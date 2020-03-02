Белорусских футболистов в чемпионате России стало в два раза больше

На выходных после зимней паузы возобновился чемпионат России. Ведущие футболисты из нашей страны, как правило, перебираются на Восток в поисках большего заработка и возможности поиграть на более высоком уровне. Примеры Глеба и Кутузова, долго игравших в Германии, Англии, Италии, увы, исключение. Исторический максимум белорусских полпредов в России был в 2000 году - 27 человек. В 2019-м исторический минимум - четыре игрока.

За зиму белорусский легион вырост до десяти человек. 20-летний Илья Шкурин из брестского «Динамо» перешел в ЦСКА, 25-летний Николай Золотов из «Витебска» - в «Урал», 23-летний Валерий Громыко и 27-летний Юрий Ковалев из «Шахтера» - в «Арсенал». Плюс появились разговоры, что Кирилла Капленко, в свое время принявшего российское гражданство, все-таки могут вызвать в сборную Беларуси.

Прирост связан с тем, что белорусы перестали считаться легионерам в РФ. Да и финансовые возможности клубов РПЛ уже не те. Если раньше даже середняки могли себе позволить подписать статусных латиноамериканцев, балканцев, то сейчас ищут по принципу «цена-качество» (даже «Зенит» и «Спартак» этой зимой почти не тратились).

В первой туре за свои клубы дебютировали Шкурин и Золотов - как раз ЦСКА и «Урал» играли друг против друга (1:1). Защитник отыграл полный матч, нападающий вышел на замену на 73-й минуте и отметился одним ударом в створ и выигранным единоборством. Еще один белорусский защитник «Урала» Денис Поляков также провел весь матч.

«Арсенал» в гостях обыграл «Сочи» (2:1), но никто из трех белорусов не играл: Ковалев остался в запасе, Громыко и Максим Володько не попали в заявку. Из трех белорусов в «Оренбурге» с «Крыльями Советов» сыграл полный матч только Михаил Сиваков, вратарь Андрей Климович пока что потерял место в составе, Капленко не попал в заявку. Пожалуй, единственный из белорусов, кто на ведущих ролях в своем клубе, - это Александр Мартынович. Но он пока залечивает травму. Его «Краснодар» начал с победы над «Уфой» (2:0).

Положение лидеров после 20 матчей. 1. «Зенит» - 46 очков. 2. «Краснодар» - 38. 3 - 5. «Ростов», ЦСКА, «Локомотив» - по 35 очков.