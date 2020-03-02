10 советов от барберов, как стать самым красивым для своей женщины на 8 марта!

Напомним, в городе проходит новый фестиваль: на протяжении десяти дней более десяти барбершопов стригут и укладывают бороду или усы, а также угощают их владельца крепким кофе для бодрости всего за 10 рублей. Для этого нужно лишь при записи назвать тайное слово «spadar».

В акции участвуют 12 топовых барбершопов города: «Барбершоп 57», «Бюро 20/16», Barrymore, Big Bro, Brock Barbershop, Blacklist, FAZA, Grove Street, Jackson, Platforma, Spectre, LaFamilia. Каждый из них старается удивить своими фишками: стрижка опасной бритвой, укладка горячей пеной, подбор правильных уходовых средств (в самой акции бороды и усы с помощью укладывают топовой линейкой белорусского косметики для мужчин Spadar). Организаторы уверены, что такой бонус поможет многим не только воспользоваться выгодным предложением, но и попробовать что-то новенькое.

Акция продлится до 3 марта и закончится необычным мастер-классом «Как стать самым красивым к 8 марта». Организаторы обещают, что мероприятие станет after-party для всех участников: барберов и гостей SpadarFest. В течение вечера десятки барберов, известных медийных бородачей и специалистов области красоты в формате 5-минутных «выступлений в лифте» поделится простыми доступными секретами по уходу за собой. Никаких специализированных мастер-классов, только приятная атмосфера, чай с пирогами, возможность постричься на месте по аукционной цене (будет работать зона блиц-стрижки и укладки), а также подсказки специалистов. «Вишенкой на торте» станет розыгрыш годового запаса косметических средств для мужчин ценой в 1000 рублей! «Королевский» SpadarBox будет разыгран среди всех участников акции (организаторы обращают внимание, что для этого нужно получить во время посещения барбершопа билет с уникальным номером).

- Мы с нетерпение ждем всех гостей, - говорит основатель школы барберов B-school Андрей Маранов. - В наших стенах обучились сотни барберов, проводились десятки мастер-классов, но для столь широкой публики будем рассказывать впервые. Надеемся, что с помощью SpadarFest сможем еще большему количеству мужчин рассказать, как быть ухоженным и опрятным с помощью простых приемов, которые можно использовать и в домашнем уходе. Знаете, ведь не каждый мужчина видит необходимость в помощи профессионала: нас стригут мамы и бабушки, усы ровняем под гребенку. Мы хотим ломать стереотипы и тем самым добавлять мужчинам уверенности в себе.

Организаторы обращают внимание, что работает предварительная регистрация на сайте проекта, там же можно оставить свои пожелания и\или записаться на стрижку бороды и усов. Накануне мероприятия вы получите подтверждение регистрации, план выступлений спикеров и другие детали.

Советы от барберов: любить себя и выучить пару простых приемов ухода.

Пока топовые барберы готовятся к коротким выступлениям, мы задали участникам лишь один вопрос: что нужно делать мужчине, чтобы выглядеть хорошо и получили топ-10 «лайфхаков», которые, надеемся, пригодятся нашим читателям.

1. Олег Резанович, организатор SpadarFest: люби и уважай себя и свой внешний вид.

- За бородой и усами однозначно нужен постоянный уход. И те, кто думает, что само вырастет, выпрямится и станет шелковистым - очень заблуждаются. За кожей лица, за волосами мужчинам нужно ухаживать ежедневно. Если хозяин этого лица и волос, конечно, собирается хоть немного претендует на восхищенные взгляды дам и образ джентльмена (смеется). Если коротко, советы такие: 1) не пытаться «заглушить» неприятный запах тела дезодорантом или парфюмом; 2) используйте только хорошие натуральные крема, которые не старят кожу, масло для волос и бороды тоже обязательно. И здоровый образ жизни - это то, что сказывается и на состоянии кожи, волос и на блеске в глазах. Я уверен, что хорошо выглядеть - это не вопрос денег или знаний, это философия уважения и любви к себе.

2. Ларионов Дмитрий, FAZA: бери свои комплексы на вооружение и доверься мастеру.

- Большинство мужчин не любят что-то в своей внешности. В лице в частности: большой лоб, редкую бороду, оттопыренные уши, огромные лобные выемки. Все это в кавычках, потому что они зачастую такими не являются. Им стоит больше доверять мастеру, прислушиваться, многие вещи правильная стрижка сделает лучше. Иногда стоит довериться и, возможно, это изменит не только вашу внешность, но и всю жизнь.

