женщине, если не знаешь, что она любит?

- Тогда поможет флорист. Он выясняет, сколько лет тому, для кого составляется букет, и какой повод. Например, если цветы для коллеги, они не должны нести романтичный флер. Как правило, девушкам подбираются букеты в бежевых, розовых оттенках, женщинам - с вкраплениями бордового, темного. Руководителям принято дарить композиции в виде корзин или объемных букетов. Флорист учитывает и цветочный этикет: женский букет должен быть круглой формы, а мужской - вытянутой, словно меч в боевой готовности. На нашем сайте цветы уже отсортированы по праздникам и персоналиям.

Для людей пожилого возраста важно, чтобы цветок стоял долго. Им тяжело смириться с тем, что через несколько дней он отправится в мусорку. Но выход есть - это горшечные цветы, например орхидея. Она изящно выглядит, долго цветет, а уход за ней - само по себе развлечение.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Кстати, про горшечные растения: в магазине они усыпаны красивыми цветами и плодами. Но зачастую, когда их приносишь домой, цветение прекращается. Почему так происходит?

- Все дело в удобрениях. Как-то поставщик из Нидерландов мне объяснил: во многих питомниках цветы выращивают с использованием специальных добавок. Через некоторое время, когда цветок оказывается уже у покупателя, удобрение из состава вымывается, и растение переходит на «собственные мощности». А их для цветения не хватает. Цветы могут распуститься снова, но для этого нужно соблюсти много условий - приобрести фитолампу, регулярно удобрять и пересаживать растение. Мы честно говорим своим покупателям: вот этот цветок очень прихотлив в уходе, а вот этот будет исправно цвести несколько раз в год.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Нужен ли в наше время офлайн-магазин цветов, если их можно заказать с доставкой до порога?

- Главная фишка реального магазина - это возможность купить эксклюзив. А на нашем сайте мы предлагаем шаблонные букеты с доставкой. То есть минимум затрат и эмоций. А магазин - это место с особой атмосферой. Здесь есть профессиональный флорист, который подберет цветы и упаковку на конкретный бюджет. Есть аксессуары и игрушки, которые «одушевят» букет. Например, с помощью хендмейд-открыток или сувениров. Ведь в наше время очень ценится, когда вместе с букетом идет открытка, подписанная рукой дарителя. Цветы завянут, а напоминание останется.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

Фото: МАРТИНЧИК Павел.

- Как определить свежесть цветов при покупке?

- Свежесть розы определяют по «рубашке» - нижним лепесткам. Они и сам бутон должны быть плотными и упругими. Будьте осторожны при покупке букетов с блестками, стразами - таким способом продавцы маскируют увядающие цветы. И, конечно, никакой бумажной подушки под бутоном - свежему цветку поддержка не нужна.

6 лайфхаков, чтобы цветы в вазе стояли дольше:

- Прежде чем ставить цветы в воду, нужно подрезать им стебли. Срез должен быть косым, чтобы вода беспрепятственно проникала в отверстие.

- Все листья, которые находятся в вазе с водой, нужно удалить. Во-первых, они забирают влагу, а во-вторых, способствуют гниению.

- Цветок должен находиться в воде минимум на 80%: так вода будет быстрее поступать к бутону и насыщать его влагой.

- Менять воду нужно каждый день.

- Используйте специальные порошки, продающиеся в цветочных магазинах. Они обладают консервирующими свойствами и убивают вредные микроорганизмы. В «Розмарине» порошки стоят недорого, а жизнь цветку продлевают на неделю.

- Срезанные цветы любят прохладные места, защищенные от попадания прямых солнечных лучей.

СПРАВКА «КП»

Флористическая студия «Розмарин» - это не только салон цветов и интернет-магазин. Компания занимается свадебной флористикой, фитодизайном интерьеров, оформлением праздников. В студии работают 8 постоянных флористов с художественным образованием. Машины для доставки оснащены специальными кондиционерами, чтобы цветы приезжали всегда свежими.

- Мы не стремимся создавать тривиальные букеты. Наша цель - воплотить в цветах неординарную идею, которую человек будет помнить даже спустя много лет, - резюмирует Марина Равинчик.