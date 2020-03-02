В Витебске госпитализировали 26 человек, контактировавших с женщиной, у которой выявили коронавирус

В Витебске растет число заложников коронавируса - на 2 марта изолировали уже 26 человек, в том числе четверых детей. У всех этих людей были контакты первого и второго уровня с сотрудницей мехового комбината. Женщина вернулась из Италии, у нее нашли фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. У контактеров - нет. Тем не менее каждый из них проведет в изоляции в областной инфекционной больнице как минимум две недели. О том, что происходит с находящимися в карантине, рассказал начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Юрий Деркач.

- Люди, которые контактировали с женщиной, проведут в медицинском учреждении 14 дней. У них повторно возьмут пробы и, если результаты будут по-прежнему отрицательными, выпишут. Сколько проведет в изоляции сама женщина, пока сказать сложно. Человек, у которого фрагмент РНК найден на слизистой, может быть заболевшим, может быть инфицированным, либо это могут быть просто следы вируса в организме. Женщина практически здорова, клинических проявлений заболевания у нее нет. Тем не менее она находится в отдельном боксе с замкнутой системой воздухообмена. Если специалистам нужно к ней войти, они делают это в специальной одежде. Через определенное время с момента последней положительной пробы будут проведены повторные исследования, если результат будет отрицательным, решение будет за эпидемиологами и инфекционистами.

Людям, находящимся в карантине, не делают никаких процедур, не дают лекарств. Нет ограничений и в диете. На то время, что они проведут в карантине, им выпишут оплачиваемые больничные листы.

- Все они молоды, ни у кого нет серьезных заболеваний, - рассказал Юрий Деркач. - Мы проверили это по нашей базе данных. Известно, что коронавирус опасен в первую очередь для тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

- А если сведений о каких-то заболеваниях в базе нет?

- Это маловероятно: предприятия, на которых работают большинство изолированных, большое внимание уделяют здоровью работников. Чтобы туда устроиться, нужно пройти медосмотр, и диспансеризации они регулярно проводят.

- Если кто-то все же заболеет, витебские медики знают, как лечить?

- У нас есть связь со всеми медицинскими центрами Китая, которые работают с больными коронавирусом, вся информация. Если разовьется болезнь, нужно будет провести пациенту дезинтоксикацию, работать с дыхательной недостаточностью. Чтобы провести эти и другие манипуляции, у нас есть и оборудование, и знания.

По словам Юрия Деркача, витебские медики перестраховались, поместив всех контактеров в боксы. Как правило, в таких случаях людей изолируют в медучреждениях, но не в боксированных, либо вывозят в отдельные здания, как изолировали китайских студентов в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина». Но медики приняли такое решение, чтобы максимально обезопасить людей.