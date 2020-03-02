Арина Соболенко - тренеру: «Ты можешь не так сходить с ума?!»

В финале турнира в столице Катара Дохе Соболенко (на тот момент 13-я в мировом рейтинге) встречалась чешкой Петрой Квитовой (11-я). Белоруска показала, что находится в прекрасной форме, и уверенно выиграла - 6:3, 6:3.

Благодаря победе Соболенко заработала 605 тысяч долларов призовых, 900 очков и в рейтинге WTA поднялась с 13-й на 11-ю строчку.

После решающего розыгрыша было видно, как Арина подняла голову к небу и послала воздушный поцелуй.

- Я проделала длинный путь и полностью сосредоточилась на теннисе. Я только играла, думала только о теннисе, больше ни о чем. И я отдала теннису все. В межсезонье я потеряла отца, а он был для меня главным источником мотивации, так что я делаю это для него, - сказала позже на пресс-конференции Арина.

Во время церемонии награждения Соболенко получила красивый трофей в форме сокола (один из символов Катара) и шутливо им «клевала» тренера Дмитрия Турсунова. Он в ответ во время общего фото щекотал теннисистку в области талии.

- Он сумасшедший, как и я. Почему-то у нас вместе хорошо получается, и я очень рада. Мы еще во многом можем прибавить. Но можно тебя попросить, раз столько людей смотрят: ты можешь иногда быть чуть более спокойным? Не так сходить с ума?! - сказала Арина в интервью на корте.

Белоруска отметила соперницу:

- Я даже не ожидала выиграть титул, впервые играя в Дохе. Очень счастлива. Я была сосредоточена на каждом розыгрыше, проводила каждый розыгрыш как последний, будто я проигрываю. Я очень уважаю Квитову и знаю, что она боец, что она полностью выложится в финале.

Победа над Квитовой была сравнительно легкой. А вот во встречах с Чжэн и Контавейт были трехсетовые матчи.

- Я становлюсь старше. Раньше я проиграла столько матчей из-за своей сумасшедшей головы. А сейчас (в этих играх. - Ред.) я себе говорила: расслабься, ты вернешься в этот матч, ты найдешь свою игру. И все пришло. Мне это помогло, - сказала Соболенко.

В Инстаграме Арина показала, что ее в отеле ждал торт. Позже вместе с тренером Дмитрием Турсуновым и спарринг-партнером Антоном Дубровым они отправились в аэропорт Дохи. И на всякий случай надели медицинские маски - коронавирус никому не нужен.