3. Сидорович Артем, BigBro: научись ровнять бороду сам.

- Если подруга изъявила желание вечером заехать к тебе, но твоя борода не при параде, следуй этой инструкции! 1. Подготовь инструменты. Найди дополнительное зеркало, расческу, ножницы, бритву и фен, расстели на полу бумагу. 2. Промой бороду с шампунем и просуши феном по росту волос, чтобы волоски не торчали в разные стороны. 3. Расчеши бороду по росту волос, чеши минуты три, тогда точно увидишь торчащие волоски. 4. Берешь расческу, прикладываешь к окантовке, параллельно ей состригаешь нижнюю часть бороды. Срезай волосы, которые выступают против направления роста бороды. Работай расческой, как предохранителем, чтобы не срезать бороду неровными клочками. 5. Затем сделай окантовку: приложи к ней расческу и по прямой состригай ненужные волосы. Остальное подбривай обычной бритвой.

4. Влад Запасов, Platforma: бороду можно сделать длиннее за 10 минут.

- Некоторые хотят сделать бороду более прямой. Для этого есть свои «лайфхаки»: сразу после душа при помощи расчески браш (круглая) и фена расчесывайте и сушите бороду сверху вниз, что сразу же распутает волоски и придаст ей ухоженный вид, она даже выглядеть будет длиннее. После этого нанесите бальзам или масло и распределить его равномерно по всей бороде.

5. Басков Евгений, барбер мужского салона BARRYMORE barbershop: расчесывай бороду правильно.

- Для бороды также есть свои правила расчесывания. Аккуратную укладку ей придают специальные расчески и щетки, тогда борода будет плотнее прилегать к лицу. Идеальная расческа должна быть из дерева. Кроме того, регулярное расчесывание волос на лице обеспечит их правильный рост.

6. Лианна Андреева, Black List: бороду - мыть, к барберу - ходить раз в три недели.

- Чтобы мужчина хорошо выглядел, ему достаточно быть с чистой головой, укладкой (если стрижкой это предусмотрено) и аккуратной, ухоженной бородой, если она есть. Бороду, соответственно, также мыть и ухаживать с применением масел или даже стайлинга (по необходимости). И, конечно, не забывать посещать своего барбера раз в три недели и следовать его советам.

7. Александр Вабищевич, LaFamilia: дома можно повторить укладку как от барбера.

- Дома тоже можно сделать укладку, как после стрижки в барбершопе. Это вовсе не трудно. Для начала помойте голову и уберите основную влагу с волос полотенцем. Возьмите фен и просушите волосы в том направлении, как хотели бы их уложить (например, задуть челку вверх и набок). Из-за горячего воздуха волосы становятся поддатливыми и легко укладываются. Затем с помощью средства для укладки, просто зафиксируйте уже готовую прическу, и важное - не стесняйтесь спрашивать совет по укладке у вашего барбера во время стрижки.

8. Антон Калейников, Grove Street: учимся мыть бороду правильно.

- Уход за бородой - такая же немаловажная процедура, как и принятие душа с утра, умывание, чистка зубов. Можно начать с мытья бороды специальным шампунем. Наносите его массирующими движениями, параллельно разогревая и массируя кожу (это усиливает приток крови, отчего борода растет лучше). Смывайте пену теплой комфортной водой. После помывки можно расчесывать бороду еще в мокром виде, после вытягивать ее феном и придавать форму.

9. Михаил Волчков, барбершоп BROCK: не забываем про усы.

- Дома у усача всегда должны быть: ножницы, расческа для усов, триммер, бритва и воск. Для начала рассмотрите ваши усы, определите, в каком направлении растут волосы. В качестве первых усов предлагаю выбрать естественные, уже через несколько недель вы поймете, можно ли из растительности на вашем лице смоделировать что-то более сложное. Техника стрижки не сложная: следуйте за естественным ростом волос, создавая округлую или наклонную (острую) линию. В нижней части усов, сразу над губами, подстригайте свисающие волосы. Не забывайте обращать внимание на ширину усов, рост волос не всегда равномерен. Для ухода советую воск для усов. Это то, что отличает усачей со стажем от новичков (смеется). Можно использовать прозрачное масло для бритья – оно позволит видеть контуры во время бритья.

ЧТО: мастер-класс «Как быть красивым на 8 марта и не только».

ГДЕ: школа для барберов B-school (ул. Тимирязева, 10).

КОГДА: 4 марта, сбор гостей – 18.30, старт мастер-классов - 19.00.

КСТАТИ

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