Осужденных за наркотики предлагают отпускать за хорошее поведение или под поручительство

- Департамент исполнения наказаний вместе с судом и прокуратурой вырабатывает критерии и подходы к помилованию в индивидуальном порядке лиц, осужденных за сбыт наркотиков. Например, такими критериями могут быть поведение в местах лишения свободы, раскаяние в содеянном, отбытие половины срока, поручительство родственников или близких, - заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» недавно назначенный министр внутренних дел Юрий Караев.

По словам министра, Беларусь в борьбе с наркопреступностью в сравнении с 2015 годом шагнула далеко вперед. Главный результат - ни одного случая смерти несовершеннолетнего от передозировки.

- Мы комплексно подходили к вопросу в плане законодательства, профилактики и раскрытия преступлений. Например, сделали большие сроки за распространение в школах, а также клубах, ресторанах, на дискотеках - за это можно получить до 20 лет. Повышенная ответственность предусмотрена и для хозяев этих заведений, - сказал министр.

Напомним, о смягчении наказания по так называемым наркотическим статьям в обществе говорят уже давно. Инициаторами выступают активистки движения «Матери-328». По их мнению, часто за мизерные дозы спайсов молодые люди получают несоразмерно серьезные сроки. По словам матерей, порой доказательствами являются даже не найденные наркотики, а денежные онлайн-переводы якобы за покупку наркотиков. Впрочем, ранее силовики заявляли о том, что наказания вполне соответствуют степени тяжести преступления.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько людей осудили за наркотики?

За «наркотические» преступления в белорусском УК отвечает целый набор статей. Самая главная - 328 «Незаконный оборот наркотиков» (по ней осуждено 96%). В статье есть 5 частей: в зависимости от степени тяжести преступления полагается от 2 до 25 лет тюрьмы. Есть еще статья 3281 - «Незаконное перемещение наркотиков через границу» (3 части, от 3 до 12 лет) и 3282 - «Употребление» (от штрафа до 2 лет). По данным Верховного суда, в прошлом году по «наркотическим» статьям осудили 2284 человека (это чуть меньше, чем годом ранее). Из них 52 осужденных - несовершеннолетние.

Самая «популярная» - первая часть статьи 328 «Незаконное хранение или перевозка, без цели сбыта» (до 5 лет). По ней за прошлый год осудили 1551 человека. Большей части осужденных (892 человека) дали ограничение свободы, 354 лицам присудили различные сроки лишения свободы. Каждый пятый получил отсрочку или условное наказание. Кстати, 23 осужденных были несовершеннолетними. 9 из них получили отсрочку и условное.

Вторая часть статьи - «Незаконное хранение или перевозка с целью сбыта» (от 3 до 8 лет). По ней за прошлый год осудили 124 человека.

Под третью часть статьи подпадают те, кто совершил преступления, описанные в 1 и 2 части статьи, повторно или в составе группы лиц, или продавал наркотики в школах, поликлиниках, воинских частях, или заведомо несовершеннолетним (от 6 до 15 лет). По этой части осудили 455 человек.

Четвертая часть касается производства или переработки наркотиков (от 10 до 20 лет) - по ней осудили 61 человека.

Пятая часть - самая жесткая (от 12 до 25 лет) - если наркотики привели к смерти человека. По этой статье в 2019 году никого не осудили (для сравнения: в 2018 году осудили 4 человек).