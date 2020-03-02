Кокорин вернулся и сразу забил

В России после зимней паузы возобновился чемпионат России.

Белорусских футболистов в чемпионате России стало в два раза больше

Тур запомниться возвращением на поле Александра Кокорина - он провел первый матч с 7 октября 2018 года (дальше было нашумевшее судебное дело). «Зенит» отдал нападающего «Сочи» на правах аренды. В первом же матче Кокорин забил мяч и получил приз лучшего игрока матча.

- Да, я счастлив, что сыграл в официальном матче. Но ощущения смазанные: забил, но проиграли ("Арсеналу" 1:2 - KP.BY). В общем, 50 на 50, - цитирует Кокорина sports.ru. - Мысль была простая: заниматься футболом и не потерять форму. Я не в таком возрасте, чтобы был лишний вес 10 - 15 килограммов и можно было бы заканчивать. Я понимал, что вернусь в спорт - профессиональный или любительский, но вернусь.